Las siestas vespertinas son buenas para el cerebro -- y los investigadores ya saben por qué

VIERNES, 30 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tienes problemas para aguantar la carga de trabajo de la tarde?

Una breve siesta puede rejuvenecer tu capacidad cerebral, según un nuevo estudio.

Incluso una breve siesta por la tarde ayuda al cerebro a recuperarse y mejorar su capacidad de aprendizaje, según informaron recientemente investigadores en la revista NeuroImage.

La siesta ayuda a reorganizar las conexiones entre células nerviosas llamadas sinapsis, para que la nueva información pueda almacenarse de forma más eficaz, según los investigadores.

Hasta ahora, solo una noche completa de sueño ha demostrado refrescar estas conexiones, según los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que incluso periodos cortos de sueño aumentan la capacidad del cerebro para codificar nueva información", dijo el investigador principal Dr. Christoph Nissen, exdirector médico del centro del sueño de la Universidad de Friburgo en Alemania.

El cerebro está constantemente absorbiendo nuevas impresiones, pensamientos e información durante el día de una persona.

Esto puede llevar a la saturación, con la capacidad del cerebro para aprender disminuyendo de forma constante con el tiempo, según los investigadores.

El sueño ayuda a refrescar estas células nerviosas sin que las personas pierdan información importante, según los investigadores.

"El estudio muestra que este 'reinicio sináptico' puede ocurrir con solo una siesta por la tarde, despejando espacio para que se formen nuevos recuerdos", dijo Nissen, que ahora es médico jefe de psiquiatría en la Universidad de Ginebra, Suiza.

Para el estudio, los investigadores examinaron a 20 adultos sanos que echaron una siesta o se quedaron despiertos dos tardes. Su siesta de la tarde duró una media de 45 minutos.

Posteriormente, los investigadores analizaron los cerebros de los participantes mediante EEG y estimulación magnética transcraneal, para evaluar la fuerza y flexibilidad de las sinapsis cerebrales.

Los resultados mostraron que tras la siesta, la fuerza general de las conexiones sinápticas se había reducido, un signo del poder reparador del sueño.

Al mismo tiempo, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones mejoró significativamente, encontraron los investigadores. Como resultado, el cerebro estaba mejor preparado para aprender contenido nuevo en comparación con cuando las personas permanecían despiertas.

"El estudio nos ayuda a entender lo importantes que son incluso los periodos cortos de sueño para la recuperación mental", dijo el Dr. Kai Spiegelhalder en un comunicado de prensa. Es el jefe de la investigación psiquiátrica del sueño y medicina del sueño en la Universidad de Friburgo.

"Una siesta corta puede ayudarte a pensar con más claridad y seguir trabajando con concentración", añadió Spiegelhalder, que no participaba en la nueva investigación.

Estos resultados proporcionan una explicación biológica de por qué las personas suelen rendir mejor después de haber tomado una siesta por la tarde, según los investigadores.

Las siestas pueden ser especialmente útiles en profesiones o actividades que requieren un alto nivel de rendimiento mental o físico, como en la música, el deporte o en trabajos de alto riesgo, según los investigadores.

"Una siesta por la tarde puede mantener el rendimiento bajo alta demanda", dijo Nissen.

