Ejercicio en ambientes cálidos: beneficios metabólicos y riesgos para la salud, según especialistas

En grandes ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York, las clases de ejercicio en calor —incluidos el hot yoga y el hot pilates— experimentan un notable auge. Celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner, junto con influencers destacados en TikTok, impulsan su popularidad y promueven supuestos beneficios para la salud, según destaca Elle.

El crecimiento de estas clases se apoya tanto en el atractivo social como en testimonios personales. Cole Mattera, conocido por su apodo “Sweaty Girl”, describe esta modalidad como “una forma de ejercicio increíble” y alude al efecto positivo de las endorfinas tras el entrenamiento, según relató a Elle.

La dinámica habitual incluye temperaturas elevadas que simulan una sauna, ejercicios de fuerza y rutinas con música enérgica. Esta combinación explica su éxito entre jóvenes urbanos y su impacto en redes digitales.

Beneficios señalados por especialistas

Especialistas consultados por Elle confirman y matizan los beneficios del ejercicio en calor. Tricia Donegan, directora de formación y desarrollo de clases en ID Hot Yoga, explica que el calor relaja los músculos y facilita tanto su fortalecimiento como el estiramiento.

Sostiene que “la temperatura puede ayudar a mejorar el metabolismo” y cita un estudio de 2020 publicado en Acta Physiologica, donde se relaciona la exposición a altos niveles térmicos con ciertos efectos metabólicos en personas con sobrepeso.

Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Maastricht, evaluó el efecto de la exposición pasiva al calor durante 10 días en personas con sobrepeso. Los participantes mostraron mejoras en el metabolismo de la glucosa y en la oxidación de grasas, junto con disminuciones en los niveles de glucosa e insulina en ayunas, ácidos grasos libres, colesterol y presión arterial media. Estos beneficios se observaron sin cambios en la concentración de la proteína de choque térmico 72 (iHSP72), lo que indica que otras vías metabólicas inducidas por el calor podrían estar involucradas en la mejora de la sensibilidad a la insulina y la salud metabólica.

Por su parte, la médica especialista en medicina deportiva Julia Iafrate señala que, según un estudio de 2024 del Journal of Strength and Conditioning Research, el entrenamiento de resistencia en ambientes cálidos “podría elevar el rendimiento y el desarrollo muscular”. También resalta el impacto positivo en claridad mental y bienestar psicológico, un aspecto frecuentemente valorado por instructores y participantes.

Riesgos y recomendaciones

Sin embargo, los riesgos vinculados a las clases de ejercicio en calor merecen consideración. “Si no estás acostumbrado al calor, podrías experimentar golpe de calor o deshidratación”, advirtió Iafrate a Elle. El riesgo se incrementa para menores de 18 años, mayores de 65, personas con antecedentes de desmayos o enfermedades cardiovasculares, o quienes toman diuréticos. Entre las complicaciones figuran desde fatiga extrema hasta cuadros graves de golpe de calor y deshidratación severa.

Las recomendaciones de seguridad, subrayadas por especialistas en Elle, son precisas: consultar a un médico antes de comenzar este tipo de clases, sobre todo quienes presentan condiciones de salud particulares. Iafrate recomienda buscar estudios que prioricen el bienestar de los alumnos, mantener la temperatura de las sesiones en torno a la corporal (37 °C), y permitir la hidratación y pausas durante el entrenamiento.

Heather Peterson, directora de yoga en CorePower Yoga, enfatiza que “en ningún caso una clase debería forzarte a superar tus límites” y que los participantes deben tener la opción de dejar las pesas o salir de la sala si lo necesitan.

El perfil ideal para este tipo de actividad corresponde a personas activas, sin restricciones médicas y con buena tolerancia al calor. La hidratación, la flexibilidad para adaptar la intensidad y la personalización del entrenamiento se consideran clave para reducir riesgos.

Para quienes buscan un entrenamiento exigente y multifuncional, y poseen la resistencia cardiovascular adecuada, las clases de ejercicio en calor representan una alternativa eficaz y atractiva entre las actuales tendencias de fitness.