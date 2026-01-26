La obesidad influye directamente en el riesgo de demencia de una persona, concluye un estudio

LUNES, 26 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad y la hipertensión están directamente relacionadas con el riesgo de demencia de una persona, según informa un nuevo estudio.

Las probabilidades de desarrollar demencia pueden incluso duplicarse si tienen un índice de masa corporal (IMC) alto, informaron investigadores el 22 de enero en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Además, la hipertensión causada por el exceso de peso parece impulsar gran parte de la relación entre un IMC alto y la demencia. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

"Este estudio muestra que el peso corporal alto y la presión arterial alta no son solo señales de advertencia, sino causas directas de la demencia", dijo la investigadora principal Dra. Ruth Frikke-Schmidt, médica jefa del Hospital Universitario de Copenhague-Rigshospitalet en Dinamarca.

"El tratamiento y la prevención del IMC elevado y la hipertensión representan una oportunidad no explotada para la prevención de la demencia", dijo Frikke-Schmidt en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores se centraron en la demencia vascular, que ocurre cuando el cerebro sufre daños debido a una reducción o bloqueo del flujo sanguíneo.

Los investigadores analizaron datos de más de 500.000 personas que participaron en estudios de salud a largo plazo en el Reino Unido y Dinamarca, utilizando un método basado en genética que imita un ensayo controlado aleatorizado de referencia de oro.

El equipo buscó variantes genéticas comunes que causaran un IMC alto y evaluó si las personas con esa genética tenían un mayor riesgo de demencia.

Dado que las variantes genéticas ligadas al IMC se transmiten aleatoriamente de padres a hijos, este modelo de estudio proporciona el tipo de aleatorización necesaria en los mejores ensayos clínicos, según los investigadores.

Los resultados mostraron que un IMC alto estaba efectivamente directamente relacionado con la demencia vascular, con un riesgo que oscilaba entre un 54% y un 98% mayor dependiendo del grupo estudiado y del método de análisis.

Aproximadamente el 18% de esa relación se explica por una presión arterial sistólica elevada causada por la obesidad, y el 25% por una presión arterial diastólica más alta, añadieron los investigadores.

La sistólica representa el número superior en una lectura de presión arterial y es la presión dentro de los vasos sanguíneos durante un latido. Diastólico, el número inferior, es la presión entre los latidos del corazón.

Heather Snyder, vicepresidenta senior de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer, dijo a HealthDay que el nuevo estudio se suma a una creciente cantidad de evidencia que vincula el peso y la salud cardíaca con el deterioro cognitivo y la demencia.

"Varios estudios han demostrado una asociación entre el IMC y la demencia en la edad avanzada, y los autores de este artículo sugieren que esta relación está impulsada por la presión arterial sistólica y diastólica", dijo Snyder, que no participó en el estudio.

Aunque se necesita más investigación para identificar los mecanismos subyacentes, señaló que existen varias posibles razones para la relación entre un IMC alto y el deterioro cognitivo en la demencia.

"Esto puede tener un impacto negativo en el sistema cardiovascular, dificultando que el corazón bombee sangre por todo el cuerpo, incluido el cerebro", dijo Snyder. "Además, la investigación ha demostrado vínculos entre obesidad/IMC alto y aumento de la inflamación. Cada vez entendemos más que el sistema inmunitario desempeña un papel central en nuestra salud general, incluyendo la salud cerebral y enfermedades como el Alzheimer."

Además, "la obesidad/IMC alto también afecta a la capacidad del cuerpo para metabolizar alimentos y energía, y esto puede afectar a la salud cerebral en general", afirmó.

En base a esto, los hábitos de vida saludables para el corazón, como una dieta nutritiva, el ejercicio y un buen sueño, podrían proteger la salud cerebral a largo plazo de una persona, dijo Snyder.

"Hay abundante evidencia científica de que lo que es bueno para tu corazón y la salud metabólica también es bueno para tu cerebro", añadió. "Habla con tu profesional sanitario para que tomes medidas para mejorar tu salud general."

Estos hallazgos también muestran que los medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic y Zepbound podrían tener un papel en la prevención de la demencia, según la investigadora Frikke-Schmidt.

"Recientemente se ha probado la medicación para la pérdida de peso para detener el deterioro cognitivo en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, pero sin ningún efecto beneficioso", afirmó. "Una cuestión abierta que aún está por probar es si la medicación para la pérdida de peso iniciada antes de la aparición de síntomas cognitivos puede ser protectora frente a la demencia."

El estudio apunta a una posible respuesta a esa pregunta.

"Nuestros datos actuales sugieren que las intervenciones tempranas para perder peso previenen la demencia, y especialmente la relacionada con los vasos", concluyó Frikke-Schmidt.

