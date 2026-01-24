Destellos en la vista: cuándo puede ser una migraña y no un problema de ojos

Los episodios de destellos, luces titilantes o figuras caleidoscópicas pueden ser síntomas visuales de migraña y no necesariamente indicar enfermedades oculares graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un destello inesperado, luces titilantes o figuras caleidoscópicas pueden irrumpir en la visión y generar alarma inmediata. Aunque estos síntomas suelen asociarse a enfermedades oculares graves, los especialistas de Harvard Medical School explican que, con frecuencia, se trata de manifestaciones propias de la migraña, incluso si no aparece el dolor de cabeza característico.

Comprender cuándo estos signos son benignos y cuándo requieren atención médica urgente permite actuar con mayor seguridad ante estos episodios visuales.

Qué es el aura visual y cómo se presenta

Alrededor del 30% de las personas con migraña experimenta lo que se denomina aura visual, una alteración que puede presentarse como destellos, luces parpadeantes, patrones luminosos inusuales o visión distorsionada.

Por lo general, el aura afecta ambos ojos, aunque a veces solo compromete una parte del campo visual, explicó el Dr. Tais Estrela, neurooftalmólogo del Massachusetts Eye and Ear y afiliado a Harvard Medical School. Estos efectos suelen durar menos de una hora y pueden aparecer sin el dolor de cabeza típico de la migraña.

Alrededor del 30% de las personas que sufren migraña experimentan aura visual, una alteración que afecta ambos ojos con patrones luminosos y visión distorsionada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen variantes, como la migraña ocular o retiniana, que afecta principalmente a un solo ojo y puede causar visión borrosa o luces intermitentes. Habitualmente, esta forma no produce dolor ocular ni se asocia a la cefalea común de la migraña.

Causas y mecanismos detrás de los síntomas visuales

Según los expertos de Harvard Medical School, una oleada de actividad cerebral puede alterar de manera transitoria la función de la visión, lo que explica la aparición del aura. Este fenómeno puede resultar especialmente desconcertante cuando surge como único síntoma, sobre todo si no se acompaña de otras señales como náuseas o sensibilidad a la luz.

Distinguir el aura de la migraña de problemas oftalmológicos graves es determinante para evitar complicaciones. Los especialistas advierten que, si los destellos visuales se prolongan más allá de unos minutos, o si aparecen síntomas como debilidad facial, confusión o dificultad para hablar, puede tratarse de un accidente cerebrovascular y se debe acudir a urgencias de inmediato.

Los destellos visuales prolongados o acompañados de debilidad facial, confusión o dificultad para hablar pueden indicar un accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la alteración visual se limita a un solo ojo, existe riesgo de obstrucción arterial o desprendimiento de retina, lo que puede conducir a la pérdida permanente de la visión y requiere valoración médica urgente. La rapidez en la consulta médica ante estos signos críticos puede marcar la diferencia en el pronóstico.

Diagnóstico y tratamientos actuales

Cuando los episodios de luces o visión distorsionada se repiten, aunque sea de forma ocasional, Harvard Medical School recomienda solicitar una cita pronta con un especialista en oftalmología para descartar causas graves y diferenciar entre migraña y otras afecciones que exigen atención inmediata.

El tratamiento puede incluir bloqueadores de los canales de calcio como el verapamilo, anticonvulsivos como el topiramato, o suplementos de magnesio. El Dr. Estrela afirma: “El magnesio ayuda a reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de migraña”. Además, la terapia con triptanes puede emplearse para aliviar episodios con síntomas neurológicos adicionales, siempre bajo indicación de un neurólogo.

Es fundamental diferenciar el aura de la migraña de problemas oftalmológicos graves, ya que síntomas prolongados pueden indicar un accidente cerebrovascular o desprendimiento de retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de Harvard Medical School insisten en la importancia de identificar y evitar desencadenantes personales como la deshidratación, el consumo de alcohol, la falta de sueño o el estrés. Mantener una hidratación adecuada, descansar en ambientes oscuros y tranquilos, y aplicar técnicas para gestionar el estrés contribuyen a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios.

Reconocer la diferencia entre señales benignas y signos de alerta es fundamental. Ante dudas, síntomas neurológicos súbitos o episodios visuales que se repiten, consultar con el neurólogo o el oftalmólogo garantiza un diagnóstico seguro y oportuno.

Un entorno silencioso, pausado y sin estímulos visuales favorece la recuperación después de los episodios, permitiendo que la visión se restablezca con normalidad. La atención temprana y el seguimiento adecuado son esenciales para evitar complicaciones y preservar la salud visual.