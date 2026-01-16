Migraña al despertar: las causas más frecuentes y cómo prevenirla

La migraña matutina afecta la calidad de vida y productividad de adultos jóvenes, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ritmos biológicos alterados y ambientes inadecuados pueden influir en la aparición de molestias al despertar en adultos jóvenes y personas activas. Empezar la jornada con migraña matutina supone una desventaja para muchas personas incluso antes de levantarse de la cama. Según Cleveland Clinic, este malestar afecta la calidad de vida, limita la productividad y suele minimizarse al considerarse un simple dolor de cabeza.

Diversos desencadenantes pueden estar presentes al despertar. Identificarlos es fundamental para una prevención más efectiva.

Factores que inciden en la migraña matutina

La migraña matutina suele aparecer entre las cuatro y las ocho de la mañana, en coincidencia con los preparativos biológicos del cuerpo para iniciar el día. El dolor puede incapacitar, reducir la participación en actividades cotidianas y provocar ausencias escolares o laborales. Muchas personas intentan gestionar esta afección por cuenta propia, lo que retrasa el diagnóstico adecuado.

Uno de los motivos más frecuentes es la alteración de los trastornos del sueño. Problemas como el insomnio, el bruxismo y el síndrome de piernas inquietas afectan tanto la calidad como la cantidad del descanso nocturno.

La neuróloga MaryAnn Mays, de Cleveland Clinic, explicó: “El sueño cumple varias funciones críticas para que podamos funcionar con normalidad durante el día. Por ejemplo, durante el sueño eliminamos desechos metabólicos acumulados en el cerebro. Si estos procesos se ven obstaculizados, pueden presentarse dolores de cabeza”.

La deshidratación es otro factor relevante. Mantenerse hidratado durante toda la jornada y limitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína ayuda a reducir el riesgo de crisis. Cuando la ingesta de agua es insuficiente, aumenta la probabilidad de síntomas relacionados con este tipo de cefalea.

El uso reiterado de analgésicos de venta libre, como paracetamol, ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, puede derivar en cefaleas por abuso de medicación. La Dra. Mays advirtió que recurrir diariamente a estos fármacos incrementa el riesgo de padecer episodios frecuentes: “Si una persona utiliza analgésicos de venta libre todos los días, se expone a desarrollar dolores de cabeza por consumo excesivo de medicamentos”.

Alimentación, cafeína y salud mental

La alimentación influye directamente en la migraña matutina. Alimentos con nitratos y glutamato monosódico, presentes en quesos curados, chocolate o vino tinto, pueden actuar como desencadenantes, aunque su impacto varía según la persona.

Los especialistas sugieren llevar un diario alimentario para descubrir vínculos entre la dieta y los episodios de migraña. “No es el mismo alimento para todos los pacientes, y no todos tienen desencadenantes alimentarios”, aclaró la neuróloga.

En cuanto al consumo de cafeína, mantener un nivel constante puede ayudar a prevenir migrañas por su efecto vasoconstrictor. Sin embargo, exceder los 400 miligramos diarios o alternar días con dosis muy diferentes puede provocar dolores intensos tras una reducción abrupta. Los expertos recomiendan limitar la ingesta a entre 100 y 150 miligramos diarios, lo que equivale a una taza de café.

No debe ignorarse el impacto de la salud mental. “La depresión, la ansiedad y la migraña están estrechamente relacionadas; sabemos que quienes tienen migrañas tienen un riesgo mayor de presentar estos trastornos, y viceversa”, explicó Mays. Este vínculo podría estar relacionado con la regulación de neurotransmisores como la serotonina (una sustancia del cerebro que interviene en el estado de ánimo, el sueño y la percepción del dolor).

Otros desencadenantes: estimulación sensorial y factores ambientales

La estimulación sensorial intensa también puede precipitar un episodio. La exposición a luces brillantes, olores fuertes —como humo o velas aromáticas— y ruidos elevados genera una reacción más sensible en el cerebro de quienes son propensos a la migraña, lo que dificulta el filtrado de estímulos.

Por su parte, los cambios en la presión atmosférica inciden en el desarrollo de estos dolores de cabeza. Variaciones bruscas de temperatura, caídas de presión ambiental o alteraciones meteorológicas afectan las cavidades nasales y los senos paranasales, facilitando la aparición de migrañas en personas susceptibles, según la Cleveland Clinic.

Los cambios hormonales experimentados al amanecer también resultan determinantes. En las primeras horas de la mañana, el cuerpo regula de forma natural diferentes sustancias: aumentan las asociadas al estado de alerta y disminuyen las del sueño. En personas sensibles, esta transición puede elevar la percepción del dolor y favorecer el inicio de las crisis.

Prevención y abordaje profesional

Para reducir el riesgo de dolor de cabeza al despertar, la Cleveland Clinic recomienda adoptar rutinas diarias consistentes: acostarse y levantarse a la misma hora, mantener horarios regulares de alimentación y realizar actividad física moderada, como caminar, andar en bicicleta o nadar, al menos 150 minutos por semana. Priorizar la calidad del sueño e intentar descansar entre siete y nueve horas por noche es esencial para el control de la migraña.

La hidratación diaria, estimada por la Cleveland Clinic en unos 1,9 litros, junto con la vigilancia de la dieta, contribuye a minimizar los riesgos. Identificar y evitar alimentos desencadenantes es fundamental. Además, administrar el estrés mediante técnicas de relajación puede ayudar a disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis.

Si los episodios afectan las actividades cotidianas o se vuelven frecuentes, es fundamental consultar a un profesional de la salud. La Dra. Mays enfatizó la importancia de evitar el autodiagnóstico: “Muchas personas creen que se trata de un dolor de cabeza común, pero cada vez hay mayor prueba de que las migrañas constituyen una de las principales causas de discapacidad en adultos menores de 50 años”.

Actualmente, existen tratamientos y nuevas opciones terapéuticas que demostraron eficacia para reducir tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios de migraña. Para lograr mejores resultados, la Cleveland Clinic recomienda combinar un estilo de vida saludable con el acompañamiento profesional especializado.