Seguir una dieta antiinflamatoria podría disminuir el riesgo de artritis reumatoide, según estudio

La influencia de la alimentación en la salud va mucho más allá del control de peso o el bienestar inmediato. Diversos estudios científicos han comenzado a demostrar que lo que se consume a diario puede tener un impacto directo en la prevención de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide.

La dieta diaria se consolida como un factor determinante para reducir el riesgo de desarrollar patologías inflamatorias, en un momento en que estas afecciones crónicas muestran una tendencia creciente en todo el mundo y la búsqueda de alternativas preventivas se vuelve cada vez más relevante.

Resultados del estudio y comparativa de patrones alimentarios

Una investigación publicada en Women’s Health señala que adoptar una dieta antiinflamatoria está asociado con una reducción significativa del riesgo de desarrollar artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. El metaanálisis, coordinado por la División de Reumatología de Mayo Clinic y difundido en la revista Seminars in Arthritis and Rheumatism, analizó datos de más de 270.000 adultos de distintas regiones y contextos.

Las personas que mantuvieron una dieta antiinflamatoria presentaron hasta un 44% menos de probabilidades de desarrollar artritis reumatoide en comparación con quienes optaron por patrones alimentarios menos saludables.

Por su parte, la dieta mediterránea se vinculó a una reducción del 12% y el Índice de Alimentación Saludable (IEH), a un 40%. Según la coautora del estudio, la Dra. Vanessa Kronzer, “los pacientes siempre nos preguntan cómo la dieta afecta la artritis reumatoide”, lo que motivó la realización de este análisis exhaustivo, según recogió Women’s Health.

El patrón antiinflamatorio se basa en priorizar alimentos integrales y mínimamente procesados, con énfasis en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y pescado azul. También promueve el consumo de grasas saludables, sobre todo el aceite de oliva, y restringe los productos ultraprocesados, los azúcares añadidos y las grasas saturadas.

Opinión de especialistas sobre la dieta antiinflamatoria

La consultora en nutrición Keri Gans explicó a Women’s Health que “Se trata más de mantener una dieta de calidad constante que de centrarse en un solo alimento”, insistiendo en la importancia de una alimentación variada y sostenida en el tiempo. Sonya Angelone, experta citada por el medio, destacó que todas las dietas con beneficios probados “contienen componentes antiinflamatorios, de ahí sus asociaciones protectoras en la artritis reumatoide y otras enfermedades crónicas”.

Al comparar la dieta mediterránea, el Índice de Alimentación Saludable y la dieta antiinflamatoria, se observa un patrón común: abundancia de verduras y frutas, cereales integrales, grasas saludables y alimentos ricos en omega-3. El pescado azul, las semillas y las legumbres ocupan un lugar destacado en estas estrategias alimentarias, que se presentan como opciones viables tanto para la prevención como para el acompañamiento de tratamientos médicos.

Mecanismos sugeridos y recomendaciones prácticas

Aunque aún no se comprende en su totalidad el mecanismo biológico involucrado, el estudio sugiere que reducir la inflamación crónica y el estrés oxidativo podría resultar clave en la prevención de la artritis reumatoide. Kronzer señaló al medio que una dieta de calidad puede modificar el microbioma y favorecer una mejor función inmunitaria.

La dietista Kacie Vavrek, del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, afirmó a Women’s Health que “las dietas ricas en grasas omega-3, fibra y antioxidantes se han vinculado con marcadores más bajos de inflamación y pueden favorecer la regulación inmunológica”.

Las recomendaciones recogidas por Women’s Health apuntan a incorporar una amplia variedad de alimentos: frutas frescas, verduras de todos los colores, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, aceite de oliva, pescado azul y especias como cúrcuma y jengibre. Limitar los alimentos azucarados, los carbohidratos refinados y las carnes procesadas también se considera fundamental para lograr beneficios duraderos.

Las investigadoras advierten que ninguna dieta constituye una cura milagrosa ni ofrece garantías absolutas frente a la artritis reumatoide. Sin embargo, sostener hábitos alimentarios saludables de manera constante puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad a largo plazo, tal como señala Women’s Health y confirma la evidencia científica disponible.