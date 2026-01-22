Salud

Los 'superancianos' tienen ventaja genética para la salud cerebral, sugiere un estudio

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 21 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los llamados "superancianos" tienen un par de ventajas genéticas que les ayudan a mantener la salud cerebral hasta la avanzada vejez, según un nuevo estudio.

Estas personas tienen menos probabilidades de albergar la variante genética más asociada con la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, el gen APOE-ε4, según informaron investigadores el 16 de enero en la revista Alzheimer's & Dementia.

También es más probable que tengan una variante genética que se cree protege contra el Alzheimer, llamada APOE-ε2

Los "superancianos" son personas cuya capacidad cerebral a los 80 años o más se compara con la de personas entre 20 y 30 años más jóvenes, según los investigadores.

"Con el creciente interés en los superancianos, nuestros hallazgos fomentan notablemente la idea de que el fenotipo super-anciano será útil en la búsqueda continua de mecanismos que confieran resiliencia frente a la enfermedad de Alzheimer", dijo la investigadora principal Leslie Gaynor en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de medicina geriátrica en la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Para el estudio, los investigadores rastrearon datos de más de 18.000 personas que participaron en ocho estudios en curso sobre el envejecimiento.

Los resultados mostraron que las personas con súper edad tenían un 68% menos de probabilidades de tener el gen destructivo APOE-ε4, en comparación con las personas con Alzheimer en el mismo rango de edad.

Además, tenían un 19% menos probabilidades de tener APOE-ε4 que los participantes cognitivamente normales del mismo grupo de edad, según los investigadores.

Por último, las personas supermaduras tenían un 28% más probabilidades de poseer el gen protector APOE-ε2 que sus iguales con buena salud cerebral y más del doble de probabilidades de tener esa variante que las personas con Alzheimer.

"Este fue nuestro hallazgo más llamativo: aunque todos los adultos que alcanzan los 80 años sin recibir un diagnóstico de demencia clínica presentan un envejecimiento excepcional, nuestro estudio sugiere que el fenotipo super-edad puede utilizarse para identificar a un grupo especialmente excepcional de adultos mayores con un riesgo genético reducido de enfermedad de Alzheimer", dijo Gaynor.

"Este es, con diferencia, el estudio más grande hasta la fecha que ha identificado diferencias en la frecuencia del alelo de APOE-ε4 basándose en el estado de super-edad, y el primer estudio en encontrar una relación entre la frecuencia de los alelos de APOE-ε2 y el estado de super-edad", añadió.

"Esperamos que estos hallazgos mantengan el interés en cuestiones sobre cómo estas variantes pueden influir en el desarrollo de la demencia clínica debido a la enfermedad de Alzheimer, así como en el fenotipo super-age en general", concluyó Gaynor.

Más información

La Fundación para el Descubrimiento de Medicamentos contra el Alzheimer tiene más información sobre APOE.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Vanderbilt, 16 de enero de 2026

