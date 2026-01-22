La contaminación del aire aumenta el riesgo de ELA

MIÉRCOLES, 21 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La exposición prolongada a la contaminación del aire parece aumentar el riesgo de ELA y otras enfermedades de la esclerosidad motora, según un nuevo estudio.

Además, la contaminación del aire también parece acelerar la enfermedad en personas diagnosticadas con ELA, informaron los investigadores el 20 de enero en JAMA Neurology.

"Nuestros resultados sugieren que la contaminación del aire no solo podría contribuir al inicio de la enfermedad, sino también afectar la rapidez con la que progresa", dijo la investigadora Dra. Caroline Ingre en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de neurociencia clínica en el Instituto Karolinska en Suecia.

Para el estudio, los investigadores analizaron la exposición a la contaminación atmosférica de 1.463 personas en Suecia con enfermedades de la esclerosía motora diagnosticadas recientemente, comparándolas con casi 1.800 hermanos y más de 7.000 personas sanas.

Las enfermedades de la neurona motora dañan las células nerviosas que regulan el movimiento voluntario, lo que provoca atrofia y parálisis muscular, según los investigadores en notas de fondo.

La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es el tipo más común, representando hasta el 90% de los casos.

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica --incluso en los niveles relativamente bajos que se encuentran en Suecia-- se asoció con un aumento del 20% al 30% del riesgo de enfermedades de la neurona motora como la ELA, según informaron los investigadores.

También encontraron que niveles más altos de contaminación del aire se asociaban con un declive funcional más rápido y un mayor riesgo de muerte tras el diagnóstico de una enfermedad de la neurona motora.

"Podemos ver una asociación clara, a pesar de que los niveles de contaminación del aire en Suecia son inferiores a los de muchos otros países", dijo el investigador principal Jing Wu, investigador postdoctoral en el Instituto de Medicina Ambiental de Karolinska. "Esto subraya la importancia de mejorar la calidad del aire."

El estudio no estaba diseñado para explorar las causas de esta asociación, pero los investigadores señalaron que la contaminación del aire puede causar inflamación y estrés oxidativo en el sistema nervioso.

La Dra. Jacqueline Moline, vicepresidenta senior y presidenta de medicina laboral, epidemiología y prevención en Northwell Health en Manhasset, Nueva York, dijo a HealthDay que los resultados son "más dramáticos" dado que se encontraron en un país con aire relativamente limpio.

"No solo nos preocupa que si estás en zonas con mayor contaminación del aire, tengas un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que, una vez que la desarrollas, si esa contaminación persiste, se asocia con un peor resultado", dijo Moline.

Estuvo de acuerdo con la especulación de los investigadores de que la inflamación subyace a este efecto.

"Sabemos que la contaminación del aire y los productos químicos que se encuentran en la contaminación del aire son proinflamatorios", dijo Moline. "Se inhalan, las partículas llegan al pulmón, y algunas de ellas pueden causar cambios en las neuronas, las células responsables del movimiento y el pensamiento. Hay algunas pruebas de que esta cascada inflamatoria, al iniciar, puede afectar al cerebro y al sistema nervioso central."

Dijo que la gente podría reducir su riesgo evitando el exterior en días en que el cielo esté saturado de niebla.

"En esos días con mala calidad del aire, asegúrate de limitar el tiempo que pasas fuera o haciendo ejercicio", añadió Moline.

