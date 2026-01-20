Salud

Cuatro motivos por los que nunca se debe postergar una consulta con el cardiólogo

Algunos síntomas del corazón pueden pasar desapercibidos, pero reconocerlos a tiempo y acudir al especialista es clave para cuidar tu salud y prevenir complicaciones

La presencia de factores de
La presencia de factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o diabetes exige supervisión médica orientada a la prevención cardiovascular (Crédito: Freepik)

Un control con el especialista en corazón puede ser decisivo, incluso para quienes nunca han sentido molestias. Ignorar los riesgos cardiovasculares puede costar caro: la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte a nivel mundial y muchas veces avanza sin dar señales.

La atención cardiológica no se limita a los pacientes con síntomas. Consultar al especialista permite anticipar problemas, orientar estudios y definir estrategias para mantener la salud cardiovascular, incluso en personas sin antecedentes ni molestias previas.

Los expertos de la Cleveland Clinic afirman que una consulta a tiempo no solo previene complicaciones graves, sino que permite identificar factores silenciosos antes de que sea tarde.

Los motivos clave para consultar a un cardiólogo

El trabajo del cardiólogo abarca tanto la salud preventiva como la terapéutica. El cardiólogo intervencionista Grant Reed, de Cleveland Clinic, explica que esta especialidad no solo interviene en el tratamiento de trastornos cardíacos, sino que también orienta en la toma de decisiones informadas para evitar su aparición.

La consulta temprana facilita un mejor control de la enfermedad a largo plazo y contribuye a reducir riesgos futuros.

1. Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca

Los antecedentes familiares de enfermedad
Los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca incrementan el riesgo y justifican una consulta preventiva con el cardiólogo especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de familiares biológicos con enfermedades cardíacas justifica una evaluación temprana. Grant Reed destaca la importancia de esta medida si han ocurrido fallecimientos inesperados por causas cardíacas antes de los cincuenta años en la familia, ya que pueden indicar predisposiciones hereditarias que requieren atención médica especializada.

2. Factores de riesgo conocidos para enfermedad cardíaca

Se recomienda consultar al cardiólogo en caso de hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes o prediabetes, apnea del sueño, tabaquismo o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

También es relevante para quienes viven con enfermedades crónicas o han tenido ciertos tipos de cáncer. El control riguroso de estos factores disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

3. Aparición de síntomas sugestivos de enfermedad cardíaca

Signos de alarma como dolor en el pecho, latidos irregulares, dificultad para respirar, mareos o hinchazón en las piernas requieren atención especializada.

Grant Reed recomienda describir con detalle los síntomas y acudir a urgencias ante un empeoramiento repentino, ya que podrían indicar un problema grave que exige evaluación inmediata.

Las enfermedades crónicas, como EPOC
Las enfermedades crónicas, como EPOC o ciertos tipos de cáncer, pueden afectar la salud cardíaca y necesitan seguimiento especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Necesidad de seguimiento regular

Quienes han superado un defecto cardíaco congénito, una arritmia, episodios de desmayo no explicados, embolia pulmonar dolorosa, fiebre reumática o enfermedad de Kawasaki se benefician de controles periódicos, incluso si no presentan síntomas en la actualidad.

Los expertos de Cleveland Clinic subrayan que ciertas enfermedades agudas o crónicas pueden afectar el corazón y requieren controles especializados, aunque no haya antecedentes directos de patología cardíaca.

El rol del cardiólogo y la importancia de una consulta oportuna

La derivación a un cardiólogo suele originarse en una evaluación inicial del médico de atención primaria, aunque otros especialistas pueden recomendarla si sospechan que una enfermedad afecta al corazón de manera indirecta, como el hipertiroidismo, el lupus, la enfermedad renal crónica o el síndrome de Ehlers-Danlos.

También es frecuente después de una atención de urgencias o una hospitalización por un episodio cardíaco, con el objetivo de completar la atención integral. Los cardiólogos atienden una amplia gama de enfermedades, entre ellas la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de las arterias coronarias, las valvulopatías cardíacas y los trastornos del ritmo cardíaco.

Un control cardíaco especializado ofrece
Un control cardíaco especializado ofrece orientación sobre cambios de estilo de vida, prevención y tratamientos para minimizar complicaciones y ganar salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de Cleveland Clinic insisten en que estas consultas no solo responden a emergencias, sino que buscan reducir riesgos mediante prevención, cambios en el estilo de vida y tratamientos farmacológicos o intervencionistas.

La participación de un especialista en corazón puede marcar la diferencia, tanto para resolver dudas como para definir programas de prevención y control adaptados a cada paciente. Ante inquietudes sobre la salud cardiovascular, los pacientes cuentan con el respaldo de profesionales capacitados para guiarlos en todo el proceso y brindarles tranquilidad frente a sus preocupaciones.

CardiólogoEnfermedad cardíacaCleveland ClinicPrevención cardiovascularDr. Grant Reedsalud cardíacaSíntomasdolor en el pechofatigaNewsroom BUEMagazines

