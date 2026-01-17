Estudiantes de medicina no están adecuadamente formados para enfrentarse a la muerte, según una reseña

VIERNES, 16 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los médicos se enfrentan a la muerte más que las personas en casi todas las demás áreas de trabajo.

Ese es el precio que pagan por una carrera dedicada a salvar vidas y ayudar a la gente.

Pero la educación médica moderna deja a los médicos poco preparados para este desafío inevitable, según una nueva revisión de evidencia.

Existe una educación basada en la evidencia mínima disponible para estudiantes de medicina sobre cómo ayudar a pacientes y familias a afrontar el final de la vida, según informaron recientemente investigadores en Academic Medicine.

Esto perjudica tanto a los futuros médicos como a sus pacientes, según los investigadores.

"La formación puede ayudar a un médico a disminuir el miedo a la muerte para los pacientes y sus familias, pero también reduce ese miedo para el profesional médico", dijo la investigadora senior Raven Weaver, profesora asociada en el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington.

"Los estudiantes de medicina a menudo no adquieren suficiente experiencia en esto hasta que están ejerciendo en el campo", dijo Weaver en un comunicado de prensa. "La formación en el aula podría hacer que reflexionen sobre el problema antes de enfrentarse directamente a los pacientes."

Para su revisión, los investigadores analizaron artículos publicados desde 2013 sobre la educación sobre la muerte y la muerte proporcionada por las facultades de medicina. Al final sumaron 43 estudios en total.

En conjunto, su revisión mostró que las facultades de medicina varían mucho en la forma en que enseñan sobre la muerte o el morir, según los investigadores.

Algunos se ceñieron a lo básico, enseñando a los estudiantes a rellenar un certificado de defunción, definir cuidados al final de la vida o describir una directiva anticipada.

Otros ofrecían formación práctica ampliada, incluyendo una rotación de una semana en un hospicio o una rotación obligatoria de tercer año en cuidados paliativos.

Pero "no existía un enfoque coherente y basado en la evidencia para la educación sobre la muerte y el morir en las facultades de medicina de EE. UU.", concluyeron los investigadores.

Cualquier educación sobre la muerte y el morir solía ser breve, probablemente con poco impacto duradero, según los investigadores.

"El primer paso para averiguar cómo enseñarla es ver cómo se está enseñando actualmente", dijo el investigador principal , el Dr. Logan Patterson, recién graduado de la Universidad Estatal de Washington, en un comunicado de prensa. "Descubrimos que realmente no se está enseñando en absoluto."

Patterson, que comenzará la formación en oncología radioterápica en San Francisco a finales de este año, tiene experiencia directa de cómo una formación inadecuada puede dejar a futuros médicos sin preparación.

"Si haces un turno en urgencias, probablemente verás a un paciente que no ha tenido que lidiar con preguntas sobre el final de la vida", dijo en un comunicado de prensa.

"Varias veces vi a familias llevar a un paciente con una enfermedad crónica al hospital porque pensaban que eso era lo que la persona quería, solo para descubrir que no quería estar allí", dijo Patterson. "Una mejor formación para los médicos podría evitar la confusión antes de que se convierta en una condición urgente en el hospital."

Formación adicional --ya sea durante la facultad de medicina o durante la práctica-- podría reducir los tratamientos no deseados y evitar facturas médicas innecesarias a las familias, dijo Weaver.

"Las investigaciones muestran que la atención sanitaria es más cara en el último año de vida, y gran parte de eso es tratamiento no deseado", afirmó. "Los médicos, comprensiblemente, quieren salvar vidas. Pero a menudo no tienen en cuenta la calidad de vida."

Esta formación también ayudaría a los médicos a afrontar la carga emocional de atender a pacientes y familias en esta etapa ineludible de la vida, dijo Patterson.

"Creo que casi cualquier médico te dirá que falta formación en la muerte y el moribundo", dijo Patterson. "Es inevitable que los médicos hablen de esto con los pacientes. Cualquier aumento de conocimiento al principio de sus carreras solo les ayudará a ellos y a quienes quieren."

