Salud

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Caminar descalzo sobre césped o tierra es parte de la rutina del entrenador español, actualmente en PSG de Francia, quien afirma que este hábito mejora su conexión con la naturaleza y su salud general

Luis Enrique adopta el grounding
Luis Enrique adopta el grounding como parte esencial de su rutina diaria para fortalecer su bienestar físico y mental (REUTERS/Lee Smith)

Durante el Mundial de fútbol Qatar 2022, Luis Enrique, el director técnico de la selección española en ese momento, sorprendió a jugadores y aficionados al realizar una particular rutina: caminar descalzo sobre el césped.

El actual entrenador del PSG contó en el trailer de su serie-documental, que el llamado earthing, grounding o “puesta a tierra” lo realiza todas las mañanas antes de cada entrenamiento y con el clima que sea para conectar la energía natural a través de los pies.

“Llevo más de un año haciendo earthing-grounding. Tenía alergias cada primavera, moquillo, tenía que dejar de ir en bici. Desde que lo hago, desapareció. La conexión con la naturaleza me encanta”.

Según ha relatado el mismo entrenador, ese hábito le recuerda a su infancia en Asturias y forma parte de su estrategia personal de bienestar.

Caminar descalzo sobre césped o
Caminar descalzo sobre césped o tierra puede fortalecer la musculatura del pie y aumentar la sensación de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el earthing o grounding

Esta técnica consiste fundamentalmente en caminar descalzo sobre superficies naturales como el césped, la arena o la tierra, y no en cualquier entorno.

Según un estudio publicado en Science Direct la tierra transmite una corriente continua (CC) de energía que fluye por todos los seres vivos y la superficie del planeta, formando un circuito eléctrico global. El cuerpo humano, al ser conductor, se integra en este circuito al tocar la tierra, lo que podría favorecer diversos procesos fisiológicos.

De acuerdo con los autores, esta práctica puede mejorar la función corporal, apoyar la prevención y beneficiar sistemas como el nervioso, musculoesquelético y cardiovascular, aunque estiman que es necesaria una mayor investigación que permita comprender mejor la influencia de la conductividad eléctrica en la salud humana.

El entrenador del PSG atribuye
El entrenador del PSG atribuye la mejora de sus alergias y su equilibrio emocional a la práctica de caminar descalzo sobre césped (REUTERS/Daniel Cole)

Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research mostró que realizar ejercicios descalzo, como sentadillas o peso muerto, genera una mayor activación de los músculos estabilizadores del pie y el tobillo en comparación con el uso de calzado convencional. En participantes que entrenaron sin zapatillas durante seis semanas, se observaron mejoras significativas en el equilibrio, la estabilidad del tren inferior y la fuerza de los músculos del pie.

Además, el contacto con la naturaleza ofrece beneficios para la salud mental de personas que viven en ciudades. Incluso breves encuentros con la naturaleza, de menos de 15 minutos, ya producen efectos positivos. Así lo comprobaron investigadores de Estados Unidos, Países Bajos, China y Alemania, que publicaron un estudio en la revista Nature Cities.

Los investigadores descubrieron que el simple hecho de estar en un espacio natural reduce más los síntomas negativos que el ejercicio físico, aunque ambos provocan sensaciones positivas.

El earthing o grounding consiste
El earthing o grounding consiste en caminar descalzo sobre superficies naturales y no en cualquier entorno artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grounding como técnica antiestrés

Según Valeria Sabater, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, la técnica del grounding es una estrategia de afrontamiento que tiene como objetivo “aterrizar”, anclarse o focalizar en el momento presente. “Es un enfoque basado en la atención plena que permite reducir el rumor de los pensamientos obsesivos o ansiosos, el dolor de un recuerdo traumático e incluso prevenir la aparición de un ataque de pánico“, señaló en un artículo en La mente es maravillosa.

Y añadió que este concepto terapéutico fue desarrollado por primera vez por Alexander Lowen, destacado terapeuta corporal, creador de la terapia bioenergética. “Su intención era desarrollar una técnica física que permitiera calmar la mente y lograr una armonía emocional. Cabe señalar que a día de hoy este recurso goza de aceptación y se ve como una herramienta fiable“, afirmó la psicóloga.

Un estudio mostró que ejercicios
Un estudio mostró que ejercicios descalzo como sentadillas o peso muerto activan más los músculos estabilizadores del pie y el tobillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pequeña investigación de la Universidad de Haifa, en Israel, destacó que los resultados permiten concluir “que la existencia de esta herramienta, válida y fiable, facilitará el trabajo clínico y el establecimiento de futuras investigaciones empíricas para examinar los supuestos básicos de la terapia corporal de la mente".

La licenciada Sabater explicó que una forma de lograr que la mente se calme es activando los sentidos. “Es como salir de nuestro interior para acariciar el exterior a través del tacto, el oído, la vista o el olfato“.

Luis Enrique inspira a deportistas
Luis Enrique inspira a deportistas y aficionados a probar el grounding gracias a los beneficios que él mismo experimenta (REUTERS/Daniel Cole)

Por ello, la técnica del grounding funciona mediante la activación corporal y sensorial. “Es decir, el objetivo es experimentar sensaciones agradables que nos hagan sentirnos vivos, relajados y conectados con estímulos significativos para lograr que la mente se calme", expresó.

Hay muchas técnicas que se pueden practicar para hacer una “puesta a tierra”. Entre ellas se encuentran los ejercicios de respiración, ejercicio físico, bailar, prácticas de atención plena o mindfulness, y el earthing.

Dos ejercicios de grounding

Según el Centro de Salud Integral de la Universidad de Monterrey, México, una sencilla herramienta para bajar los niveles de estrés es la “técnica grounding, que consiste en conectar con la tierra, manteniendo tu atención en el aquí y ahora”. Propuso dos formas de utilizar la práctica:

El grounding busca calmar la
El grounding busca calmar la mente mediante sensaciones agradables logradas por activación corporal y sensorial en el presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio 1:

  • Quitarse los zapatos
  • Descalzo, caminar suavemente por diferentes texturas del césped.
  • Observar el paisaje al caminar.

Ejercicio 2:

  • Identificar 5 cosas que se puedan ver en este momento. Objetos alrededor como un banco, ventana, árbol, pluma, etc.
  • Identificar 4 cosas que se puedan tocar, sentir la textura.
  • Identificar 3 cosas que se puedan escuchar. Como el viento, las voces alrededor, los pájaros.
  • Identificar 2 cosas que se puedan oler. Como el perfume de la ropa, del ambiente, etc.
  • Pensar en una cosa que se pueda saborear. Como el sabor del café o de la menta.

