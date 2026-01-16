Salud

Cáncer de piel: señales que no puedes ignorar y cómo detectarlas en casa, según expertos

Observar sistemáticamente pequeñas anomalías en zonas ocultas del cuerpo puede marcar la diferencia en el acceso a tratamientos eficaces

La exposición solar extrema y la disminución de la capa de ozono incrementan los casos de cáncer de piel en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición solar, potenciada por el cambio climático y los estilos de vida cada vez más activos al aire libre, ha disparado los casos de cáncer de piel en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un aumento constante de estos tumores, que ya no distinguen entre niños, jóvenes y adultos.

La combinación de una capa de ozono debilitada, la popularidad de actividades bajo el sol y la escasa cultura de prevención sitúa a la población ante un riesgo creciente y muchas veces subestimado. En este escenario, la detección temprana y la autoexploración emergen como barreras decisivas para frenar complicaciones y salvar vidas.

Solo la información y la vigilancia activa pueden marcar la diferencia frente a una enfermedad silenciosa que avanza sin fronteras.

El autoexamen: una herramienta clave para la prevención

Detectar a tiempo el cáncer de piel puede marcar una diferencia importante en el pronóstico, según los expertos de Harvard Health Publishing. Realizar autoexámenes regulares de toda la piel ayuda a descubrir anomalías sospechosas, lo que facilita el tratamiento en fases iniciales.

Esta detección temprana resulta esencial en regiones con alta exposición solar, donde la rutina de autoexploración aún no es común. Los especialistas destacan la importancia de que el público se familiarice tanto con los métodos de revisión personal como con las señales de alerta más habituales.

El autoexamen de la piel, recomendado por Harvard Health Publishing, permite descubrir señales tempranas de melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Harvard Health Publishing recomienda dedicar unos minutos de manera periódica al autoexamen completo de la piel en casa. Esta práctica puede ser determinante para identificar tempranamente melanoma, carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y lesiones premalignas como la queratosis actínica.

Cómo realizar un autoexamen eficaz y reconocer señales de alerta

Para un autoexamen eficaz, se recomienda prepararse con un espejo de cuerpo entero, un espejo de mano para acceder a zonas difíciles y una lupa para observar detalles pequeños. Es fundamental examinar la piel de frente, de espaldas y de lado.

La exploración de la cabeza debe hacerse con ayuda de un peine o un secador para separar el cabello. Es conveniente revisar el cuello, las orejas —en especial detrás de ellas—, el cuero cabelludo, los antebrazos, las manos y las uñas.

También es necesario inspeccionar la parte posterior de las piernas, los glúteos, la zona genital, los pies, las plantas y los espacios entre los dedos. Este procedimiento contribuye a identificar cualquier signo inusual en zonas frecuentemente olvidadas.

La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento global del cáncer de piel debido al cambio climático y a los estilos de vida al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dermatólogos resaltan la importancia de anotar y fotografiar todo hallazgo sospechoso. Se debe prestar atención a la aparición de lunares nuevos, llagas, manchas dolorosas, lesiones elevadas o firmes, manchas oscuras y escamosas, así como líneas negras o marrones bajo las uñas.

Si una zona presenta dolor, sangrado, crecimiento, cambio de color o no mejora en un plazo de seis a ocho semanas, es necesario consultar a un especialista. Registrar cada hallazgo con fecha y ubicación facilita el seguimiento y la consulta médica futura.

Tipos de cáncer de piel y sus manifestaciones

El melanoma es el cáncer de piel más agresivo y puede aparecer tanto en áreas expuestas como no expuestas al sol. El cambio en un lunar existente o la aparición de uno nuevo suelen ser los primeros signos.

Para identificar un posible melanoma, los especialistas de Harvard Health Publishing sugieren seguir la regla ABCDE: Asimetría (una mitad diferente de la otra), Borde irregular, Color desigual, Diámetro mayor de seis milímetros y Evolución en el tamaño, forma o color.

Durante el autoexamen, también resulta importante vigilar pecas grandes o irregulares, que pueden indicar un melanoma lentigo maligno si cambian de aspecto o aumentan de tamaño. Generalmente, estas pecas aparecen en la cara, hombros, pecho o brazos.

Las pecas grandes o irregulares pueden apuntar a un melanoma lentigo maligno si presentan modificaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carcinoma de células basales es otro tipo frecuente y suele manifestarse como un grano sangrante, una llaga abierta, una mancha roja o una cicatriz, principalmente en zonas de alta exposición solar como la cara o el cuello. El carcinoma de células escamosas aparece como una protuberancia, placa rojiza o verruga escamosa y con costra, también en áreas habitualmente expuestas.

Las queratosis actínicas son lesiones ásperas y pueden presentar colores que van desde el rojo hasta el plateado. Aunque no representan un peligro inmediato, requieren control porque pueden transformarse en carcinoma de células escamosas.

La importancia del control periódico y la consulta médica

El registro periódico resulta fundamental: se recomienda realizar autoexámenes cada seis a ocho semanas y fotografiar cualquier cambio relevante para informar al dermatólogo. Consultar a un especialista ante cualquier modificación persistente permite lograr un diagnóstico adecuado.

Reconocer una señal sospechosa a tiempo puede ser decisivo frente al cáncer de piel. Un diagnóstico precoz amplía las oportunidades de recuperación y posibilita una intervención médica más eficaz. La prevención y la vigilancia son las mejores aliadas para cuidar la salud cutánea.

