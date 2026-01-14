Cómo la manzanilla ayuda a aliviar malestares comunes de forma natural

La manzanilla es un remedio natural respaldado por instituciones científicas para mejorar el bienestar y el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla ha sido utilizada durante siglos como remedio natural en distintas culturas, y hoy su prestigio se respalda con estudios científicos de instituciones reconocidas.

Más allá de su delicado aroma y sabor, esta planta destaca por una amplia variedad de beneficios para el bienestar físico y emocional. Desde aliviar molestias digestivas hasta favorecer un descanso profundo, la manzanilla se consolida como una aliada natural, segura y eficaz para el cuidado diario.

Los beneficios de la manzanilla para la salud

1. Alivio de problemas digestivos

La manzanilla es reconocida por su eficacia para calmar molestias del aparato digestivo. Investigaciones de Harvard Health y la Academia Científica de Medicina y Fitoterapia (ACAAF) han demostrado que su infusión ayuda a prevenir la distensión abdominal, favorece la expulsión de gases y relaja el tracto digestivo.

Estos efectos se atribuyen a los flavonoides y al bisabolol, que actúan como carminativos y antiespasmódicos. Mayo Clinic subraya su frecuente uso como opción natural para trastornos digestivos leves. La manzanilla facilita la digestión y aporta alivio en casos de malestar estomacal.

La infusión de manzanilla ayuda a aliviar problemas digestivos leves, como distensión abdominal y malestar estomacal, gracias a sus compuestos activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Mejora de la calidad del sueño y reducción del estrés

La Universidad de Michigan destaca que la manzanilla contribuye a conciliar y prolongar el sueño, además de aliviar síntomas leves de insomnio y ansiedad cuando se consume de forma regular.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) remarcan su efecto calmante, relacionado con la regulación emocional y la reducción del cansancio nocturno. Incorporar manzanilla en la rutina nocturna puede mejorar el descanso y ayudar a combatir el estrés diario.

3. Reducción de la inflamación y apoyo al sistema inmunológico

La Universidad Nacional Kharkov Karazin ha documentado el efecto antiinflamatorio de la manzanilla sobre el aparato digestivo y el hígado, contribuyendo a reducir inflamaciones leves.

Los NIH señalan un posible refuerzo inmunológico, asociado a la modulación del cortisol y la regulación de respuestas defensivas, aunque advierten que se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos. La manzanilla puede ser una aliada en la protección natural del organismo.

Los estudios de los NIH vinculan el consumo de manzanilla con un posible refuerzo del sistema inmunológico mediante la regulación del cortisol (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Alivio de molestias respiratorias

El uso de la manzanilla resulta útil para mitigar molestias leves de la garganta y las vías respiratorias. Los NIH explican que su infusión calma la irritación de garganta y suaviza la tos, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y sedantes.

También puede ofrecer alivio leve ante congestión nasal o infecciones respiratorias no complicadas. La manzanilla es un recurso natural frente a síntomas leves de las vías respiratorias.

5. Apoyo a la regularidad intestinal, protección hepática y alivio menstrual

La ACAAF indica que la manzanilla fomenta el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, mientras que la Universidad Nacional Kharkov Karazin ha informado que los flavonoides de la planta contribuyen a la desintoxicación y protección del hígado.

Además, la manzanilla ayuda en el alivio de dolores menstruales debido a su efecto antiespasmódico sobre la musculatura uterina. Su acción integral apoya la salud digestiva y femenina.

6. Cuidado de la piel

El extracto de manzanilla se aplica en el cuidado dermatológico por su capacidad para calmar la piel, reducir enrojecimiento y favorecer la cicatrización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de manzanilla se utiliza en productos dermatológicos por su capacidad para calmar irritaciones, reducir el enrojecimiento y favorecer la cicatrización de pequeñas heridas o eccemas.

Harvard Health reconoce la utilidad de la manzanilla como agente suavizante y protector de la piel, especialmente en casos de dermatitis leve o piel sensible. La manzanilla es aliada de la piel sensible y propensa a irritaciones.

7. Reducción de molestias oculares

Las compresas con infusión fría de manzanilla pueden ayudar a reducir la hinchazón, la irritación y el enrojecimiento en los ojos, especialmente en casos de fatiga ocular o conjuntivitis leve. Este uso tradicional cuenta con el respaldo de estudios que destacan su acción calmante y antiinflamatoria. La manzanilla proporciona alivio suave para molestias leves en los ojos.

8. Apoyo en el control glucémico

Algunas investigaciones recientes mencionadas por los NIH y la Universidad de Michigan sugieren que la manzanilla podría ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre en personas con tendencia a la hiperglucemia.

Estudios recientes sugieren que la manzanilla podría contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre, siendo un apoyo natural para el control glucémico (Imagen ilustrativa infobae)

Aunque los resultados aún son preliminares, se estudia su potencial como complemento natural en el manejo del metabolismo de la glucosa. La manzanilla podría contribuir al equilibrio glucémico de forma natural.

Cuál es la mejor manera de consumir manzanilla

Para disfrutar de los beneficios de la manzanilla, se recomienda verter agua hirviendo sobre una cucharada de flores secas en una taza y dejar reposar entre cinco y diez minutos antes de colar y consumir. Es ideal tomar la infusión después de las comidas o antes de dormir.

Los expertos recomiendan tomar la infusión de manzanilla después de las comidas o antes de dormir para aprovechar sus propiedades (Créditos: Freepik)

Tanto la FDA como la Universidad de Michigan enfatizan la importancia de un consumo responsable, especialmente en personas alérgicas, mujeres embarazadas o quienes estén bajo tratamiento médico, quienes deben consultar siempre a un profesional y optar por productos estandarizados.

Consumida de manera adecuada y siguiendo las recomendaciones, la manzanilla es una alternativa natural, efectiva y avalada por la ciencia para el bienestar diario.