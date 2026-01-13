Retiro de papas congeladas por contaminación por plástico

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Miles de casos de tater tots congelados están siendo retirados por preocupación de que puedan contener trozos de plástico duro, según informan las autoridades sanitarias federales.

La retirada, que está en curso según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), involucra más de 38.000 casos de patatas congeladas fabricadas por McCain Foods USA Inc., según un informe de cumplimiento de la FDA.

La empresa comenzó la retirada voluntariamente el 3 de diciembre de 2025.

Los productos afectados se enviaron a 26 estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Hawái, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Montana, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

Uno de los artículos retirados es Ore-Ida Tater Tots, un producto de patata congelado envasado en grandes bolsas de plástico transparente, con el número de artículo OIF00215A y UPC 1 00 72714 00215 8. Se incluyen unos 21.256 casos.

La retirada también cubre 17.597 cajas de barriles Sysco Imperial Potato Tater Barrels, distribuidos por Sysco Corporation, con el número de artículo 1000006067 y UPC 1 07 34730 62740 0.

La retirada se emitió tras encontrar fragmentos de plástico transparente y duro en los productos, según la FDA.

La agencia calificó la acción como retirada de Clase II, lo que significa que los productos podrían causar problemas de salud temporales o médicamente reversibles.

No se han notificado enfermedades ni lesiones, pero aún se recomienda a los consumidores tirar los productos afectados o devolverlos al lugar de compra.

Más información

Lee el informe completo de retirada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., retirada, 6 de enero de 2026; The Independent, 10 de enero de 2026