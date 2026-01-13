Salud

Retiro de papas congeladas por contaminación por plástico

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Miles de casos de tater tots congelados están siendo retirados por preocupación de que puedan contener trozos de plástico duro, según informan las autoridades sanitarias federales.

La retirada, que está en curso según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), involucra más de 38.000 casos de patatas congeladas fabricadas por McCain Foods USA Inc., según un informe de cumplimiento de la FDA.

La empresa comenzó la retirada voluntariamente el 3 de diciembre de 2025.

Los productos afectados se enviaron a 26 estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Hawái, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Montana, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

Uno de los artículos retirados es Ore-Ida Tater Tots, un producto de patata congelado envasado en grandes bolsas de plástico transparente, con el número de artículo OIF00215A y UPC 1 00 72714 00215 8. Se incluyen unos 21.256 casos.

La retirada también cubre 17.597 cajas de barriles Sysco Imperial Potato Tater Barrels, distribuidos por Sysco Corporation, con el número de artículo 1000006067 y UPC 1 07 34730 62740 0.

La retirada se emitió tras encontrar fragmentos de plástico transparente y duro en los productos, según la FDA.

La agencia calificó la acción como retirada de Clase II, lo que significa que los productos podrían causar problemas de salud temporales o médicamente reversibles.

No se han notificado enfermedades ni lesiones, pero aún se recomienda a los consumidores tirar los productos afectados o devolverlos al lugar de compra.

Más información

Lee el informe completo de retirada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., retirada, 6 de enero de 2026; The Independent, 10 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Qué es la depresión sonriente, cuando el dolor emocional se oculta tras una vida que parece “normal”

El trastorno depresivo mayor con alto funcionamiento permite mantener actividades diarias aunque se sufra un intenso malestar mental. El principal riesgo es la demora en buscar tratamiento

Qué es la depresión sonriente,

Día Mundial contra la Depresión: señales de alerta de una enfermedad que no es solo tristeza

Es un problema de salud mental complejo y multicausal que no se reduce solo al desánimo o la pérdida de interés. Reconocer síntomas menos evidentes permite un abordaje más efectivo e integral

Día Mundial contra la Depresión:

Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Argentina: requisitos y a quiénes se aplica

El Ministerio de Salud anunció el inicio de la estrategia de inmunización. Las claves

Comenzó la vacunación contra el

Músculos y cerebro: por qué la actividad física es clave para la memoria y la salud cognitiva

Las investigaciones muestran que el ejercicio genera señales moleculares que estimulan la formación de nuevas neuronas y ayudan a prevenir el deterioro neurológico

Músculos y cerebro: por qué

El 99% de los infartos y ACV dan señales de alerta: los cuatro factores de riesgo que se deben vigilar

Un estudio internacional concluyó que identificar y controlar estos indicadores permite anticipar la mayoría de los casos y fortalece las estrategias de prevención

El 99% de los infartos
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida

¿Pueden los monos pintar arte abstracto como los humanos?

Estaba fascinado por el nazi de la escuela; terminó muerto

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?