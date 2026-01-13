Existe un anticonceptivo autoinyectable, pero la mayoría de los médicos no lo recetan

LUNES, 12 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Las jóvenes podrían estar inyectándose ellos mismos anticonceptivos de larga duración, pero pocas han sido informadas por su médico de que es una opción, según un nuevo estudio.

El acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) puede prevenir el embarazo hasta durante tres meses y está disponible en una forma que puede autoinyectarse bajo la piel, según informaron investigadores en el número de febrero de la revista Obstetrics & Gynecology.

Pero solo un tercio de los médicos que recetan anticonceptivos regularmente ofrece esta opción, aunque la mayoría la conoce, según los investigadores.

"Es seguro, eficaz y pone el control en manos propias de los pacientes", afirmó la investigadora principal Dra. Jennifer Karlin, profesora asociada de medicina familiar y comunitaria en la Universidad de California-San Francisco, en un comunicado de prensa. "Deberíamos hablar y ofrecerlo a los pacientes sin prejuicios."

El DMPA está disponible en dos formas inyectables, según los investigadores.

Una, una inyección intramuscular, se vende bajo el nombre Depo-Provera y solo puede ser administrada por un profesional sanitario.

Pero la otra forma puede autoinyectarse fácilmente, de la misma manera que se toman los medicamentos para adelgazar GLP-1, según los investigadores.

Esta versión autoinyectable fue aprobada en 2004 y está oficialmente autorizada para su administración por parte de un clínico, pero los médicos llevan años formando a los pacientes para que se autoinyecten el fármaco de forma segura, según los investigadores.

Se volvió más utilizado en Estados Unidos durante la pandemia de COVID, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a más de 400 médicos y encontraron que 3 de cada 4 (75%) sabían que esta versión de DMPA está disponible.

Más de la mitad se enteró de esta opción entre 2020 y 2022, durante la pandemia.

Sin embargo, solo el 35% prescribe activamente esta opción a los pacientes, según la encuesta.

Los médicos encuestados expresaron preocupación sobre la capacidad de sus pacientes para autoinyectarse, la disponibilidad del medicamento en farmacias y la falta de enfoques estandarizados para asesorar o prescribir el fármaco, según los investigadores.

Los médicos con formación en medicina reproductiva o que tratan a más mujeres jóvenes tenían más probabilidades de conocer la opción de DMPA autoinyectable, según la encuesta.

Por otro lado, los médicos en estados con restricciones en el acceso al aborto eran menos propensos a recetarlo.

Los investigadores recomendaron una campaña educativa para informar a los médicos sobre estos anticonceptivos inyectables autoadministrados, y que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobara una versión de este fármaco autoinyectable.

"La aprobación de la FDA para DMPA-SC para autoadministración es una barrera clave a nivel de política y de sistema", escribieron los investigadores. "La aprobación aumentaría la confianza profesional y ampliaría la cobertura del seguro, reduciendo las barreras económicas. El aumento de la demanda mediante la ampliación de la prescripción también podría mejorar la disponibilidad de stock de farmacias, mejorando aún más el acceso."

Más información

La Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva tiene más información sobre la DMPA autoinyectable.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Francisco, 8 de enero de 2026; Obstetricia y Ginecología, febrero de 2026