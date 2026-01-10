Tamales vendidos en California, Nevada, retirados por riesgo de listeria

VIERNES, 9 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Primavera Nueva Inc. está retirando ciertos lotes de sus tamales de 4 contes tras enterarse de que pueden estar contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar enfermedades graves.

Los productos retirados se vendieron en California y Nevada y se fabricaron entre el 10 y el 10 de octubre de 2025, anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

La retirada afecta a los siguientes sabores:

Grillo verde asado y queso Jack Bonanza de la judía negra y queso Jack Calabaza butternut con chiles verdes asados y queso BBQ Chipotle con Frijoles y Cheddar Blanco Champiñones, espinacas y salsa con dos quesos Guindilla verde tostada Bonanza de la Judía Negra Calabaza butternut con chiles verdes asados Champiñones, espinacas y salsa Calabaza asada y queso cheddar blanco

No se incluyen otros productos de Primavera Nueva en la retirada, según la FDA.

Durante una inspección el 10 de octubre, la FDA determinó que los registros de producción anteriores no confirmaban de forma consistente que los tamales alcanzaran temperaturas lo suficientemente altas como para eliminar bacterias dañinas.

Los tamales se preparaban con un ingrediente congelado etiquetado como "No listo para comer". Hay que cocinarlo bien antes de comer." Como las temperaturas adecuadas de cocción no se documentaron de forma consistente, la empresa emitió la retirada.

Primavera Nueva afirma que solucionó el problema el 11 de octubre de 2025 mejorando la forma en que monitoriza y verifica las temperaturas de cocción.

La listeria es un tipo de bacteria que puede causar enfermedades graves, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, confusión y pérdida de equilibrio.

Hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas con estos tamales.

La FDA advierte a la gente que no consuma los tamales retirados con códigos de fecha del 22/10/24 al 22/10/25. Los productos deberían tirarse.

Para cualquier pregunta, los consumidores pueden contactar con Araceli Santoyo por correo electrónico en primaveranueva@aol.com o por teléfono, 707-939-9350 (de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 PT).

La retirada es voluntaria y se está llevando a cabo en colaboración con la FDA.

Más información

Lee la retirada completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

FUENTE: NOTIFICACIÓN DE RETIRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., 7 de enero de 2026