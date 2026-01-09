Salud

Vacaciones sin sobrecarga: cinco recomendaciones para proteger la salud mental de niños y adolescentes

Ajustar rutinas y limitar estímulos ayuda a que el cerebro descanse y los chicos recuperen bienestar. En exclusiva para Infobae, Ineco compartió claves para lograrlo

Guardar
El descanso real del cerebro
El descanso real del cerebro solo se logra desacelerando, evitando actividades excesivas y estímulos permanentes durante las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Las vacaciones no son un tiempo sin reglas ni un paréntesis de la vida cotidiana. Desde el punto de vista del desarrollo, constituyen un cambio de ritmo necesario para el cerebro.

Bien acompañadas, favorecen la regulación emocional, el bienestar y la integración de lo aprendido durante el año. Mal organizadas, pueden transformarse en una fuente adicional de cansancio, irritabilidad y conflicto familiar.

“Durante el año escolar, tanto niños como adolescentes funcionan gran parte del tiempo en lo que podría llamarse “modo rendimiento”: prestar atención de forma sostenida, controlar impulsos, responder a consignas, organizar tareas y adaptarse a demandas externas constantes", comenta la doctora Andrea Abadi, directora del Departamento Infanto juvenil de INECO.

“Estas funciones dependen de circuitos cerebrales que son indispensables, pero también limitados y fatigables. Las vacaciones ofrecen la posibilidad de bajar ese nivel de exigencia y permitir que el cerebro funcione de otra manera, más ligado al juego, la creatividad, la integración emocional y la consolidación de aprendizajes y experiencias previas”, agregó la especialista.

El cerebro infantil necesita cierta
El cerebro infantil necesita cierta previsibilidad, rutinas flexibles y horarios razonables para regularse y descansar correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que este cambio ocurra, es necesario desacelerar. Llenar las vacaciones de actividades, traslados, horarios rígidos o estímulos permanentes impide que el cerebro descanse de verdad.

En esos casos, lejos de mostrarse más tranquilos, muchos chicos aparecen más irritables, cansados “sin causa” o con conductas que parecían ya superadas. No se trata de capricho ni de mala voluntad, sino de un sistema nervioso que no logra bajar la sobrecarga.

Descansar no implica eliminar toda estructura. El cerebro necesita cierta previsibilidad para regularse: horarios de sueño razonables, comidas más o menos estables y una mínima organización cotidiana.

“Las rutinas pueden y deben flexibilizarse, pero no desaparecer por completo. Cuando los ritmos se desordenan de forma extrema, suelen aumentar la desregulación emocional y el malestar, tanto en niños pequeños como en adolescentes”.

El uso excesivo de pantallas
El uso excesivo de pantallas estimula en exceso los circuitos cerebrales, dificultando la tolerancia a la frustración y el interés por otras actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas, tan presentes en la vida cotidiana, también requieren regulación durante las vacaciones. Pueden tener un lugar, pero no ocupar todo el escenario. El uso excesivo estimula de manera continua los circuitos de recompensa del cerebro y dificulta luego la tolerancia a la frustración y el interés por actividades simples.

“Por eso, conviene acotar tiempos, evitar que reemplacen el juego o el vínculo y priorizar experiencias que involucren el cuerpo, el aire libre y el contacto real con otros”, precisó Abadi.

En línea con lo mencionado, INECO junto a Infobae brinda una serie de recomendaciones para que los niños y adolescentes puedan tener vacaciones en las que disfruten, pero también tengan espacios para descansar y regular sus emociones:

El movimiento corporal es uno de los principales reguladores emocionales en la infancia y la adolescencia. Caminar, jugar, nadar, andar en bicicleta o simplemente moverse sin objetivos de rendimiento reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y favorece el descanso nocturno. No es necesario planificar actividades deportivas formales: el cuerpo en movimiento cumple por sí mismo una función organizadora para el cerebro.

Los niños toleran mal los tiempos excesivamente largos, los ambientes ruidosos o las exigencias conductuales propias de las comidas de adultos. En vacaciones, suele funcionar mejor una propuesta sencilla, con porciones acordes y menor expectativa de prolijidad. La regulación emocional y el bienestar valen más que la ropa impecable.

No todos los chicos disfrutan del contacto físico con personas que ven poco, y forzarlos a besar o abrazar puede generar incomodidad y estrés. Respetar esos límites enseña algo fundamental: que el cuerpo propio merece cuidado y consideración.

Vacaciones no significa felicidad permanente. Habrá discusiones, berrinches, silencios adolescentes, momentos de aburrimiento y cansancio. Todo eso forma parte del descanso y del convivir. Pretender un clima de armonía constante suele generar más tensión que alivio.

Tanto niños como adolescentes necesitan alternar momentos de conexión con otros de autonomía. Espacios individuales, para grandes y chicos, reducen la fricción y mejoran la convivencia. Nadie descansa bien en una convivencia forzada las veinticuatro horas.

En definitiva, las buenas vacaciones no se miden por la cantidad de actividades, sino por cuánto permiten bajar el ritmo. Menos estímulo, menos exigencia y más tiempo para el cuerpo y el vínculo. El cerebro en desarrollo no necesita vacaciones perfectas, sino vacaciones suficientemente buenas, casi siempre más simples que espectaculares.

Temas Relacionados

VacacionesSalud MentalNiñosAdolescentes

Últimas Noticias

Errores al desmaquillarse que envejecen la piel y cómo evitarlos

Adoptar técnicas poco adecuadas o elegir mal los productos puede afectar la apariencia y la protección natural del cutis

Errores al desmaquillarse que envejecen

6 alimentos ricos en proteínas que ayudan a compensar los cambios fisilógicos que viven los hombres a partir de los 50

Una guía elaborada a partir de las sugerencias del nutricionista Richard Allison para The Telegraph incluye los productos que pueden mejorar la fuerza, la recuperación y la salud metabólica a partir de la mediana edad, e incluyó pautas para distribuir su ingesta a lo largo del día

6 alimentos ricos en proteínas

¿Cómo utilizar la fécula de maíz y el aloe vera para disminuir los signos de edad?

La mezcla se consolida como alternativa simple y eficaz para quienes buscan opciones accesibles fuera de los productos industriales

¿Cómo utilizar la fécula de

Logran que células madre aprendan a volver a conectar el cerebro tras un ACV

Un equipo de investigadores de los Estados Unidos y Singapur diseñó un método para que restablezcan funciones perdidas tras lesiones graves. Cuáles fueron los resultados del experimento en ratones

Logran que células madre aprendan

Qué es el barigüí, el insecto que muerde y se puede observar en regiones cercanas a ríos y arroyos del AMBA

Su aparición masiva provoca preocupación en distintas zonas ribereñas bonaerenses. Esta mosca, que se alimenta de sangre y deja heridas dolorosas, encuentra condiciones ideales para su reproducción con la llegada del calor y las lluvias

Qué es el barigüí, el
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: los

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión