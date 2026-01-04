El calor y la deshidratación elevan los casos de infecciones urinarias en verano, advierte EsSalud

- EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre un aumento en el riesgo de infecciones urinarias durante el verano, principalmente entre las mujeres. El calor, la humedad y la deshidratación generan condiciones que favorecen la proliferación de bacterias en las vías urinarias, según informó la entidad.

Las autoridades de EsSalud explican que las altas temperaturas habituales de la temporada, junto con estos factores, elevan la probabilidad de contraer infecciones. La institución recomienda prestar atención a los hábitos veraniegos para evitar complicaciones de salud.

Por qué aumentan las infecciones urinarias en verano

El incremento de la temperatura y la humedad durante el verano favorece el crecimiento de bacterias en las vías urinarias. La doctora Valeria Linares Vega, uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, advierte que es común que en estos meses disminuya el consumo de líquidos, lo que conduce a la deshidratación.

Cuando la hidratación no es suficiente, el volumen de orina es menor y se debilita el llamado “efecto limpieza” del tracto urinario, facilitando la acumulación bacteriana. La especialista subraya que las mujeres son más propensas a presentar infecciones urinarias en estos meses por los cambios ambientales y de hábitos.

A ello se añade el hecho de que muchas personas permanecen con la ropa de baño húmeda después de ir al mar o la piscina. EsSalud advierte que mantener estas prendas, junto con la exposición prolongada al calor, constituye otro factor de riesgo importante.

Síntomas y señales de alerta

Detectar las primeras señales de una infección urinaria permite acceder a atención médica oportuna y evitar complicaciones. EsSalud detalla que los síntomas principales incluyen ardor o dolor al orinar, necesidad frecuente de miccionar en pequeñas cantidades, dolor lumbar, fiebre, náuseas o vómitos.

La doctora Linares Vega recalca la importancia de responder rápidamente a estos síntomas para evitar una evolución hacia cuadros más graves. La institución recomienda acudir a un centro de salud ante cualquiera de estos signos de alerta.

EsSalud también señala que los síntomas pueden variar en intensidad, por lo que la evaluación médica resulta indispensable ante cualquier sospecha.

Complicaciones posibles

Si no se tratan de manera adecuada, las infecciones urinarias pueden extenderse y afectar distintas partes del sistema urinario. EsSalud indica que entre las afecciones más comunes se encuentra la cistitis (infección de la vejiga), que provoca dolor y aumento de la frecuencia urinaria.

Otra complicación mencionada es la uretritis (inflamación de la uretra), acompañada de molestias durante la micción. En casos más graves, la infección puede llegar a los riñones y causar pielonefritis (infección de los riñones), una situación que exige atención médica inmediata por el riesgo de daño permanente.

La detección y el tratamiento temprano son esenciales para reducir las consecuencias y proteger la salud, según destaca la entidad.

Factores y hábitos que elevan el riesgo

Los hábitos veraniegos tienen un papel clave en el aumento de infecciones urinarias. EsSalud identifica que la deshidratación y el uso prolongado de ropa de baño húmeda son los principales factores de riesgo durante estos meses.

La doctora Linares Vega expone que una menor ingesta de líquidos disminuye el volumen de orina y la capacidad de eliminar bacterias de manera natural. Además, la humedad ocasionada por las prendas mojadas favorece la multiplicación bacteriana en la zona urogenital.

Otros hábitos de riesgo incluyen el uso continuo de ropa ajustada y la costumbre de postergar la visita al baño, lo que impide una adecuada ventilación y aumenta la humedad local, facilitando la aparición de infecciones.

Recomendaciones y medidas de prevención propuestas por EsSalud

Para disminuir el riesgo durante el verano, EsSalud aconseja adoptar medidas preventivas clave. Entre ellas, cambiarse de ropa de baño inmediatamente tras salir del agua y ducharse para reducir la exposición bacteriana.

La entidad recomienda elegir ropa interior de algodón y preferir prendas holgadas que mantengan la zona seca y ventilada. Se sugiere evitar ropa muy ajustada y no retener la orina cuando aparezca el deseo de miccionar.

Respecto a la hidratación, la especialista recomienda consumir entre litro y medio y hasta dos litros y medio de agua al día, adaptando la ingesta según la edad, el peso y el nivel de actividad de cada persona. Una adecuada hidratación favorece el flujo urinario y ayuda a eliminar bacterias del organismo.

Estas prácticas, según EsSalud, forman parte de una estrategia integral de prevención de infecciones urinarias en períodos de altas temperaturas.

Compromiso institucional y acceso a la atención

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destaca que el autocuidado es esencial para evitar enfermedades recurrentes durante el verano. EsSalud asegura la disponibilidad de sus servicios médicos en todo el país, ofreciendo orientación y atención oportuna a quienes presenten síntomas o requieran información.

La institución reafirma su compromiso con la promoción de la salud pública y la prevención de enfermedades en todos sus centros.

Adoptar prácticas saludables y buscar atención preventiva permiten preservar el bienestar de la población ante los riesgos propios de la época más calurosa del año.