Caminar en ayunas o después de comer: qué dice la ciencia sobre el horario ideal para cuidar el metabolismo

El hábito de caminar diariamente mejora la salud física y mental, según especialistas y estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar es mucho más que un simple ejercicio: representa una herramienta poderosa y al alcance de todos para transformar la salud. Tanto quienes optan por hacerlo en ayunas como quienes prefieren caminar después de comer encuentran en esta práctica una forma sencilla de cuidar el cuerpo y la mente.

Lejos de requerir equipos costosos o rutinas complejas, caminar ofrece beneficios concretos que la ciencia y los especialistas respaldan cada vez con más fuerza.

Diferencias entre caminar en ayunas y caminar después de comer

En ayunas, los expertos señalan que, al no contar con reservas inmediatas de carbohidratos, el organismo utiliza las grasas para obtener energía, lo que puede favorecer la flexibilidad metabólica y ayudar a reducir la grasa corporal.

Además, expertos de Harvard Health advierten que entrenar sin haber ingerido alimentos puede aumentar el riesgo de pérdida de masa muscular, causar fatiga y disminuir el rendimiento.

Expertos advierten que caminar sin haber ingerido alimentos puede aumentar la fatiga y el riesgo de pérdida muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Sports Medicine respalda estos hallazgos, al señalar que caminar después de las comidas mejora el control glucémico y reduce el riesgo de enfermedades metabólicas, mientras que la caminata en ayunas puede potenciar la utilización de grasas como fuente de energía. La evidencia sugiere que la clave está en la constancia y en adaptar la práctica a las necesidades individuales.

Caminar se presenta como una alternativa de bajo impacto. Según GQ, permite aprovechar algunos de los beneficios de la actividad física en ayunas sin un aumento excesivo de estrés físico, hipoglucemia ni elevación del cortisol. Los expertos recomiendan complementar la caminata matutina con una dieta equilibrada y otros hábitos saludables.

Por otra parte, caminar después de comer ofrece ventajas específicas para la digestión y la regulación metabólica. El medio señala que esta práctica estimula el movimiento intestinal, facilita el tránsito de los alimentos, reduce la pesadez y la distensión abdominal, y disminuye la probabilidad de estreñimiento.

La caminata posprandial estimula el tránsito intestinal, reduce la pesadez abdominal y previene el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una caminata breve posterior a la comida ayuda a regular la glucosa en sangre, lo cual resulta beneficioso para prevenir la diabetes tipo 2 y para quienes presentan resistencia a la insulina.

Caminar tras las comidas también favorece la circulación, mantiene estable la presión arterial y contribuye a la relajación antes del descanso nocturno.

¿Cuándo es mejor caminar? La importancia de la constancia

Sobre la frecuencia y el momento ideal para caminar, los especialistas citados por GQ coinciden en que no existe un horario universalmente superior. Afirman que “no hay un momento perfecto, depende más de tu disponibilidad de tiempo y tus objetivos”.

Caminar después de las comidas contribuye a regular la presión arterial, mejora la circulación y favorece la relajación nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan repartir pequeños trayectos a lo largo del día, con el objetivo de alcanzar entre ocho mil y diez mil pasos diarios. Esta flexibilidad facilita la adaptación de la caminata a distintos estilos de vida y maximiza sus efectos positivos durante la jornada.

Incorporar caminatas tanto al inicio del día como después de las comidas representa una opción eficaz para incrementar la actividad física diaria y favorecer el bienestar físico y mental.