Salud

Ácido hialurónico vs. retinol: diferencias clave y beneficios para el cuidado de la piel

Las características de ambos ingredientes se han vuelto relevantes debido a la creciente demanda de información sobre rutinas, diferencias y recomendaciones

Guardar
El retinol y el ácido
El retinol y el ácido hialurónico, aliados clave en la salud de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido hialurónico y el retinol se han consolidado como pilares fundamentales en la transformación del cuidado de la piel.

Su auge ha motivado que muchos consumidores busquen información sobre sus diferencias, usos y cómo aprovechar al máximo sus efectos, por lo que conocer las características y beneficios de cada uno es crucial para obtener mejores resultados y evitar confusiones.

El ácido hialurónico y el
El ácido hialurónico y el retinol son ingredientes clave en la cosmética moderna para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos comunes

El retinol, derivado de la vitamina A, y el ácido hialurónico, una molécula presente naturalmente en el cuerpo, han estado rodeados de creencias incorrectas. Usualmente, se cree que el retinol solo es útil para quienes tienen mayor edad o que el ácido hialurónico solo resulta efectivo a través de inyecciones.

Sin embargo, el sitio PromoFarma desmiente ambos mitos. Diversos estudios y experiencias clínicas muestran que el retinol puede beneficiar a cualquier persona que busque mejorar la textura de su piel y combatir el acné.

Además, el ácido hialurónico en aplicaciones tópicas, como serums o cremas, proporciona hidratación y es recomendable para todo tipo de piel, superando la idea de que está limitado exclusivamente al ámbito médico estético.

Las principales diferencias entre ácido
Las principales diferencias entre ácido hialurónico y retinol radican en sus mecanismos de hidratación, renovación y tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del retinol

Entre las principales propiedades del retinol se encuentran la aceleración de la renovación celular y la restauración de la superficie cutánea.

Dicho ingrediente facilita una exfoliación suave, lo que promueve una textura uniforme y mayor luminosidad. También estimula la síntesis de colágeno, fundamental para atenuar arrugas y líneas finas.

Además, es eficaz en el tratamiento del acné y las manchas oscuras, ayudando a difuminar cicatrices y unificar el tono de la piel.

La frecuencia debe ajustarse de manera gradual, incrementándola conforme la tolerancia lo permita. Para su uso diurno, es imprescindible una estricta protección solar.

El retinol, derivado de la
El retinol, derivado de la vitamina A, promueve la renovación celular, reduce arrugas y combate el acné y las manchas oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del ácido hialurónico

El ácido hialurónico retiene agua en la piel, asegurando una hidratación profunda. Dicho ingrediente ayuda a mantener una apariencia bien hidratada y jugosa, con efectos visibles en la elasticidad, la disminución de líneas finas y el alivio de la sequedad cutánea.

Su versatilidad y alta tolerancia lo hacen adecuado incluso para pieles sensibles, pero se recomienda aplicarlo tanto por la mañana como por la noche, preferiblemente después de la limpieza y cuando la piel está ligeramente húmeda para potenciar su absorción.

Además, este activo se adapta tanto a rutinas simples como a tratamientos dermatológicos complejos, convirtiéndose en un aliado para usuarios principiantes y experimentados.

El uso combinado de ácido
El uso combinado de ácido hialurónico y retinol maximiza los beneficios antiedad y la hidratación, minimizando irritaciones cutáneas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinación y compatibilidad

Utilizar conjuntamente retinol y ácido hialurónico es una estrategia eficaz para cubrir varias necesidades de la piel al mismo tiempo.

El retinol actúa como agente renovador mientras que el ácido hialurónico aporta hidratación y ayuda a minimizar posibles molestias o irritaciones, por lo que combinar retinol y ácido hialurónico puede ser una estrategia ganadora.

La recomendación es empezar a usar retinol una o dos veces por semana para evaluar la tolerancia y aplicar ácido hialurónico a diario, lo que contribuye a maximizar los resultados positivos y mantener el confort cutáneo.

Temas Relacionados

Ácido hialurónicoRetinolCuidado de la pielBellezaSaludBeneficiosDiferenciasmexico-noticias

Últimas Noticias

Cómo hidratar los labios resecos en invierno: remedios caseros efectivos

Un conjunto de factores climáticos, junto a la exposición a fuentes de calor en interiores y el uso inadecuado de bálsamos, desencadenan molestias persistentes y daño en la barrera protectora

Cómo hidratar los labios resecos

Cuándo el exceso de hierro puede afectar la salud femenina y por qué evitar suplementos innecesarios

Especialistas de Harvard advierten acerca de los riesgos que, en la etapa posmenopáusica, puede implicar la suplementación cuando no es necesaria

Cuándo el exceso de hierro

Nueve recomendaciones de expertos para sobrellevar la soledad en Año Nuevo

Para muchas personas, el 31 de diciembre representa un desafío marcado por la falta de compañía y las expectativas sociales sobre cuál es la manera en que se deben pasar estas Fiestas. Estrategias para priorizar el bienestar emocional en estas fechas

Nueve recomendaciones de expertos para

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Recetas naturales reúnen ingredientes como menta, vinagre y canela para ofrecer opciones domésticas que revitalizan la melena

Romero en casa: cómo aplicar

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que padece Silvina Scheffler

La ex Gran Hermano fue diagnosticada con esta patología que trasmiten los animales. Cuáles son los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional. Síntomas y medidas de prevención

Qué es la leptospirosis, la
DEPORTES
El video de Miguel Borja

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

TELESHOW
Soledad Silveyra habló sobre la

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

Laurita Fernández luego del debut: “Cada día veo más gente en Mardel, va a ser una temporada movida”

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

INFOBAE AMÉRICA

Belleza, inteligencia y profundidad: tres

Belleza, inteligencia y profundidad: tres películas excepcionales para disfrutar y pensar

Cinco libros no es nada: mis elegidos de 2025, cuando el mundo se manifestó en los detalles

Cuando me enfermé, mi novela mejoró

Nasry Asfura respaldó a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es sensato”

La vuelta de la NASA a la Luna y el nuevo Starship de Elon Musk: las misiones espaciales clave de 2026