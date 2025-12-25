Salud

Cómo evitar la hinchazón y los brotes de acné en el rostro tras la celebración de Navidad

El consumo elevado de productos ultraprocesados, junto con la alteración del sueño durante las fiestas, contribuye al desequilibrio cutáneo

Guardar
Unos simples cambios en la
Unos simples cambios en la alimentación y el descanso pueden revertir la hinchazón y el acné que aparecen después de las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes celebraciones navideñas, marcadas por el consumo elevado de azúcares, grasas y carbohidratos refinados, así como por la alteración de los horarios habituales, pueden propiciar brotes de acné y una notoria hinchazón facial.

Al regresar a la rutina diaria, los efectos sobre la piel suelen hacerse más evidentes; sin embargo, existen medidas adecuadas para revertir el impacto de los excesos y restaurar la salud cutánea.

Por qué el acné
Por qué el acné y la hinchazón surgen tras las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones por las que se produce acné e hinchazón en el rostro

Durante las fiestas de fin de año, la dieta típica incluye productos ultraprocesados, como frituras, dulces y lácteos, ingredientes que son considerados potenciadores de la producción de sebo y desencadenantes del acné.

En la mayoría de los casos, los efectos no se manifiestan de inmediato, pero sí resultan notorios al concluir el periodo festivo.

Además, la modificación de los patrones de sueño es otro factor relevante. Dormir menos durante las fiestas genera un aumento de los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la inflamación cutánea y el agravamiento del acné.

La alteración en los patrones
La alteración en los patrones de sueño eleva los niveles de cortisol, aumentando la inflamación cutánea y agravando el acné tras las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la hinchazón y los brotes de acné tras la Navidad

  • Restablecer el descanso regular:

Dormir adecuadamente permite la regeneración de la piel y ayuda a restituir la barrera protectora natural.

  • Volver a una alimentación equilibrada:

Eliminar de la dieta diaria los alimentos con altos contenidos de azúcares, grasas saturadas y productos ultraprocesados.

  • Consumir alternativas vegetales:

En caso de presentar sensibilidad a los lácteos, se recomienda sustituirlos por alternativas vegetales como la leche de almendra o avena.

  • Limitar el consumo de azúcar:

Consumir azúcar en exceso eleva la insulina y, con ello, favorece la aparición de granos. En caso de buscar sabores dulces, se puede optar por frutas como fresas, manzanas y mangos.

Volver a una alimentación equilibrada,
Volver a una alimentación equilibrada, baja en azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados, beneficia la salud cutánea posfiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer un detox suave?

El “detox suave” consiste en consumir infusiones depurativas como el té verde o el té de diente de león, bebidas que facilitan la función hepática y benefician la salud cutánea.

Además, los jugos verdes preparados con espinaca, pepino y apio favorecen la regeneración desde el interior, aportando nutrientes clave para el bienestar de la piel.

Además de los cambios dietéticos, el cuidado externo es fundamental. Mantener una rutina diaria de limpieza facial permite retirar residuos de maquillaje, sudor y grasa, lo que previene la obstrucción de los poros y la formación de nuevas lesiones.

Es de suma importancia ser constante en el hábito antes mencionado, eso ayudará a mantener una piel libre de imperfecciones después de las festividades.

Una rutina diaria de limpieza
Una rutina diaria de limpieza facial es clave para prevenir la obstrucción de poros y mantener la piel sana después de las fiestas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que persistan los brotes de acné o se intensifiquen, lo mejor es acudir a un dermatólogo, quien podrá adaptar un tratamiento específico a las necesidades individuales y así optimizar la recuperación facial.

Temas Relacionados

AcnéHinchazón en la caraNavidadSalud cutáneaLimpieza facialBellezaSaludBienestarmexico-noticias

Últimas Noticias

Un nuevo estudio reveló que el estrés financiero envejece el corazón más que un infarto

El análisis de más de 280.000 adultos reveló que la presión financiera acelera el deterioro del corazón, según un estudio observacional dirigido por Mayo Clinic

Un nuevo estudio reveló que

9 consejos para evitar la inflamación después de comer en exceso durante las Fiestas

La ingesta abundante durante las celebraciones suele provocar hinchazón y malestar. Cómo cuidar la salud digestiva con estrategias respaldadas por especialistas para

9 consejos para evitar la

10 alimentos que ayudan a mejorar la digestión

Nutricionistas y organismos internacionales destacan el papel de frutas, verduras y fermentados para regular el tránsito intestinal y contrarrestar los efectos negativos de las comidas copiosas y el estrés festivo

10 alimentos que ayudan a

La meditación en grupo y virtual reduce los síntomas de depresión y fortalece el bienestar

Investigadores de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, la Universidad de Oxford del Reino Unido y Canadá comprobaron que ayuda a sostener los beneficios terapéuticos y a reforzar la autocompasión

La meditación en grupo y

El secreto fitness de Taylor Swift para la Eras Tour: cómo ejercitar el core marcó la diferencia en su gira récord

La artista diseñó una rutina específica basada en ejercicios funcionales y entrenamiento de resistencia para sostener largas actuaciones, según afirmó Self

El secreto fitness de Taylor
DEPORTES
Shaq O’Neal se estrelló contra

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

Así festejo la Navidad Marcelo Gallardo: se mostró acompañado por su familia y sus cuatro hijos

El conmovedor homenaje de un futbolista juvenil del Ajax a su novia recientemente fallecida: “Es desgarrador”

El nuevo ataque que sufrió el ciclista Van der Poel: “Me asusté un poco porque vi que algo venía hacia mí”

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

TELESHOW
Regalos, sorpresas y novios: la

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

INFOBAE AMÉRICA

Cuándo y dónde será la

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de Honduras

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

La dictadura de Maduro excarceló a 71 presos políticos detenidos tras las protestas por el fraude electoral de 2024

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter