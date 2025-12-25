Cómo evitar la hinchazón y los brotes de acné en el rostro tras la celebración de Navidad

Unos simples cambios en la alimentación y el descanso pueden revertir la hinchazón y el acné que aparecen después de las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes celebraciones navideñas, marcadas por el consumo elevado de azúcares, grasas y carbohidratos refinados, así como por la alteración de los horarios habituales, pueden propiciar brotes de acné y una notoria hinchazón facial.

Al regresar a la rutina diaria, los efectos sobre la piel suelen hacerse más evidentes; sin embargo, existen medidas adecuadas para revertir el impacto de los excesos y restaurar la salud cutánea.

Por qué el acné y la hinchazón surgen tras las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones por las que se produce acné e hinchazón en el rostro

Durante las fiestas de fin de año, la dieta típica incluye productos ultraprocesados, como frituras, dulces y lácteos, ingredientes que son considerados potenciadores de la producción de sebo y desencadenantes del acné.

En la mayoría de los casos, los efectos no se manifiestan de inmediato, pero sí resultan notorios al concluir el periodo festivo.

Además, la modificación de los patrones de sueño es otro factor relevante. Dormir menos durante las fiestas genera un aumento de los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la inflamación cutánea y el agravamiento del acné.

La alteración en los patrones de sueño eleva los niveles de cortisol, aumentando la inflamación cutánea y agravando el acné tras las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la hinchazón y los brotes de acné tras la Navidad

Restablecer el descanso regular:

Dormir adecuadamente permite la regeneración de la piel y ayuda a restituir la barrera protectora natural.

Volver a una alimentación equilibrada:

Eliminar de la dieta diaria los alimentos con altos contenidos de azúcares, grasas saturadas y productos ultraprocesados.

Consumir alternativas vegetales:

En caso de presentar sensibilidad a los lácteos, se recomienda sustituirlos por alternativas vegetales como la leche de almendra o avena.

Limitar el consumo de azúcar:

Consumir azúcar en exceso eleva la insulina y, con ello, favorece la aparición de granos. En caso de buscar sabores dulces, se puede optar por frutas como fresas, manzanas y mangos.

Volver a una alimentación equilibrada, baja en azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados, beneficia la salud cutánea posfiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer un detox suave?

El “detox suave” consiste en consumir infusiones depurativas como el té verde o el té de diente de león, bebidas que facilitan la función hepática y benefician la salud cutánea.

Además, los jugos verdes preparados con espinaca, pepino y apio favorecen la regeneración desde el interior, aportando nutrientes clave para el bienestar de la piel.

Además de los cambios dietéticos, el cuidado externo es fundamental. Mantener una rutina diaria de limpieza facial permite retirar residuos de maquillaje, sudor y grasa, lo que previene la obstrucción de los poros y la formación de nuevas lesiones.

Es de suma importancia ser constante en el hábito antes mencionado, eso ayudará a mantener una piel libre de imperfecciones después de las festividades.

Una rutina diaria de limpieza facial es clave para prevenir la obstrucción de poros y mantener la piel sana después de las fiestas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que persistan los brotes de acné o se intensifiquen, lo mejor es acudir a un dermatólogo, quien podrá adaptar un tratamiento específico a las necesidades individuales y así optimizar la recuperación facial.