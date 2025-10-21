México

Esta es la rutina matutina que borra años y mantiene la piel joven

Descubre los pasos esenciales que ayuda a prevenir la aparición de arrugas

Por Armando Pereda

Guardar
Hombres y mujeres aplicando aceites
Hombres y mujeres aplicando aceites y mascarillas como parte de su rutina de skincare para mantener la piel sana y luminosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con energía y cuidar la piel desde temprano puede marcar la diferencia en cómo luce tu rostro con el paso del tiempo.

No necesitas tratamientos costosos ni secretos complicados. Basta con seguir una rutina simple cada mañana para ayudar a que tu piel se vea más fresca y evitar la aparición temprana de arrugas.

Lo primero que recomiendan los expertos es tomar un vaso de agua al levantarte. Este pequeño hábito ayuda a hidratar tu cuerpo y a que tu piel recupere la humedad perdida durante la noche.

Una piel bien hidratada tiende a verse más suave y menos propensa a las líneas de expresión.

La limpieza del rostro es otro paso fundamental. Es importante usar un limpiador suave, sin frotar demasiado, para quitar la grasa natural y el sudor que se acumula mientras duermes.

Al limpiar tu piel en la mañana, preparas el rostro para recibir mejor los siguientes productos de tu rutina y eliminas impurezas que pueden provocar daño con el tiempo.

Decenas de personas consideraron absurdo preocuparse por algo así - Crédito: TikTok/@reginaa.rr

Un consejo que cobran fuerza en los consultorios dermatológicos es el uso de antioxidantes, en especial el suero de vitamina C. Al ponerlo después de limpiar tu cara, este producto ayuda a proteger la piel del daño causado por el sol y la contaminación diaria. Además, la vitamina C da más brillo a la piel y puede reducir las manchas, manteniéndola uniforme y resistente.

Importancia de la protección solar

Por otro lado, protegerse del sol es indispensable para prevenir arrugas. Aplica protector solar cada mañana, aunque esté nublado o no vayas a salir mucho.

La exposición a los rayos solares es la principal causa de envejecimiento prematuro, ya que afecta el colágeno de tu piel —que es lo que le da firmeza. Si pasas mucho tiempo al aire libre, reaplica el protector varias veces al día.

Una mujer limpiándose la cara
Una mujer limpiándose la cara (AdobeStock)

Al aplicar la crema hidratante, aprovecha para masajear tu cara con movimientos suaves y hacia arriba. Este pequeño masaje activa la circulación y ayuda a que los productos penetren mejor.

Además, puede darle a tu piel un aspecto más descansado y firme sin necesidad de tratamientos invasivos.

Cada paso de este sencillo ritual diario tiene un objetivo claro: mantener la piel hidratada, limpia, protegida y fuerte frente al paso del tiempo. No necesitas soluciones milagrosas, solo constancia y productos adecuados. Si conviertes esta rutina en un hábito diario, tu piel se verá más joven y saludable día tras día.

Una mujer con temblores en
Una mujer con temblores en el párpado (AdobeStock)

Temas Relacionados

arrugasbienestarestilo de vidasaludmexico-recetasmexico-saludmexico-noticias

Más Noticias

Organización de DDHH pide protección inmediata a comunidades nahuas por ataque armados en Michoacán

La organización convoca a la ciudadanía a firmar una petición y urge a la Fiscalía y organismos internacionales a intervenir

Organización de DDHH pide protección

FIFA amplía la lista de sedes en México para el Mundial 2026: Cancún, Tijuana y otras ciudades recibirán selecciones

México ofrecerá infraestructura de clase mundial para la preparación de las selecciones

FIFA amplía la lista de

Pareja mexicana ayuda a mujer a empujar su auto en la frontera norte pero su carro se queda en EEUU con todo y visa

Un gesto de buena voluntad terminó en un divertido percance fronterizo que se volvió viral en redes sociales

Pareja mexicana ayuda a mujer

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda revela la verdadera razón por la que lloró en un concierto en Jalisco

La cantante no pudo contener el llanto mientras interpretaba ‘Luz sin gravedad’

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda

¿Real o falso? La verdad sobre la emisión del billete de 2 mil pesos por Banxico

Circulan versiones sobre el posible estreno de una denominación mayor en el papel moneda nacional. Nuevas medidas de seguridad y cambios en billetes recientes mantienen la atención de usuarios y comercios

¿Real o falso? La verdad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a operador clave

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

Golpe al Cártel de Sinaloa: aseguran 500 kilos de metanfetamina y una tonelada de precursores químicos en Culiacán

Reportan protesta de custodios en penal de Culiacán por decisiones “autoritarias” tras otro decomiso exprés en Aguaruto

Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres personas durante cateo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda revela la verdadera razón por la que lloró en un concierto en Jalisco

“Me llevo lo mejor de ese niño”: Maribel teme no volver a ver a José Julián tras encontrarse a Imelda Tuñón en los juzgados

Esta fue la última publicación de Medio Metro Original, bailarín que fue hallado sin vida en Puebla

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

DEPORTES

Confirman que Pato O’Ward correrá

Confirman que Pato O’Ward correrá durante el GP de México: cuándo, a qué hora y dónde verlo

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade