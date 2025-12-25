México

En qué año se colocó el primer árbol de navidad en México y quién lo puso

El árbol de navidad acostumbra ponerse en las casas de los mexicanos, sin embargo, pocos saben que esta costumbre llegó en una época en la que el país se encontraba políticamente dividido

Guardar
El árbol de navidad es
El árbol de navidad es una tradición en los hogares mexicanos. (Gemini)

En diciembre de 1864, la aristocracia mexicana que frecuentaba el Castillo de Chapultepec quedó sorprendida ante un adorno jamás visto en el país: un árbol de Navidad decorado con diversos ornamentos en sus ramas. La escena causó asombro entre los asistentes, pues hasta entonces ninguna mujer u hombre acaudalado en México había presenciado algo semejante.

Aunque el árbol de Navidad ya había sido reconocido por la Iglesia católica como el “árbol de Cristo” y comenzaba a formar parte de las celebraciones decembrinas, la costumbre apenas se expandía por Europa y Norteamérica. En México, esta tradición era completamente desconocida para la mayoría de la población.

Maximiliano y Carlota, los responsables del primer árbol

Los encargados de introducir este símbolo navideño fueron los emperadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes buscaban recrear una atmósfera europea en su residencia oficial. El lugar elegido fue el Castillo de Chapultepec, convertido entonces en sede del Segundo Imperio Mexicano.

Aunque podría pensarse que el Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo capitalino, habría sido el primer recinto en albergar un árbol navideño, esto no ocurrió. Al llegar a México en 1864, los emperadores rechazaron dicho palacio tras pasar una primera noche plagada de chinches, al grado de que, según se narra, Maximiliano tuvo que dormir sobre una mesa de billar.

El luto imperial y el fin de la tradición temprana

Para 1865, la naciente moda del árbol de Navidad estuvo a punto de perderse. La muerte de Leopoldo I, rey de Bélgica y padre de Carlota, obligó a decretar un luto nacional, aunque pese a ello el árbol fue colocado ese año en Chapultepec.

Maximiliano y Carlota introdujeron la
Maximiliano y Carlota introdujeron la tradición del árbol navideño durante el Segundo Imperio. Crédito: Secretaría de Cultura de San Luis Potosí

La historia no es clara respecto a si el adorno decembrino se instaló en 1866. Lo que sí se sabe con certeza es que en la Navidad de 1867 ya no se colocó, pues seis meses antes Maximiliano había sido fusilado en Querétaro, marcando el fin del imperio y de muchas de sus costumbres.

Tras este episodio, las modas europeas introducidas por los emperadores fueron mal vistas en México, y la tradición del árbol de Navidad quedó relegada durante varios años, especialmente entre la aristocracia.

El resurgimiento del árbol navideño en 1878

No fue sino hasta 1878 cuando el árbol de Navidad volvió a causar sensación en México. El general Miguel Negrete instaló uno en su propia casa, presuntamente influenciado por sus viajes a Europa y Estados Unidos.

La prensa de la época describió el árbol de Negrete como un espectáculo aún más llamativo que el colocado por los emperadores 14 años antes. Estaba adornado con luces, heno y extensas ramas que ocupaban gran parte de su vivienda. Debajo del pino, se encontraban 250 lujosos regalos, destinados a cada uno de los invitados a la cena navideña, lo que convirtió el evento en todo un acontecimiento social.

Temas Relacionados

árbol de navidadnavidadMaximiliano de Habsburgomexico-noticias

Más Noticias

“Nos descontaron más de 4 mil pesos”: custodios en Tijuana exigen aguinaldo completo

Decenas de custodios del penal de La Mesa, en Tijuana, se manifestaron para exigir el pago íntegro de su aguinaldo

“Nos descontaron más de 4

Por qué el yoghurt es aliado clave para la salud intestinal tras las comilonas navideñas

Se posiciona como un alimento funcional que puede ayudar a restablecer el equilibrio digestivo después de las celebraciones navideñas

Por qué el yoghurt es

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 25 de diciembre: cerrada la circulación en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, por romería

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Clientes se unen para comprar un peluche a perrito callejero en tienda departamental de Mérida: video se vuelve viral

El gesto solidario de clientes convirtió el momento en viral en todas las redes sociales

Clientes se unen para comprar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juguetes, dulces y reclutamiento de

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

ENTRETENIMIENTO

“Mi muñeca se agusanó”: las

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México en

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América