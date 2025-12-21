Salud

La mejor técnica para limar uñas y evitar que se rompan

Un simple cambio en la herramienta y el método puede transformar la apariencia y la fortaleza de las manos

Guardar
Unos simples cambios en la
Unos simples cambios en la forma de limar pueden marcar la diferencia entre unas manos frágiles y una manicura resistente y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener unas uñas fuertes y evitar que se rompan al limarlas depende en gran medida de la técnica empleada y de la elección adecuada de la lima de uñas.

El proceso de limado no solo influye en la fortaleza de las uñas, sino que también determina la apariencia y el estilo de las manos, convirtiéndose en un paso esencial para quienes buscan una manicura impecable y duradera.

La técnica de limado resulta determinante para preservar la salud de las uñas. La forma y el modo en que se liman pueden marcar la diferencia entre unas uñas resistentes y otras propensas a la rotura.

Adoptar el método adecuado y
Adoptar el método adecuado y conocer la forma que favorece a tus dedos puede ser la clave para lucir una manicura impecable y duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para limar las uñas correctamente

Limar en una sola dirección, evitar movimientos bruscos y seleccionar el grano adecuado de la lima son prácticas recomendadas para mantener la integridad de la uña y prevenir que se abran las capas.

La elección de la forma de la uña debe partir de un análisis de la morfología de la mano y la uña. Quienes tienen manos pequeñas y finas opten por formas redondas, ovaladas o almendradas, acompañadas de una lima de grano suave para evitar el debilitamiento. Para este tipo de manos, un largo de entre tres y cinco milímetros resulta suficiente para lograr un acabado elegante.

En el caso de manos grandes con uñas anchas o estrechas, las formas semicuadradas, redondas o coffin son las más favorecedoras, aunque la proporción de los dedos también influye: los dedos gruesos se benefician de uñas ovaladas, mientras que los delgados lucen mejor con uñas cuadradas y rectas.

Descubrir el tipo de lima
Descubrir el tipo de lima y el diseño que mejor se adapta a tus manos puede ayudarte a evitar roturas y lograr un acabado profesional en casa. (Unsplash)

Como limar la uña según su forma

  1. Uñas cuadradas: se recomienda limar en línea recta y siempre en la misma dirección, lo que facilita su mantenimiento y resulta especialmente útil si se aplica esmalte.
  2. Uñas redondas: destacan por su practicidad y menor riesgo de rotura, ya que se logran moviendo la lima hacia los lados en una sola dirección.
  3. Uñas almendradas: son la tendencia actual ya que afinan ligeramente la punta para un efecto estilizado sin llegar a los extremos de las uñas stiletto.

Cabe destacar que el modo de cortar y limar también incide en la resistencia de la uña. Se aconseja dejar crecer la uña de forma recta hasta aproximadamente un milímetro y medio en los laterales y limar siguiendo el contorno de la punta del dedo, desde la esquina de los laterales hacia el centro.

Para completar una manicura saludable, es importante limpiar las uñas y retirar cualquier residuo antes de limar y dar forma. Una lima de calidad permite realizar una manicura completa en pocos pasos y en apenas quince segundos, logrando que la uña luzca pulida y rejuvenecida.

Un cuidado completo de las
Un cuidado completo de las uñas, desde la limpieza hasta el pulido, garantiza un aspecto pulido, brillante y saludable.

El cuidado adecuado de las uñas, desde el limado hasta el pulido, permite mantenerlas fuertes, con una forma definida y un brillo natural, reflejando una imagen cuidada y saludable en cada detalle.

Temas Relacionados

Lima de uñasCuidado de las uñasManicuraTécnicas de limadomexico-noticias

Últimas Noticias

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

La combinación de rutinas específicas, fórmulas innovadoras y técnicas de aplicación ayudan a mantener la vitalidad ocular

Trucos para tener las pestañas

Apendicitis: causas, síntomas y tratamiento del problema de salud que afecta a Cristina Kirchner

La ex presidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi después de experimentar molestias abdominales. Por qué representa una urgencia médica y debe tratarse a tiempo

Apendicitis: causas, síntomas y tratamiento

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

Es una herramienta que fue desarrollada por un equipo científico internacional. Puede detectar compuestos en sangre, piel, orina y leche materna, incluso si el paciente no recuerda haberlos consumido

En qué consiste la biblioteca

Pistachos o nueces: cuál aporta más proteínas, fibra y omega-3 y cómo elegir según tu dieta

Una comparación nutricional revela diferencias clave entre ambos frutos secos. Conocer el perfil de cada uno puede orientar la elección de acuerdo a objetivos de salud cardiovascular, saciedad o rendimiento físico

Pistachos o nueces: cuál aporta

Para qué sirve realmente el cajón de verduras de tu heladera y cómo usarlo correctamente

Ajustar la ventilación de dicho compartimiento según el tipo de alimento permite prolongar la frescura de hojas verdes, frutas y otros vegetales, previniendo la descomposición prematura y mejorando la seguridad alimentaria en el hogar

Para qué sirve realmente el
DEPORTES
“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

TELESHOW
Eliana Guercio habla de su

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

INFOBAE AMÉRICA

Japón y el Mercosur estrecharon

Japón y el Mercosur estrecharon sus lazos con un “Marco de Asociación Estratégica” para avanzar en una economía de mercado abierta

Cuando Hitler reemplazó a Jesús: la provocadora teoría del historiador Alec Ryrie

Renate Reinsve, la protagonista de “Valor sentimental” que puede ganar un Oscar

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

A qué hora inicia el solsticio de verano en Argentina