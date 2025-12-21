La mejor técnica para limar uñas y evitar que se rompan

Unos simples cambios en la forma de limar pueden marcar la diferencia entre unas manos frágiles y una manicura resistente y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener unas uñas fuertes y evitar que se rompan al limarlas depende en gran medida de la técnica empleada y de la elección adecuada de la lima de uñas.

El proceso de limado no solo influye en la fortaleza de las uñas, sino que también determina la apariencia y el estilo de las manos, convirtiéndose en un paso esencial para quienes buscan una manicura impecable y duradera.

La técnica de limado resulta determinante para preservar la salud de las uñas. La forma y el modo en que se liman pueden marcar la diferencia entre unas uñas resistentes y otras propensas a la rotura.

Adoptar el método adecuado y conocer la forma que favorece a tus dedos puede ser la clave para lucir una manicura impecable y duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para limar las uñas correctamente

Limar en una sola dirección, evitar movimientos bruscos y seleccionar el grano adecuado de la lima son prácticas recomendadas para mantener la integridad de la uña y prevenir que se abran las capas.

La elección de la forma de la uña debe partir de un análisis de la morfología de la mano y la uña. Quienes tienen manos pequeñas y finas opten por formas redondas, ovaladas o almendradas, acompañadas de una lima de grano suave para evitar el debilitamiento. Para este tipo de manos, un largo de entre tres y cinco milímetros resulta suficiente para lograr un acabado elegante.

En el caso de manos grandes con uñas anchas o estrechas, las formas semicuadradas, redondas o coffin son las más favorecedoras, aunque la proporción de los dedos también influye: los dedos gruesos se benefician de uñas ovaladas, mientras que los delgados lucen mejor con uñas cuadradas y rectas.

Descubrir el tipo de lima y el diseño que mejor se adapta a tus manos puede ayudarte a evitar roturas y lograr un acabado profesional en casa. (Unsplash)

Como limar la uña según su forma

Uñas cuadradas: se recomienda limar en línea recta y siempre en la misma dirección, lo que facilita su mantenimiento y resulta especialmente útil si se aplica esmalte. Uñas redondas: destacan por su practicidad y menor riesgo de rotura, ya que se logran moviendo la lima hacia los lados en una sola dirección. Uñas almendradas: son la tendencia actual ya que afinan ligeramente la punta para un efecto estilizado sin llegar a los extremos de las uñas stiletto.

Cabe destacar que el modo de cortar y limar también incide en la resistencia de la uña. Se aconseja dejar crecer la uña de forma recta hasta aproximadamente un milímetro y medio en los laterales y limar siguiendo el contorno de la punta del dedo, desde la esquina de los laterales hacia el centro.

Para completar una manicura saludable, es importante limpiar las uñas y retirar cualquier residuo antes de limar y dar forma. Una lima de calidad permite realizar una manicura completa en pocos pasos y en apenas quince segundos, logrando que la uña luzca pulida y rejuvenecida.

Un cuidado completo de las uñas, desde la limpieza hasta el pulido, garantiza un aspecto pulido, brillante y saludable.

El cuidado adecuado de las uñas, desde el limado hasta el pulido, permite mantenerlas fuertes, con una forma definida y un brillo natural, reflejando una imagen cuidada y saludable en cada detalle.