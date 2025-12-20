Salud

Bloqueo nervioso evita necesidad de opioides en cirugía de paladar hendido

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Utilizar un bloqueador nervioso antes de la cirugía para corregir el paladar hendido puede reducir o eliminar la necesidad de recetar opioides a los lactantes para controlar el dolor tras el procedimiento, según un nuevo estudio.

Un bloqueo nervioso administrado a un nervio que proporciona sensibilidad en el paladar, la mandíbula superior y el labio  superior detiene el dolor durante la cirugía y lo reduce significativamente después, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Craniofacial Surgery.

"Nuestro estudio presenta resultados preliminares pero prometedores que sugieren que el bloqueo del nervio maxilar supracigomático podría reducir el consumo perioperatorio de opioides en las hendiduras primarias pediátricas, especialmente en el cierre del paladar hendido", dijo el investigador principal Dr. Rutger Schols en un comunicado de prensa. Es cirujano plástico en el Hospital Infantil MosaKids en los Países Bajos.

Aproximadamente 1 de cada 1.600 bebés en EE. UU. nace con paladar hendido, en el que el paladar no se une completamente durante la gestación.

La cirugía temprana, que normalmente se realiza entre los 6 y 12 meses de edad, es esencial para que los niños tengan un habla, trago y respiración normales.

Los opioides suelen utilizarse para controlar el dolor de los niños tras la cirugía, pero aumentan el riesgo de náuseas, vómitos, estreñimiento y respiración deprimida en los niños pequeños, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron si un bloqueo nervioso ayudaría a controlar el dolor en 10 bebés que se someten a cirugía de paladar hendido. Los bebés tenían una edad media de 7 meses.

Los resultados mostraron que la dosis media de morfina tras la cirugía de paladar hendido fue de 0,1 miligramos en el grupo del bloqueo nervioso, en comparación con 0,75 miligramos en otros 10 lactantes que se operaron sin bloqueo nervioso.

Además, 7 de los 10 bebés tratados con un bloqueo nervioso no necesitaron morfina para controlar el dolor, sino que se basaron en analgésicos no opioides, según los investigadores.

Los bebés con bloqueo nervioso también pasaron un poco menos de tiempo en el hospital, saliendo tras dos días frente a los dos días y medio de los niños que no recibieron el bloqueo nervioso.

Sin embargo, los investigadores señalaron que su estudio era pequeño y que los pacientes no fueron asignados aleatoriamente ni al grupo de bloqueo nervioso ni al grupo de atención estándar. Se necesitan ensayos más amplios para confirmar estos hallazgos.

"Al evaluar este enfoque dirigido, pretendemos contribuir al desarrollo de protocolos estandarizados de manejo del dolor perioperatorio, optimizando en última instancia la recuperación y reduciendo la duración de la estancia hospitalaria en esta población vulnerable de pacientes", escribieron los investigadores.

