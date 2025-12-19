La gripe H3N2 ya se detectó en Chile, Perú y Bolivia: cuándo podría llegar a la Argentina

La variante K del virus influenza A H3N2 se expandió desde Asia hacia Europa y América y activó alertas sanitarias por su mayor transmisión (REUTERS/Hannah McKay)

La circulación de una nueva subvariante del virus de la influenza A, conocida como subclado K de la gripe H3N2, encendió alertas sanitarias en distintos puntos del planeta y comenzó a impactar también en América del Sur, aunque todavía no se ha detectado oficialmente en Argentina.

Identificada primero en Asia y luego extendida a Europa y América del Norte, esta variante mostró una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas estacionales, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en países de la región ante la posibilidad de nuevos casos importados.

En los últimos días, Perú, Chile y Bolivia confirmaron los primeros contagios vinculados al subclado K, mientras que en Argentina las autoridades sanitarias del laboratorio ANLIS-Malbrán intensificaron los estudios de laboratorio para determinar si la variante ya circula en el país.

El escenario regional se desarrolla en un contexto climático que, según los expertos, puede favorecer la propagación del virus y adelantar dinámicas típicas de la temporada invernal.

Cuándo podría llegar a Argentina la variante K de la gripe H3N2

Varios países de América Latina ya detectaron casos, entre ellos Perú, Chile, Bolivia y México

El médico infectólogo Juan Carlos Cisneros (MN 62530) subdirector del Hospital Muñiz, especializado en enfermedades infecciosas, indicó a Infobae que no cabe duda que esta variante va a llegar a la Argentina.

“Es lo habitual que lo que pasa en el invierno del hemisferio norte se traslade a nosotros en nuestro invierno y tal vez de forma anticipada porque este subclado del subtipo A- H3 N2 es más virulento”, sostuvo el experto.

En tanto, el infectólogo Ricardo Teijeiro, remarcó a Infobae que sin duda esta variante de la gripe va a llegar al país a través de algún viajero contagiado.

“Eso no quiere decir que haya riesgo en el hemisferio Sur a modo de brote. Para que eso suceda, se necesitan algunas características como el estar hacinado, en grupos encerrados en lugares sin ventilación, tener secreciones respiratorias, etc”.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacunación antigripal sigue como principal herramienta para prevenir cuadros graves hospitalización y muertes por influenza estacional (Foto: Canva)

Los expertos infectólogos consultados por Infobae indicaron que aquellos vacunados en el último invierno no necesitan volver a vacunarse. Pero quienes no lo hicieron, es aconsejable hacerlo, sobre todo si forman parte de algún grupo de riesgo.

“Es fundamental estimular la vacunación lo antes que se pueda en el 2025 en aquellas personas no vacunadas. Y reiniciar la vacunación alrededor de marzo”, precisó Cisneros.

Y agregó: “Las indicaciones de la vacuna son las clásicas: los niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años embarazadas, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, diabéticos, obesos y todos los incluidos en las pautas del Ministerio de Salud”.

En tanto, Teijeiro aclaró: “Aquellos grupos de riesgo sí deben estar alertas, como los menores, los enfermos crónicos o inmunosuprimidos, y especialmente aquellas personas que viajen hoy al hemisferio Norte”.

Países de América del Sur reforzaron la vigilancia epidemiológica tras detectar casos del subclado K y ante el riesgo de importaciones por viajes (REUTERS/Megan Varner)

Teijeiro recordó que quienes ya se vacunaron el último invierno, no deben volver a vacunarse. “Seguramente para febrero tendremos las nuevas vacunas con el componente H3N2 de esta versión que circula hoy en el hemisferio Norte”, completó el especialista.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires instaron a los grupos priorizados a aplicarse la vacuna antigripal gratuita ante el brote de influenza A (H3N2) subclado K registrado en Europa y la reciente confirmación de casos en América Latina.

“En Argentina, si bien el virus de la influenza circula durante todo el año —incluido el subtipo A—, hasta el momento no se detectaron casos del subclado K ni un incremento inusual de infecciones“, dijeron desde el área sanitaria bonarense.

Las autoridades remarcaron que la vacuna está disponible en todos los vacunatorios de la provincia y recomendó reforzar las medidas de prevención para anticiparse a un posible adelanto de la temporada de gripe. Deben vacunarse quienes integran los siguientes grupos: embarazadas y puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 65 años y más, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Situación de la gripe H3N2 en América Latina

Autoridades sanitarias señalaron que el subclado K no resulta más grave que otras cepas pero sí presenta una velocidad de contagio superior ( Foto: Canva)

El Ministerio de Salud de Perú declaró una alerta epidemiológica nacional preventiva tras confirmar dos casos de influenza A H3N2 subclado K en menores de edad residentes en Lima. Ambos pacientes evolucionaron de manera favorable y sin complicaciones graves, pero el hallazgo marcó el ingreso oficial de la variante a Sudamérica.

Las autoridades peruanas aclararon que el riesgo de brotes masivos fue bajo en el corto plazo debido al clima cálido, aunque advirtieron que podría aumentar durante el invierno de 2026.

Bolivia, por su parte, activó una alerta naranja ante un caso sospechoso de H3N2 posiblemente variante K en una paciente con antecedente de viaje a Japón. La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que la medida respondió a una estrategia preventiva.

El subclado K corresponde a una evolución genética del H3N2 con mutaciones en la hemaglutinina que facilitan la entrada del virus en las células (Freepik)

“No esperamos a tener una crisis sanitaria, sino que nos anticipamos ante cualquier situación”, afirmó durante una conferencia de prensa en La Paz. Según datos oficiales, el país registró 27 casos de influenza A H3N2 en lo que va del año, lo que impulsó a reforzar la preparación del sistema de salud.

Chile confirmó ayer el primer caso del subclado K tras análisis de laboratorio. El Ministerio de Salud chileno informó que la detección se encontraba dentro de lo esperado en función del comportamiento epidemiológico global del virus.

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus”, señaló la cartera sanitaria en un comunicado oficial, y anticipó que podrían confirmarse nuevos casos a medida que concluyan estudios de secuenciación pendientes. Las autoridades destacaron además que las temperaturas más cálidas de la región favorecen la propagación del virus.

Perú Chile y Bolivia confirmaron o investigaron los primeros episodios de la variante mientras Argentina intensificó estudios de laboratorio (Europa Press)

La preocupación central no radica en una mayor gravedad de la enfermedad, sino en la velocidad de transmisión. Según explicó la ministra boliviana Marcela Flores, el subclado K presenta una capacidad de contagio aproximadamente un 20% superior a la de otras variantes de H3N2.

“Puede contagiar a una persona más que las otras variantes”, detalló. Esta característica explica la rápida expansión observada en distintos continentes y la necesidad de anticiparse a un posible aumento de casos.

En Argentina, hasta el momento, no se detectó circulación confirmada del subclado K. El Instituto Malbrán es el encargado del proceso de secuenciación de las muestras recibidas en el Laboratorio Nacional de Referencia, con el objetivo de determinar si alguna corresponde a la variante.

Las autoridades sanitarias nacionales y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria reforzaron la vigilancia epidemiológica en articulación con organismos internacionales y promovieron la vacunación antigripal en los grupos de riesgo.

Subclado K: por qué preocupa a los sistemas de salud

La gripe H3N2 provoca fiebre alta de inicio brusco dolores musculares tos seca y un cansancio intenso que puede persistir varios días (Freepik)

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A, uno de los tipos más comunes que circulan cada año a nivel mundial. Se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas y el posterior contacto con la nariz, la boca o los ojos. Sus síntomas suelen aparecer de manera brusca e incluyen fiebre alta, dolor muscular, tos seca, dolor de garganta y un marcado cansancio.

El subclado K, denominado técnicamente J.2.4.1, representa una evolución genética del subtipo H3N2. Se trata de una variante de gripe estacional particularmente contagiosa, aunque no más grave que otras cepas conocidas. Su mayor transmisibilidad se vincula a mutaciones en la hemaglutinina, una molécula clave que permite al virus ingresar en las células humanas. Estos cambios facilitan la propagación del virus incluso en poblaciones con cierto grado de inmunidad previa.

Los síntomas asociados al subclado K no difieren de los habituales de la gripe estacional. La fiebre alta suele superar los 38 grados y aparece de forma repentina, acompañada de escalofríos, malestar general y una intensa sensación de cansancio. El dolor muscular y articular afecta con frecuencia a piernas, espalda y brazos, y puede dificultar las actividades cotidianas. El dolor de cabeza persistente, la tos seca y la congestión nasal completan el cuadro clínico más común.

La expansión global del subclado K mostró un dominio elevado en Japón Europa y Norteamérica según reportes recientes de vigilancia genómica ( Foto: Canva)

En niños pequeños y adultos mayores, también pueden presentarse síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos signos no resultan habituales en adultos jóvenes. El cansancio extremo suele prolongarse incluso después de que la fiebre disminuye, lo que distingue a la gripe de un resfrío común. En algunos casos, la infección puede derivar en complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de enfermedades preexistentes, lo que vuelve indispensable la vigilancia médica ante síntomas persistentes o severos.

La expansión del subclado K quedó documentada en distintas regiones del mundo. Desde agosto de 2025, este subtipo se registró de manera notable en Australia y Nueva Zelanda, donde protagonizó un fuerte repunte de la gripe durante el invierno austral. Con el descenso de las temperaturas en el hemisferio norte, la variante se extendió rápidamente.

En Europa representó casi la mitad de las secuencias genéticas reportadas entre mayo y noviembre. En Japón dominó hasta el 90% de los casos analizados, mientras que en Estados Unidos y Canadá alcanzó progresivamente el 89% de las muestras H3N2 caracterizadas. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud, la variante fue identificada en más de 34 países.

En América Latina la OPS recomendó fortalecer vacunación secuenciación genética y preparación de servicios de salud frente a la variante (freepik)

En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud emitió una nota informativa la semana pasada, en la que reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia genómica, la vacunación y la preparación de los servicios de salud ante el riesgo de importación de casos asociados a viajes internacionales. En las últimas semanas se detectó un caso en México y siete en Costa Rica. Según datos de la plataforma GISAID hasta mediados de diciembre, no existe circulación sostenida del subclado K en la región, aunque la situación se mantiene bajo monitoreo constante.

La respuesta de los sistemas de salud se centra en la prevención y la detección temprana. Las autoridades sanitarias de la OPS reforzaron el llamado a completar los esquemas de vacunación contra la influenza, con especial énfasis en personas mayores de 65 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, niños de entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud. “La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza”, indicaron.

Además de la inmunización, se promovieron medidas básicas para reducir el riesgo de contagio, como el lavado frecuente de manos, la higiene de superficies y dispositivos electrónicos, la ventilación de ambientes cerrados y la consulta médica ante síntomas respiratorios de gravedad. En el caso de personas con enfermedades cardíacas, hipertensión o diabetes, las autoridades recomendaron la vacunación preventiva debido al impacto que los cuadros gripales pueden tener en su salud.

Grupos de riesgo como personas mayores embarazadas y pacientes crónicos reciben prioridad en estrategias actuales de prevención sanitaria ( Canvas)

En Argentina, aunque el subclado K no fue detectado hasta el momento, la vigilancia epidemiológica se intensificó y se mantuvo la recomendación de no bajar la guardia frente a los virus respiratorios. Conocer los síntomas de la gripe H3N2 y las características de esta nueva variante permite actuar con responsabilidad, evitar la automedicación y buscar atención médica de manera oportuna.

En un escenario de alta movilidad internacional y cambios estacionales, la información y la prevención continúan como herramientas centrales para reducir el impacto de la influenza en la salud pública.