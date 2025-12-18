9 señales tempranas de cáncer de pulmón que suelen pasar inadvertidas, según expertos

Según estimaciones de la OMS, el cáncer de pulmón constituye la principal causa de muerte por cáncer en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis difundido por The Independent colocó al cáncer de pulmón en el centro del debate sanitario al vincular señales físicas frecuentes subestimadas con una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad oncológica.

El informe coincidió con el anuncio del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS), que avanzó en la incorporación de un análisis de sangre pionero para mejorar la detección y el tratamiento de esta patología.

Una nueva herramienta diagnóstica en Inglaterra

La iniciativa del sistema público británico introdujo una biopsia líquida de alcance mundial, diseñada para identificar fragmentos de ADN tumoral en la sangre.

Esta herramienta apuntó a acelerar los diagnósticos y a facilitar el acceso temprano a terapias personalizadas, en un escenario donde la detección precoz sigue siendo un factor determinante para el pronóstico de los pacientes.

El NHS de Inglaterra anunció en mayo que incorporaría progresivamente esta prueba de biopsia líquida, utilizada en principio en personas con cáncer de pulmón y luego ampliada a pacientes con cáncer de mama.

El NHS de Inglaterra incorpora una biopsia líquida pionera para detectar fragmentos de ADN tumoral en sangre y mejorar el diagnóstico de cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió identificar mutaciones genéticas específicas a partir del material tumoral circulante, lo que redujo la necesidad de realizar biopsias de tejido en numerosos casos.

Según las autoridades sanitarias, alrededor de 15.000 pacientes por año podrían beneficiarse de su implementación. El test se expandió tras un proyecto piloto que incluyó a 10.000 personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas, el subtipo más frecuente de esta enfermedad.

Funcionarios del NHS confirmaron que el objetivo consistía en detectar una gama más amplia de variantes genéticas y evaluar la elegibilidad para tratamientos dirigidos.

Qué es el cáncer de pulmón y por qué es tan letal

La doctora Jenny Messenger, especialista en medicina respiratoria y general del Hospital Nuffield Health Brighton, explicó a The Independent que “el cáncer de pulmón es una enfermedad en la que se produce un crecimiento celular descontrolado en el pulmón, lo que da lugar a tumores”.

El tabaquismo, la contaminación ambiental y factores genéticos figuran entre las principales causas del cáncer de pulmón, advierten especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, remarcó que “lamentablemente, el cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el Reino Unido”.

De acuerdo con la especialista, la enfermedad posee múltiples causas potenciales, aunque el tabaquismo ocupa un lugar central. También se asocia con factores genéticos, contaminación ambiental, obesidad, exposición al amianto y contacto laboral con determinadas sustancias químicas.

El diagnóstico suele realizarse mediante una tomografía computarizada de tórax, herramienta clave para identificar lesiones en etapas tempranas.

Señales de alerta: los síntomas que no deben ignorarse

La doctora Rachel Orritt, gerente de información de salud de Cancer Research UK, subrayó: “Puede ser tentador atribuir los cambios al envejecimiento o a otra condición de salud. Es importante consultar con su médico si nota algo anormal o persistente. En la mayoría de los casos no será cáncer, pero si lo es, detectarlo en una etapa temprana puede marcar una gran diferencia”.

Síntomas como tos persistente, falta de aliento y pérdida de peso involuntaria pueden ser señales de alerta temprana de cáncer de pulmón (Crédito: Freepik)

Desde el NHS y los expertos citados por The Independent, se resaltó que ciertos síntomas comunes pueden funcionar como señales de alerta temprana, especialmente cuando persisten en el tiempo. Entre los indicios que los especialistas recomendaron no ignorar figuran:

Falta de aliento, ya sea al realizar actividades habituales o ante dificultades respiratorias persistentes. Infecciones en el pecho recurrentes, que no desaparecen o no mejoran con el tratamiento. Tos prolongada o con sangre, incluida la modificación de una tos preexistente. Cansancio sin causa aparente, que no cede con el descanso. Pérdida de peso involuntaria, sin cambios en dieta o actividad física. Disminución del apetito. Dolor inexplicable, como dolor de hombro o torácico constante que se intensifica progresivamente. Cambios en la voz, como ronquera persistente por más de cuatro a seis semanas. Infecciones respiratorias repetidas, como bronquitis o neumonía, que mejoran de forma temporal y vuelven a aparecer con frecuencia.

Tratamientos y prevención: el rol de la innovación

En cuanto a los tratamientos disponibles, la doctora Messenger enumeró: “Las opciones incluyen cirugía, quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia”, de acuerdo con el tipo y la evolución del tumor.

Respecto a la prevención, la especialista fue enfática: “El cáncer de pulmón se puede prevenir, especialmente en casos de fumadores, dejando de fumar lo antes posible”. En la misma línea, distintoss expertos remarcaron que abandonar el tabaco reduce de manera progresiva el riesgo, con descensos relevantes a los 10 o 15 años de haber dejado de fumar.

Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de cáncer de pulmón, aunque el vapeo y los cigarrillos saborizados también presentan riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos citados por la Sociedad Americana del Cáncer indicaron que el consumo de habanos y cigarrillos “light” incrementa el riesgo de cáncer de pulmón en niveles comparables a los cigarrillos tradicionales.

Además, distintos estudios señalaron que los productos saborizados con mentol pueden resultar especialmente perjudiciales al facilitar inhalaciones más profundas.

En paralelo, el vapeo ganó popularidad como supuesta alternativa para dejar de fumar, aunque especialistas y estudios advirtieron sobre sus riesgos y su efectividad limitada como estrategia de cesación.

En este contexto, el avance del NHS con la biopsia líquida se integró a un enfoque más amplio que combinó innovación diagnóstica, detección temprana y concientización sobre factores de riesgo vinculados a una enfermedad que continúa representando un desafío sanitario de primer orden.