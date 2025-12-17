La vacuna contra COVID durante el embarazo reduce el riesgo de parto prematuro

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres embarazadas que reciben la vacuna contra la COVID-19 tienen menos probabilidades de tener un parto prematuro, según un nuevo estudio.

La vacunación también estuvo fuertemente asociada con un menor riesgo de hospitalización o tratamiento de cuidados intensivos entre las futuras madres, informaron los investigadores el 15 de diciembre en el Journal of the American Medical Association.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia clara a nivel poblacional de que la vacunación contra la COVID-19 protege a las personas embarazadas y a sus bebés de complicaciones graves", dijo la investigadora principal Dra. Deborah Money, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de British Columbia en Canadá.

"Incluso cuando el virus evolucionó, la vacunación siguió ofreciendo beneficios sustanciales tanto para la madre como para el niño", dijo Money en un comunicado de prensa.

En mayo, el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS ), Robert F. Kennedy Jr. anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) ya no recomendarían las vacunas rutinarias contra la COVID para mujeres embarazadas en EE. UU.

Sin embargo, sociedades médicas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) siguen recomendando que las mujeres embarazadas reciban una vacuna o un refuerzo contra la COVID.

"Al observar detenidamente el conjunto completo de datos, se muestra claramente que las vacunas contra la COVID-19 no solo son completamente seguras para su uso durante el embarazo, sino también protectoras tanto durante el embarazo como después del nacimiento del bebé", dijo el Dr. Mark Turrentine, uno de los autores de un aviso de la práctica ACOG de agosto sobre vacunación, en un comunicado de prensa.

"Sé que mis pacientes hacen todo lo posible para tomar decisiones que les ayuden a tener un bebé sano, y elegir vacunarse contra la COVID-19 es una decisión que animo a todos a tomar", añadió Turrentine.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron seguimiento a mujeres embarazadas en Canadá que se habían infectado con COVID entre abril de 2021 y diciembre de 2022. Compararon cómo les fue a las mujeres y a sus bebés, basándose en si la futura madre se había puesto la vacuna contra el COVID.

En total, el estudio incluyó resultados para casi 20.000 embarazos, según los investigadores.

Los resultados mostraron que la vacunación redujo el riesgo de parto prematuro en un 20% durante la ola Delta de la pandemia de COVID y en un 36% durante la ola de Ómicron.

Las mujeres vacunadas durante el embarazo, en lugar de antes, tuvieron tasas aún más bajas de parto prematuro, según los investigadores.

También tuvieron tasas más bajas de mortinatos -- 0,17% para las vacunadas durante el embarazo frente al 0,47% para las vacunadas antes del embarazo, según el estudio.

"Nunca hay un mal momento para vacunarse -- ya sea que estés embarazada o planeando un embarazo", dijo la investigadora principal Elisabeth McClymont, profesora asistente en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la UBC, en un comunicado de prensa. "Pero nuestros datos sugieren que puede haber beneficios adicionales al recibir la vacuna durante el embarazo."

Los resultados mostraron que las mujeres también tenían un 60% menos de probabilidades de ser hospitalizadas y un 90% menos de acabar en una UCI.

"El conjunto de pruebas es abrumadoramente claro: la vacunación contra la COVID-19 es segura y eficaz durante el embarazo", dijo Money. " Estos últimos hallazgos proporcionan información fundamental para las mujeres embarazadas y sus proveedores de atención y apoyan firmemente las recomendaciones de salud pública que recomiendan la vacunación durante el embarazo."

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Columbia Británica, 15 de diciembre de 2025