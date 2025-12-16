Salud

Algunos pueden reducir gradualmente los antidepresivos sin riesgo de recaída, concluye la revisión

LUNES, 15 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Es seguro reducir gradualmente los antidepresivos a algunas personas después de que su depresión desaparezca, en lugar de continuar con los fármacos indefinidamente, según una nueva revisión de evidencia.

Las personas que fueron reduciendo poco a poco los antidepresivos mientras recibían asesoramiento psicológico tenían un riesgo similar de recaída al de quienes continuaron tomando los medicamentos con o sin terapia, según informan los investigadores en la edición de enero de 2026 de The Lancet Psychiatry.

"Nuestros hallazgos sugieren que, aunque los antidepresivos son eficaces para prevenir recaídas depresivas, no tienen por qué ser un tratamiento a largo plazo para todos", dijo la investigadora principal Debora Zaccoletti en un comunicado de prensa. Es investigadora en psiquiatría en la Universidad de Verona, Italia.

Sin embargo, los investigadores enfatizaron que los resultados no significan que los antidepresivos sean innecesarios ni que la terapia por sí sola sea adecuada, sino que algunas personas pueden ir dejando los medicamentos poco a poco sin riesgo de recaída.

La reducción gradual de los antidepresivos, combinada con asesoramiento psicológico y apoyo, podría prevenir una recaída de la depresión en cada 5 personas, en comparación con dejar los medicamentos de forma inmediata o reducir rápidamente la dosis, según los resultados.

"Animamos a cualquiera que esté considerando dejar los antidepresivos a que hable primero con su médico para encontrar conjuntamente la mejor estrategia para ellos", declaró el investigador principal Dr. Giovanni Ostuzzi, profesor de la Universidad de Verona, en un comunicado de prensa.

Para su revisión, los investigadores agruparon datos de 76 ensayos clínicos previos que involucraron a casi 17.400 personas.

"La depresión suele ser una condición recurrente y, sin tratamiento continuado, hasta 3 de cada 4 personas con depresión recurrente recaen en algún momento", dijo Ostuzzi.

"Las guías clínicas recomiendan continuar con los antidepresivos durante un cierto periodo tras la remisión, y luego considerar la suspensión una vez que la persona se haya recuperado", continuó. "Sin embargo, en la práctica diaria, el tratamiento suele prolongarse mucho más allá de lo que sugieren las directrices."

Los investigadores utilizaron los datos agrupados para comparar la efectividad de todas las principales estrategias antidepresivas tras la recuperación de la depresión, incluyendo:

Dejar la medicación de repente Reducción rápida en cuatro semanas o menos Reducción lenta durante más de cuatro semanas Reducir la dosis en un 50% o más Simplemente continuar con el tratamiento antidepresivo

La evidencia mostró que la reducción gradual de antidepresivos combinada con apoyo psicológico evitó la recaída más o menos igual que mantener una dosis estándar de los fármacos.

"Los tratamientos alternativos seguros como el apoyo psicológico, incluyendo terapias cognitivo-conductuales y basadas en mindfulness, pueden ser una herramienta prometedora -- incluso a corto plazo", dijo Zaccoletti.

"Sin embargo, se necesitan recursos sanitarios considerables para desarrollar e implementar enfoques psicoterapéuticos dedicados en la práctica clínica, por lo que se deben probar y priorizar intervenciones más rentables, a corto plazo, escalables y de impartición remota", añadió.

Los resultados también indicaron que continuar con una dosis reducida de antidepresivos era mejor que parar bruscamente o reducir la dosis rápidamente.

Sin embargo, en un editorial acompañante, el psiquiatra Dr. Jonathan Henssler señaló que "los mejores resultados para los pacientes se lograban con estrategias que mantenían la terapia antidepresiva".

"Este hallazgo sirve como recordatorio de la gravedad y cronicidad de la depresión en muchos casos y, a pesar de la preferencia por minimizar la duración de la farmacoterapia, pone de manifiesto las limitaciones de la capacidad curativa actual de las terapias antidepresivas", escribió Henssler, médico senior en psiquiatría y neurociencias en la Charité-Universitätsmedizin Berlín en Alemania.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre los tratamientos para la depresión en adultos.

FUENTE: Nota de prensa de The Lancet Psychiatry, 10 de diciembre de 2025

