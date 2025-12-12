Salud

Investigaciones muestran que imaginar encuentros positivos moldea los sentimientos de la vida real

Healthday Spanish

JUEVES, 11 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Pensar en un momento positivo con alguien, aunque nunca haya ocurrido, puede hacer que te guste más, según muestran nuevas investigaciones.

Un estudio publicado el 10 de diciembre en Nature Communications encontró que simplemente imaginar una buena interacción con una persona puede cambiar tus sentimientos hacia ella, así como cómo tu cerebro almacena información sobre ella.

"Demostramos que podemos aprender de experiencias imaginadas, y funciona en el cerebro de manera muy similar a como lo hace cuando aprendemos de experiencias reales", dijo en un comunicado de prensa el autor senior Roland Benoit, profesor asociado de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado Boulder.

Investigadores de CU Boulder y del Instituto Max Planck en Alemania reclutaron a 50 adultos para un estudio de neuroimagen.

Primero, se les pidió a los participantes que enumeraran a 30 personas que conocieran y valoraran cuánto les gustaba cada una. Dentro de un escáner de resonancia magnética, les mostraron los nombres de las personas con las que eran neutrales.

Por cada nombre, pasaban ocho segundos imaginando un encuentro positivo o negativo.

Los resultados fueron claros: los participantes dijeron después que les gustaban las personas con las que habían imaginado experiencias positivas.

Los escaneos cerebrales revelaron por qué. Una zona del cerebro relacionada con la recompensa llamada estriado ventral se activó cuando los participantes imaginaron una sorpresa positiva.

Esa señal de recompensa se conectó entonces a una región llamada corteza prefrontal dorsomedial, que almacena recuerdos de personas específicas, explicaron los investigadores.

"Esto proporciona una razón a nivel de mecanismo para cómo imaginar vívidamente escenarios futuros, como una conversación, un encuentro social o una situación desafiante, podría influir en nuestra motivación, tendencias de evitación y elecciones posteriores", dijo el primer autor Aroma Dabas, que trabajó en el estudio mientras realizaba investigaciones de posgrado en el Instituto Max Planck.

Los expertos afirman que los hallazgos podrían ayudar a las personas a fortalecer las relaciones, reducir los miedos y mejorar el rendimiento en deportes o música.

Por ejemplo, imaginar un intercambio positivo con un compañero de trabajo puede facilitar una conversación en la vida real.

Pero la imaginación también puede empeorar las cosas.

Las personas con ansiedad o depresión suelen imaginar resultados negativos, lo que puede incluso empeorar la situación.

"Puedes pintar el mundo de negro solo con imaginarlo", dijo Benoit.

Más información

JWU Online trata más sobre la región del cerebro detrás de la creatividad y la imaginación.

FUENTE: Universidad de Colorado Boulder, 10 de diciembre de 2025

