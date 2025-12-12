Salud

Fármaco experimental proporciona alivio duradero para enfermedad hemorrágica

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 12 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Más de la mitad de las personas con una condición sangrante rara y potencialmente mortal recibieron un alivio duradero gracias a un tratamiento experimental con anticuerpos, según muestran los resultados de los ensayos clínicos.

Ianalumab, un anticuerpo monoclonal, ayudó a pacientes con trombocitopenia inmunitaria (ITP) a mantener recuentos seguros de plaquetas sin episodios graves de sangrado durante al menos un año, según los resultados publicados el 9 de diciembre en The New England Journal of Medicine.

El fármaco logró eso tras cuatro dosis mensuales, informaron los investigadores.

"Este estudio demuestra que son posibles respuestas prolongadas y duraderas al tratamiento de la PTI, sin necesidad de terapia continua, y eso es una gran ventaja para los pacientes", dijo el investigador principal , el Dr. Adam Cuker, director clínico del Centro de Trastornos de la Sangre de la Universidad de Pensilvania, en un comunicado de prensa.

La ITP es una enfermedad autoinmune que provoca que las células inmunitarias del cuerpo ataquen las plaquetas, las células sanguíneas responsables de la coagulación, según los investigadores en notas de fondo. Afecta a unas 50.000 personas en Estados Unidos.

La enfermedad provoca sangrados anormales en la piel y las mucosas, incluyendo hemorragias nasales, sangrado en las encías y menstruación abundante. Los pacientes también pueden sufrir hematomas fáciles y fatiga.

Los pacientes con PTI que desarrollan bajos recuentos de plaquetas o sufren sangrados graves inicialmente son tratados con esteroides, según los investigadores. Después de eso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado tres medicamentos para la ITP, pero todos requieren que las personas tomen pastillas diarias o inyecciones semanales durante el resto de su vida.

"Como hematólogo, me alegra que tengamos terapias efectivas para la ITP, pero no son necesariamente ideales para el manejo de enfermedades crónicas o la calidad de vida a largo plazo", dijo Cuker.

Ianalumab actúa dirigiéndose a las células inmunitarias que generan anticuerpos que atacan las plaquetas, según los investigadores.

Para el nuevo ensayo, los investigadores reclutaron a 152 personas con PTI y las asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos. Los dos primeros grupos recibieron una dosis alta o baja de ianalumab, mientras que el tercer grupo recibió un placebo.

Los pacientes recibían sus dosis una vez al mes durante cuatro meses. Todos también recibieron eltrombopag, un fármaco que estimula la producción de plaquetas, durante hasta cuatro meses.

Los resultados mostraron que el 54% de las personas que recibieron una dosis más alta de ianalumab y casi el 51% de las que recibieron la dosis más baja tuvieron probabilidades de mantener un recuento normal de plaquetas durante un año, en comparación con solo el 30% de quienes recibieron placebo.

Cuando se midieron los recuentos de plaquetas a los seis meses --dos meses después de la última dosis de ianalumab--, el 62% de los pacientes con dosis altas tenían recuentos estables de plaquetas, frente al 39% en el grupo placebo.

Se están realizando ensayos clínicos adicionales sobre ianalumab, incluyendo estudios de otros trastornos autoinmunes, según los investigadores. Los investigadores seguirán siguiendo a los pacientes de este ensayo para seguir su respuesta a largo plazo.

"Estamos deseando ver si las respuestas sin tratamiento en este estudio se extienden aún más", dijo Cuker. "Mejorar la realidad a largo plazo de vivir con PTI no es algo en lo que hayamos podido pensar antes. El objetivo siempre ha sido mejorar el recuento de plaquetas o reducir el riesgo de sangrado, pero esta investigación está inaugurando una nueva era de esperanza para los pacientes con PTI."

Los investigadores señalaron que el ianalumab aún no está aprobado por la FDA para los pacientes.

Novartis, el desarrollador del ianalumab, financió el ensayo clínico.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la trombocitopenia inmunitaria.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Pensilvania, 9 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayfarmacoexperimentalproporcionaalivioduraderoparaenfermedadhemorragica

Últimas Noticias

Los fumadores que vapean tienen más probabilidades de dejar de fumar o reducir el consumo, según un estudio

Healthday Spanish

Los fumadores que vapean tienen

Mejoran mano biónica con mente propia, según investigadores.

Healthday Spanish

Mejoran mano biónica con mente

La FDA aprueba dispositivo de estimulación cerebral en casa para ayudar a tratar la depresión

Healthday Spanish

La FDA aprueba dispositivo de

Menos es más para la inmunoterapia que combate el melanoma, argumenta un estudio

Healthday Spanish

Menos es más para la

Cómo la obesidad impacta en la salud cardíaca y 7 estrategias recomendadas por expertos para prevenirlo

La prevención cardiovascular requiere desde cambios en la alimentación hasta control de intervenciones médicas, según la Revista Española de Cardiología. Cómo este enfoque integral resulta clave para reducir la incidencia de complicaciones y mejorar la calidad de vida a largo plazo

Cómo la obesidad impacta en
DEPORTES
El piloto de la Fórmula

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

El emotivo reencuentro de Facundo Mena con el club que lo vio nacer: “Sentí que mi viejo estuvo conmigo”

El emotivo video de Lionel Scaloni dedicado al Maestro Tabárez en un homenaje en Uruguay: “Nunca olvidaré tus palabras”

Cuánto cuestan las suites de lujo que puso en venta la FIFA para ver a la selección argentina en el Mundial 2026

TELESHOW
El desafío del hielo: Evangelina

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

El video de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en el show de Shakira que despertó rumores de romance: “¿Será?”

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

INFOBAE AMÉRICA

Fallas, un descenso sin frenos

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales

Un informe alertó que hasta 14 millones de personas podrían morir por los recortes a la ayuda humanitaria

La Fed de Estados Unidos renovó el mandato de once de sus doce presidentes regionales

La Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce por corrupción