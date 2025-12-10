El cambio climático podría frenar el desarrollo intelectual de los niños

MARTES, 9 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El cambio climático podría suponer una amenaza para el desarrollo intelectual de los niños, según un nuevo estudio.

Los niños que crecen bajo temperaturas más altas de lo habitual --temperaturas medias superiores a 86 grados Fahrenheit-- tienen menos probabilidades de alcanzar hitos de desarrollo en alfabetización y matemáticas, informaron los investigadores el 8 de diciembre en el Journal of Child Psychology and Psychiatry.

"Dado que el desarrollo temprano sienta las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, la salud física y mental, y el bienestar general, estos hallazgos deberían alertar a investigadores, responsables políticos y profesionales sobre la urgente necesidad de proteger el desarrollo infantil en un mundo que se calienta", dijo Jorge Cuartas, profesor asistente de psicología aplicada en la Universidad de Nueva York, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 19.600 niños de 3 y 4 años en las naciones africanas de Gambia, Madagascar, Malawi y Sierra Leona; en Georgia, una nación en el Mar Negro; y en Palestina.

El equipo comparó información sobre la educación, salud, nutrición y saneamiento de los niños con datos sobre temperaturas medias mensuales, para evaluar posibles vínculos entre la exposición al calor y el desarrollo infantil temprano.

Los resultados mostraron que los niños expuestos a máximos medios superiores a 86 grados F tenían entre un 5% y casi un 7% menos de probabilidades de alcanzar los hitos básicos de desarrollo en lectura, escritura y matemáticas, en comparación con los niños expuestos a temperaturas inferiores a 79 grados.

Estos efectos fueron más pronunciados entre los niños de hogares pobres, aquellos que carecían de acceso a agua potable y quienes vivían en zonas urbanas.

"Aunque la exposición al calor se ha relacionado con resultados negativos en la salud física y mental a lo largo de la vida, este estudio aporta una nueva perspectiva de que el calor excesivo afecta negativamente al desarrollo de los niños pequeños en diversos países", dijo Cuartas.

"Necesitamos urgentemente más investigación para identificar los mecanismos que explican estos efectos y los factores que protegen a los niños o aumentan su vulnerabilidad", añadió. "Este trabajo ayudará a identificar objetivos concretos para políticas e intervenciones que refuercen la preparación, la adaptación y la resiliencia a medida que el cambio climático se intensifique."

Más información

La Universidad de Harvard tiene más información sobre el desarrollo infantil temprano y el cambio climático.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Nueva York, 8 de diciembre de 2025