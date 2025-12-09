Manchas blancas en la piel: por qué aparecen, cuándo preocuparse y la importancia de la consulta profesional

Las manchas blancas en la piel pueden indicar desde condiciones benignas hasta enfermedades que requieren atención dermatológica especializada (Freepik)

Las manchas blancas en la piel representan una de las consultas dermatológicas más frecuentes y pueden deberse a diversos factores, desde condiciones benignas hasta enfermedades que requieren atención médica.

Diferenciar su origen resulta fundamental para identificar posibles riesgos sanitarios. La dermatóloga Angela Wei, residente de Cleveland Clinic, destacó la importancia de acudir a un especialista ante cualquier cambio en la pigmentación, ya que estos pueden revelar problemas subyacentes que requieren tratamiento, informó la institución.

¿Qué son las manchas blancas en la piel?

Las manchas blancas, conocidas como áreas de decoloración, aparecen cuando ciertas zonas cutáneas pierden su pigmento natural. Esta alteración suele relacionarse con la reducción o ausencia de melanocitos, células encargadas de la producción de melanina, responsable de la coloración de la piel.

En cada 2,5 centímetros de piel existen alrededor de 19 millones de células y 60.000 melanocitos. Cuando los melanocitos disminuyen o desaparecen, se generan estas manchas, que se distinguen claramente de otras lesiones como el acné o las quemaduras solares.

La protección solar y la observación regular de la piel son claves para prevenir complicaciones y detectar a tiempo el cáncer cutáneo (Freepik)

Causas frecuentes de manchas blancas

Hipomelanosis guttata idiopática

Una de las causas más comunes es la hipomelanosis guttata idiopática. Se presenta como pequeños puntos blancos en áreas expuestas al sol —especialmente en brazos, piernas y la parte inferior del cuerpo— y su origen exacto se desconoce. Wei explicó a Cleveland Clinic: “Se cree que está relacionado con la exposición solar a lo largo del tiempo”. Por ello, recomendó la protección solar como medida preventiva.

Tiña versicolor

Otra causa frecuente es la tiña versicolor, una infección fúngica que origina manchas blancas, oscuras o rosadas, principalmente en el pecho, la espalda y el rostro. Esta afección, vinculada a la sobreproducción de levaduras, no es contagiosa ni peligrosa, aunque puede causar picazón. El tratamiento suele incluir geles, cremas o medicamentos antimicóticos; la recuperación del color puede extenderse durante varios meses.

La tiña versicolor, una infección fúngica, provoca manchas blancas en el pecho, la espalda y el rostro, y suele tratarse con medicamentos antimicóticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitíligo

El vitíligo es una enfermedad autoinmune crónica donde células inflamatorias destruyen melanocitos, causando manchas grandes y lisas de piel blanca o más clara. Estas manchas tienden a aumentar de tamaño en ausencia de tratamiento, apareciendo típicamente alrededor de la boca, ojos, nariz, manos, pies, codos, rodillas, genitales y ombligo.

Wei indicó a Cleveland Clinic: “El tratamiento generalmente comienza con esteroides tópicos, pero como es una enfermedad crónica y no podemos usarlos de forma permanente, a menudo existen otros tratamientos que utilizamos a más largo plazo”, como cremas no esteroides o terapias de luz.

Pitiriasis alba y eczema

La pitiriasis alba, vinculada al eczema, genera manchas redondas u ovaladas de tono más claro, especialmente en niños. Estas lesiones suelen producir picazón y aparecen más evidentes cuando la piel circundante se oscurece por el sol. Wei explicó a Cleveland Clinic: “Esta afección provoca manchas más claras y anchas en las mejillas de los niños que suelen tener eczema”, y recomendó mantener la piel hidratada para evitar sequedad y picor. Los tratamientos pueden incluir esteroides tópicos o cremas no esteroides.

Milios

Los milios, conocidos como manchas de leche, son pequeños quistes blancos inofensivos que aparecen en párpados, mejillas y frente (Freepik)

Los milios, también llamados manchas de leche, son pequeños quistes de color blanco que aparecen bajo la superficie cutánea —especialmente en párpados, mejillas, frente y genitales—.

Son inofensivos y, por lo general, no requieren tratamiento; sin embargo, pueden confundirse con puntos blancos o espinillas. Si su aspecto resulta molesto, un dermatólogo podría indicar cremas, medicamentos o ciertos procedimientos para retirarlos.

Cuándo consultar a un médico y medidas de prevención

Aunque en la mayoría de los casos las manchas blancas carecen de peligrosidad, la Dra. Wei recomendó a Cleveland Clinic solicitar una consulta dermatológica ante cualquier alteración en el tono cutáneo. Conviene también observar cambios en lunares, marcas de nacimiento, granos o hematomas.

Pacientes con antecedentes de melanoma, uso de camas bronceadoras, quemaduras solares con ampollas, alta exposición solar, trasplantes de órganos o enfermedades que debilitan el sistema inmunológico deben realizarse pruebas anuales para detección de cáncer cutáneo.

La consulta con un dermatólogo es fundamental ante cualquier cambio en la pigmentación de la piel o aparición de manchas blancas (Freepik)

Se aconseja buscar atención médica ante síntomas como dolor, sangrado o picazón en la piel. Wei enfatizó a Cleveland Clinic que las áreas sin células pigmentarias presentan mayor vulnerabilidad al cáncer de piel, por lo que resulta fundamental vigilar cualquier cambio cutáneo y priorizar el uso de protección solar.

La observación sistemática y la protección frente a la radiación ultravioleta constituyen herramientas clave para preservar la salud de la piel y detectar oportunamente cualquier alteración que requiera intervención profesional.