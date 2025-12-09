Humo de tercera mano, el residuo invisible del tabaco que pone en riesgo la salud en hogares y espacios cerrados

El humo de tercera mano permanece en superficies y ambientes, representando un riesgo invisible para la salud en espacios cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de tercera mano es un peligro silencioso vinculado directamente al consumo de tabaco en espacios cerrados. Aunque su nombre no es tan conocido como el del humo de primera (el que inhala el fumador) o segunda mano (el que respira el entorno), su impacto en la salud y en la calidad del aire dentro de hogares y edificios puede resultar devastador a largo plazo.

Recientes avances científicos y una legislación pionera en California ponen este riesgo en primer plano, destacando la importancia de informar y actuar para proteger la salud de la población.

¿Qué es el humo de tercera mano y dónde se encuentra?

Se trata de un residuo tóxico persistente que permanece en superficies y ambientes mucho después de haber fumado, representando un peligro para la salud que pasa inadvertido.

Investigaciones recientes de la Universidad de California, San Francisco alertan sobre los efectos perjudiciales y la persistencia de estos compuestos en hogares, autos y espacios cerrados, lo que afecta especialmente a niños y personas vulnerables, según explicó Neal Benowitz, profesor emérito de medicina en la Universidad de California, San Francisco.

“Los químicos del humo de segunda mano penetran en telas, alfombras e incluso en los paneles de las paredes. Se acumulan y pueden liberarse nuevamente al aire, ingerirse con el polvo doméstico e incluso absorberse a través de la piel”, dijo el experto.

Asimismo, destacó que el riesgo vinculado al humo de tercera mano es considerable: “Los químicos en el humo de tercera mano son similares a los del humo de segunda mano, conocidos por causar cáncer y enfermedades cardíacas”.

Según el especialista, 26 sustancias identificadas en estos residuos figuran en la lista del Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos. Los niños pequeños, que gatean en el suelo o llevan objetos a la boca, resultan especialmente vulnerables, ya que la piel también absorbe los contaminantes.

Personas con alergias, asma, sistemas inmunes deprimidos y adultos mayores pueden ver agravados sus síntomas. “Preocupa especialmente la situación de quienes viven en viviendas multifamiliares de bajo costo, donde la contaminación por humo de tercera mano es ubicua”, añadió el experto.

Comparación con otros tipos de humo y hallazgos científicos

Al evaluar la diferencia entre el humo de primera mano, el de segunda mano y el de tercera mano, Benowitz puntualizó: “Es difícil distinguir los riesgos del humo de tercera mano de los del humo de segunda mano, porque la mayoría de las personas expuestas al humo de segunda mano también lo están al de tercera mano”.

Estudios en animales han demostrado daños en el ADN, mayor riesgo al cáncer, disfunciones inmunológicas y alteraciones de comportamiento por exposición al humo de tercera mano. En seres humanos se han detectado modificaciones en proteínas sanguíneas asociadas con inflamación y enfermedades cardíacas.

Aquellos que desconocen antecedentes de fumadores en su vivienda pueden albergar inquietudes. Benowitz aportó una orientación: “Con el tiempo, el riesgo disminuye gradualmente. En una casa antigua donde no se ha fumado durante un tiempo, imagino que los niveles serían bastante bajos, aunque probablemente no sean nulos en los paneles de las paredes, donde pueden permanecer mucho tiempo”.

Para despejar dudas, sugirió realizar análisis de superficies interiores. “El Thirdhand Smoke Resource Center en la Universidad Estatal de San Diego ofrece preguntas frecuentes y kits de muestreo gratuitos para residentes calificados de California”, indicó.

En cuanto a la reducción del riesgo, el especialista recomendó: “Dependiendo del grado de contaminación, se puede empezar con una limpieza profunda de superficies, alfombras y muebles tapizados”. Si la contaminación es más grave, propone retirar alfombras, muebles y en situaciones extremas, remodelar espacios, lo que implica cambiar paredes, aislamiento y sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Legislación en California y desafíos futuros

La reciente legislación de California, identificada como AB455, establece un nuevo estándar al exigir la divulgación del riesgo de humo de tercera mano en transacciones inmobiliarias. “AB455 define el humo de tercera mano como un peligro ambiental, similar al plomo, el radón o el asbesto”, explicó Benowitz.

Y agregó: “La ley obliga a informar si el vendedor tiene conocimiento personal de que se ha fumado o vapeado en la vivienda. Además, exige educación al consumidor e incorpora el humo de tercera mano en la guía de riesgos ambientales para propietarios”.

Mirando hacia adelante, Benowitz considera que queda mucho por legislar, especialmente en viviendas multifamiliares, donde personas no fumadoras pueden residir sin saber que el espacio está contaminado.

Sostuvo que la concienciación y las regulaciones deben extenderse más allá de California, con la esperanza de que otras regiones adopten políticas similares para proteger la salud pública y favorecer espacios interiores libres de humo.