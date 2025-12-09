Salud

Humo de tercera mano, el residuo invisible del tabaco que pone en riesgo la salud en hogares y espacios cerrados

Estos compuestos tóxicos persisten en superficies, muebles y tejidos mucho tiempo después de apagar un cigarrillo. Cómo esta condición impacta en los no fumadores e incrementa el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares

Guardar
El humo de tercera mano
El humo de tercera mano permanece en superficies y ambientes, representando un riesgo invisible para la salud en espacios cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de tercera mano es un peligro silencioso vinculado directamente al consumo de tabaco en espacios cerrados. Aunque su nombre no es tan conocido como el del humo de primera (el que inhala el fumador) o segunda mano (el que respira el entorno), su impacto en la salud y en la calidad del aire dentro de hogares y edificios puede resultar devastador a largo plazo.

Recientes avances científicos y una legislación pionera en California ponen este riesgo en primer plano, destacando la importancia de informar y actuar para proteger la salud de la población.

¿Qué es el humo de tercera mano y dónde se encuentra?

Se trata de un residuo tóxico persistente que permanece en superficies y ambientes mucho después de haber fumado, representando un peligro para la salud que pasa inadvertido.

Investigaciones científicas alertan sobre los
Investigaciones científicas alertan sobre los efectos tóxicos del humo de tercera mano en hogares, autos y edificios (Imagen Ilustrativa Infoabe)

Investigaciones recientes de la Universidad de California, San Francisco alertan sobre los efectos perjudiciales y la persistencia de estos compuestos en hogares, autos y espacios cerrados, lo que afecta especialmente a niños y personas vulnerables, según explicó Neal Benowitz, profesor emérito de medicina en la Universidad de California, San Francisco.

“Los químicos del humo de segunda mano penetran en telas, alfombras e incluso en los paneles de las paredes. Se acumulan y pueden liberarse nuevamente al aire, ingerirse con el polvo doméstico e incluso absorberse a través de la piel”, dijo el experto.

Asimismo, destacó que el riesgo vinculado al humo de tercera mano es considerable: “Los químicos en el humo de tercera mano son similares a los del humo de segunda mano, conocidos por causar cáncer y enfermedades cardíacas”.

El humo de tercera mano
El humo de tercera mano contiene sustancias cancerígenas y tóxicas, según la lista oficial del Estado de California (Imagen Ilustrativa Infobae).

Según el especialista, 26 sustancias identificadas en estos residuos figuran en la lista del Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos. Los niños pequeños, que gatean en el suelo o llevan objetos a la boca, resultan especialmente vulnerables, ya que la piel también absorbe los contaminantes.

Personas con alergias, asma, sistemas inmunes deprimidos y adultos mayores pueden ver agravados sus síntomas. “Preocupa especialmente la situación de quienes viven en viviendas multifamiliares de bajo costo, donde la contaminación por humo de tercera mano es ubicua”, añadió el experto.

Comparación con otros tipos de humo y hallazgos científicos

Al evaluar la diferencia entre el humo de primera mano, el de segunda mano y el de tercera mano, Benowitz puntualizó: “Es difícil distinguir los riesgos del humo de tercera mano de los del humo de segunda mano, porque la mayoría de las personas expuestas al humo de segunda mano también lo están al de tercera mano”.

La limpieza profunda y la
La limpieza profunda y la remodelación de espacios contaminados son claves para reducir el riesgo del humo de tercera mano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios en animales han demostrado daños en el ADN, mayor riesgo al cáncer, disfunciones inmunológicas y alteraciones de comportamiento por exposición al humo de tercera mano. En seres humanos se han detectado modificaciones en proteínas sanguíneas asociadas con inflamación y enfermedades cardíacas.

Aquellos que desconocen antecedentes de fumadores en su vivienda pueden albergar inquietudes. Benowitz aportó una orientación: “Con el tiempo, el riesgo disminuye gradualmente. En una casa antigua donde no se ha fumado durante un tiempo, imagino que los niveles serían bastante bajos, aunque probablemente no sean nulos en los paneles de las paredes, donde pueden permanecer mucho tiempo”.

Para despejar dudas, sugirió realizar análisis de superficies interiores. “El Thirdhand Smoke Resource Center en la Universidad Estatal de San Diego ofrece preguntas frecuentes y kits de muestreo gratuitos para residentes calificados de California”, indicó.

En cuanto a la reducción del riesgo, el especialista recomendó: “Dependiendo del grado de contaminación, se puede empezar con una limpieza profunda de superficies, alfombras y muebles tapizados”. Si la contaminación es más grave, propone retirar alfombras, muebles y en situaciones extremas, remodelar espacios, lo que implica cambiar paredes, aislamiento y sistemas de calefacción y aire acondicionado.

La legislación AB455 de California
La legislación AB455 de California incorpora el humo de tercera mano como peligro ambiental y exige su divulgación en transacciones inmobiliarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legislación en California y desafíos futuros

La reciente legislación de California, identificada como AB455, establece un nuevo estándar al exigir la divulgación del riesgo de humo de tercera mano en transacciones inmobiliarias. “AB455 define el humo de tercera mano como un peligro ambiental, similar al plomo, el radón o el asbesto”, explicó Benowitz.

Y agregó: “La ley obliga a informar si el vendedor tiene conocimiento personal de que se ha fumado o vapeado en la vivienda. Además, exige educación al consumidor e incorpora el humo de tercera mano en la guía de riesgos ambientales para propietarios”.

Mirando hacia adelante, Benowitz considera que queda mucho por legislar, especialmente en viviendas multifamiliares, donde personas no fumadoras pueden residir sin saber que el espacio está contaminado.

Sostuvo que la concienciación y las regulaciones deben extenderse más allá de California, con la esperanza de que otras regiones adopten políticas similares para proteger la salud pública y favorecer espacios interiores libres de humo.

Temas Relacionados

Humo de tercera manoUniversidad de California San FranciscoNeal BenowitzRiesgo para la saludCaliforniaLey AB455Contaminación en viviendasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son las 4 señales físicas del estrés que no deben ignorarse, según los expertos

Aunque a veces pasan desapercibidas, ciertas molestias corporales pueden estar vinculadas con esta condición. Conocer cuáles son y cómo interpretarlas es clave para anticipar desequilibrios y cuidar el bienestar integral, de acuerdo con una especialista de Harvard citada por Good Housekeeping

Cuáles son las 4 señales

Microplásticos en alimentos, ropa y bebidas preocupan a la ciencia: cómo reducir la exposición

Especialistas citados por Eatingwell, diversos estudios científicos y la FDA señalan que estas partículas se encuentran en productos cotidianos y proponen medidas simples para minimizar el contacto y cuidar la salud a largo plazo

Microplásticos en alimentos, ropa y

La reapertura de escuelas durante la pandemia por el COVID mejoró la salud mental infantil, según Harvard

Un análisis realizado en California sobre más de 185 mil chicos mostró una reducción significativa en diagnósticos de ansiedad y depresión tras el regreso a la educación presencial

La reapertura de escuelas durante

Con IA, una mano biónica podría ayudar a las personas con amputaciones a recuperar movimientos naturales

Se trata de una innovación desarrollada en la Universidad de Utah en los Estados Unidos. Incorpora sensores inteligentes que mejoran la precisión y reducen el esfuerzo mental al realizar actividades comunes. Cuáles son los desafíos

Con IA, una mano biónica

Los 7 secretos de Harvard para potenciar la concentración y proteger la salud cerebral en la vida diaria

La guía propone estrategias prácticas, desde la gestión de dispositivos digitales hasta la incorporación de hábitos y rutinas nocturnas, con el objetivo de mejorar la atención y preservar la agilidad mental

Los 7 secretos de Harvard
DEPORTES
Australian Open 2026: los nueve

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

A’ja Wilson fue elegida la Deportista del Año por la revista TIME tras una temporada histórica

La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

TELESHOW
Rocío Marengo celebró la mejoría

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV advirtió

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción