Salud

Del entrenamiento exprés a los “snacks de ejercicio”: 5 estrategias exitosas para no abandonar la actividad física en las fiestas

Lograr constancia durante la temporada festiva es posible con alternativas adaptables y métodos eficientes. Flexibilidad y pequeños esfuerzos diarios, las claves para sostener el bienestar

Guardar
Mantenerse activo durante las fiestas
Mantenerse activo durante las fiestas ayuda a combatir el sedentarismo y favorece el bienestar general, incluso con pocos minutos de movimiento cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo festivo representa, para muchas personas, una verdadera prueba de constancia en lo que a rutinas de ejercicio respecta. El calendario se llena de compromisos, los desplazamientos y reuniones se multiplican y, como resultado, el espacio reservado para el ejercicio físico suele verse relegado.

Esta realidad afecta a quienes habitualmente integran el entrenamiento en su día a día, pero también representa un obstáculo para quienes buscan instaurar hábitos saludables. La experiencia demuestra que el desorden propio de las fiestas se convierte en un factor determinante para que la actividad física pase a un segundo plano.

Aunque la buena voluntad y la planificación anticipada ayudan, a menudo resultan insuficientes para evitar el abandono temporal de la rutina de ejercicios.

Integrar ejercicios sencillos en casa,
Integrar ejercicios sencillos en casa, aun en ambientes festivos, permite mantener la energía y la motivación en épocas de reuniones y compromisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo reciente de New Scientist indicó que frente a este escenario, la adaptabilidad se vuelve un aspecto fundamental para no perder de vista los objetivos de salud. Grace Wade, especialista en salud pública y nutrición, señaló que adoptar una mentalidad flexible permite ajustar los planes y encontrar alternativas que se adapten a las nuevas circunstancias.

La eficiencia también se convierte en un pilar: aprovechar de la mejor forma el tiempo disponible resulta esencial cuando las jornadas se ven comprimidas por múltiples actividades y compromisos.

La clave para no perder el ritmo durante las fiestas está en priorizar métodos de entrenamiento que, sin exigir grandes extensiones de tiempo, ofrezcan beneficios tangibles para la salud y el bienestar general.

El entrenamiento HIIT se consolida
El entrenamiento HIIT se consolida como la opción más efectiva para optimizar resultados en poco tiempo durante las celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo moverse y cuidar la salud sin descuidar las celebraciones ni perder el hábito de ejercicio

  • Priorizar entrenamientos breves y eficientes, como rutinas HIIT o ejercicios de alta intensidad en poco tiempo.
  • Aprovechar momentos cotidianos para sumar movimiento, por ejemplo: caminar rápido al hacer compras, subir escaleras o cargar paquetes.
  • Adaptar la actividad física al entorno: elegir ejercicios que puedan hacerse en cualquier lugar, como estiramientos, yoga o movimientos con peso corporal en casa.
  • Utilizar tecnología —como apps o pulseras inteligentes— para monitorear pasos, establecer recordatorios y mantener la motivación incluso en días ajetreados.
  • Mantener una mentalidad flexible: aceptar que la perfección no es necesaria y enfocarse en reanudar la rutina regular después del periodo festivo sin culpa ni presión.

Claves de los expertos para no abandonar la actividad física

Cada paseo, caminata o subida
Cada paseo, caminata o subida de escaleras suma beneficios: aprovechar los desplazamientos festivos también es cuidar la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) se perfila como una de las alternativas más recomendadas. Esta modalidad, basada en ráfagas de ejercicio casi al máximo esfuerzo alternadas con breves descansos, se ha consolidado como una de las formas más efectivas de optimizar los resultados en tiempo reducido.

Su popularidad se apoya en investigaciones que demuestran su eficacia: el origen de la notoriedad del HIIT se remonta a un estudio de la década de 1990, publicado en National Library of Medicine (NIH) donde participantes realizaron sesiones de solo 4 minutos, compuestas por ciclos de 20 segundos de ejercicio intenso seguidos de 10 segundos de descanso.

Al repetir estas sesiones cinco veces por semana durante seis semanas, los resultados mostraron mejoras en la capacidad aeróbica superiores a las obtenidas con entrenamientos moderados de una hora. Así, el HIIT se convierte en una herramienta valiosa para quienes, durante las fiestas, buscan mantener el ritmo de entrenamiento pese a las limitaciones de tiempo y espacio.

Las rutinas breves e intensas,
Las rutinas breves e intensas, como el HIIT, son una opción eficiente para quienes tienen poco tiempo disponible entre celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el margen de tiempo se reduce aún más y parece imposible encontrar siquiera una franja corta para ejercitarse de forma estructurada, existen alternativas que no requieren de una rutina tradicional. Diversos estudios sugieren que incluso los periodos breves de actividad vigorosa pueden producir beneficios considerables.

Un ejemplo reciente es el estudio de 2023 realizado con más de 22 000 adultos que no formaban parte de programas de ejercicio: tan solo 3,5 minutos de actividad de alta intensidad por día se asoció a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres.

A esto se suma el hallazgo de que, tanto en personas que entrenan deliberadamente, como en las que no, episodios cortos de actividad intensa se vinculan a una reducción del 20 % en el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

Episodios breves de actividad intensa,
Episodios breves de actividad intensa, conocidos como 'snacks de ejercicio', reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Crédito: Freepik)

Estas actividades intensas de corta duración, denominadas popularmente “snacks de ejercicio”, pueden integrarse en la vida cotidiana sin requerir equipamiento ni horarios específicos.

Ejemplos de estos “snacks” incluyen correr para alcanzar el transporte público, cargar bolsas de la compra durante el trayecto a casa o desplazarse rápidamente por el aeropuerto con paquetes y regalos.

Acciones tan sencillas como subir escaleras de manera enérgica han demostrado también su eficacia: según un estudio de 2019, quienes subieron tres tramos de escaleras, tres veces al día y tres días a la semana, aumentaron su capacidad cardiovascular un 5 % tras seis semanas de práctica.

El yoga y los estiramientos
El yoga y los estiramientos suaves en el hogar contribuyen a aliviar el estrés y dan balance durante la temporada de fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos episodios espontáneos validan la importancia de incluir pequeños esfuerzos físicos en la rutina diaria durante los momentos más caóticos del año. A quienes prefieren una alternativa menos exigente o no pueden realizar actividad intensa les queda la opción fiable de mantener un conteo de pasos regular.

Tradicionalmente, se ha considerado que alcanzar los 10 000 pasos diarios es el objetivo óptimo para la salud. Sin embargo, una investigación publicada en The Lancet Public Health en 2025 reveló que caminar 7 000 pasos al día resulta suficiente para reducir significativamente riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, demencia y muerte prematura.

Así, los paseos prolongados, además de ser momentos propicios para convivir con familiares y amigos, cumplen una función preventiva relevante de cara al bienestar general en periodos festivos.

Monitorear los pasos o la
Monitorear los pasos o la actividad física con un reloj inteligente o smartphone puede ayudar a conservar hábitos saludables en medio del ajetreo festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la preocupación por perder la forma durante las fiestas es válida, la evidencia sugiere que un mes de inactividad no implica necesariamente retroceder al punto de partida.

Las pérdidas notables de fuerza muscular suelen manifestarse solo después de dos o tres meses de sedentarismo. La capacidad aeróbica tiende a disminuir más rápido, generalmente a partir de las cuatro semanas sin entrenamiento; por ello, priorizar actividades que eleven la frecuencia cardiaca puede tener un mayor impacto positivo.

Finalmente, la recomendación más relevante es la de retomar la rutina habitual tras el periodo de interrupción: la clave reside menos en la ausencia temporal de actividad física y más en la capacidad de reanudar los hábitos saludables una vez pasado el frenesí de las fiestas.

Temas Relacionados

SaludActividad físicaRutinas de entrenamientoPeriodo festivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué significa no querer armar el árbol de Navidad, según la psicología

Algunas personas prefieren evitar este ritual por su conexión con los festejos y celebraciones de estas fechas. Cuáles son los cuatro perfiles de personalidad que existen para pasar las Fiestas

Qué significa no querer armar

Un estudio reveló cómo el matrimonio puede influir en el control del apetito y el peso corporal

La reciente investigación de la Universidad de California en Los Ángeles vinculó la calidad del vínculo emocional en pareja con la actividad cerebral y el metabolismo intestinal

Un estudio reveló cómo el

Cuáles son los 8 alimentos que conviene evitar para proteger el corazón, según los expertos

Especialistas citados por Men’s Health y Harvard Health Publishing aseguran que pequeños cambios diarios pueden transformar tanto la salud física como la mental

Cuáles son los 8 alimentos

Qué alimentos congelados recomiendan consumir los expertos para reducir el riesgo cardiovascular

Especialistas citados por EatingWell y avalados por recomendaciones de Harvard Health destacan que ciertos productos mantienen su valor nutricional y pueden contribuir a mejorar la salud del corazón cuando se incorporan de manera regular a la dieta

Qué alimentos congelados recomiendan consumir

Café antes de entrenar: los secretos científicos que lo convirtieron en un hábito clave para deportistas

La ciencia y la experiencia de atletas destacados avalan la integración del café como recurso estratégico, aunque su uso requiere atención a la hidratación y la tolerancia individual para optimizar resultados

Café antes de entrenar: los
DEPORTES
El premio que ganó Lando

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental

Cámaras corporales y controles en tiempo real: los cambios en el arbitraje que estudia FIFA para el Mundial 2026

TELESHOW
Shakira llegó a la Argentina

Shakira llegó a la Argentina con sus hijos y encendió la previa de Vélez: todas las imágenes

Wanda Nara sorprendió con una impactante decoración navideña en su hogar: 7 árboles, fotos familiares y destellos

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

INFOBAE AMÉRICA

Entre el caos radical y

Entre el caos radical y la institucionalidad

Mujeres al abordaje: así fue la increíble vida de Mary Read y Anne Bonny, las piratas más famosas del Caribe

Detectives de enfermedades: la historia detrás de los científicos que investigan crisis ambientales y brotes letales

La boda que lo cambió todo: cómo un vestido blanco de 1840 marcó la moda nupcial por casi dos siglos

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones