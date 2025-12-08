Alerta sanitaria por sarampión: rastrean los contactos de la familia de turistas que cruzó el país con la infección

El operativo sanitario vigente monitorea a 98 contactos estrechos vinculados al brote importado de sarampión en Argentina

Las autoridades sanitarias de Argentina investigan y monitorean a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión tras el paso, a mediados de noviembre, de una familia con diagnóstico confirmado que viajó en ómnibus de larga distancia por al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Este número corresponde al 64% de los contactos identificados hasta ahora, según el relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología y las jurisdicciones informado por la cartera sanitaria a Infobae.

La búsqueda se extiende a terminales y paradores de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. Entre los contactos identificados, la mayoría (34) residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Tucumán. Además, cuatro extranjeros integran el listado.

Ninguno había aportado teléfono o dirección postal a las compañías de micros, lo que complejizó el rastreo y forzó la búsqueda activa en cada jurisdicción.Según informaron las autoridades sanitarias, la ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite considerada para la vigilancia intensificada.

Todos los contactos identificados permanecen bajo monitoreo activo y se completó el esquema de vacunación en los casos necesarios, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

Cómo fue la circulación de la familia con sarampión

La familia, integrada por seis personas de nacionalidad rusa radicadas en San Javier (Uruguay), ingresó a Argentina proveniente de Bolivia el 14 de noviembre y cruzó a Uruguay desde Colón (Entre Ríos) el 16, permaneciendo en territorio argentino durante aproximadamente 48 horas. Ninguno de los miembros había recibido la vacuna contra el sarampión.

El trayecto se realizó en tres empresas de ómnibus de larga distancia —Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.— con paradas y trasbordos en localidades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo terminales centrales como Liniers y Retiro.

El diagnóstico de sarampión en este grupo familiar fue confirmado en Uruguay el 19 de noviembre, y el 20 las autoridades argentinas recibieron la notificación oficial, cuando los viajeros ya no se encontraban en el país.

Acciones sanitarias y seguimiento

La distribución geográfica de los contactos incluye partidos de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán, Santa Cruz y cuatro extranjeros (Foto: Adrián Escandar)

Con la confirmación del paso de la Argentina de la familia rusa residente en San Javier, Uruguay, las provincias afectadas intensificaron la vigilancia epidemiológica y las acciones de bloqueo sanitario. Se dispuso la vacunación de contactos, clases virtuales en establecimientos escolares de Colonia Ofir y San Javier para evitar posibles contagios y el aislamiento domiciliario de familias que transportaron a los viajeros, a la espera de la evolución clínica.

En ese contexto, se confirmó un caso de sarampión en Entre Ríos. Se trata de un niño de dos años y cuatro meses, residente en Santa Elena, que presentó fiebre superior a 38 ℃, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos desde el 24 de noviembre. El paciente, que contaba con una dosis documentada de vacuna triple viral, fue diagnosticado mediante prueba rt-PCR y permanece clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia.

Todos los contactos estrechos del niño fueron identificados y están bajo seguimiento activo, con verificación de esquemas de vacunación y recomendaciones de aislamiento según corresponda. El antecedente de un viaje familiar a Casilda, Santa Fe, coincide en fechas con el trayecto de la familia importada, por lo que las autoridades investigan un posible vínculo epidemiológico.

En cada jurisdicción se verifica el estado de inmunización de los contactos expuestos y se aplican medidas de aislamiento según el nivel de exposición. El Ministerio de Salud remarcó: “Toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento o el tiempo de viaje, debe prestar atención a la aparición de síntomas y concurrir al sistema de salud, informando el antecedente de exposición”.

Sarampión: características de la enfermedad y pautas de vacunación

La vacunación es la única medida preventiva eficaz frente al sarampión y se exige esquema completo desde el primer año de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque puede presentarse a cualquier edad. Sus síntomas más frecuentes son fiebre alta, exantema (manchas rojas en la piel), secreción nasal, conjuntivitis y tos. El contagio ocurre por contacto directo con gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar y el virus puede mantenerse activo en el ambiente durante dos horas. No existe tratamiento antiviral específico, y la principal medida de prevención es la vacunación.

La vigilancia sanitaria en Argentina se sostiene porque la región atraviesa un aumento de casos y la Organización Mundial de la Salud señala la necesidad de reforzar las coberturas ante la pérdida del estatus de país libre de transmisión endémica.

El Ministerio de Salud de la Nación establece que toda la población desde el primer año de vida debe contar con el esquema completo de vacunación contra el sarampión y la rubéola. Los niños de 12 meses a cuatro años deben tener al menos una dosis de la vacuna triple viral. Para mayores de cinco años, adolescentes y adultos, se requieren dos dosis aplicadas después del primer año de vida o comprobante de inmunidad mediante serología IgG positiva. El personal de salud debe acreditar dos dosis o serología positiva, en tanto las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes.

Para quienes viajan al exterior, se recomienda chequear y completar el esquema de vacunación previo al viaje. En niños menores de seis meses, la vacuna está contraindicada, por lo que se sugiere posponer desplazamientos; aquellos de seis a once meses deben recibir una dosis adicional si el traslado es impostergable.

El sarampión solo se previene mediante la inmunización, y la consulta precoz ante síntomas es fundamental para evitar nuevas cadenas de transmisión.