Se han logrado avances sustanciales en la lucha contra los cánceres infantiles, según un informe

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Leanna Munir era un paquete de energía de 6 años hace dos años, hasta que un día su energía y energía desaparecieron sin previo aviso.

"No podía obligarla a entrar en casa después del colegio ni a sentarse", recordó su madre, Adrian Horn. "Luego, empezó a ralentizarse mucho y no era propio de ella. Así fue como supimos que algo iba mal."

Los resfriados repetidos y la fatiga hicieron pensar a los médicos que podría tener problemas de faringitis estreptocócica o amígdalas, pero al final fue algo mucho peor: leucemia.

Pero Leanna, ahora de 8 años, sobrevivió a su cáncer y prospera gracias a los avances en inmunoterapia de las últimas décadas.

Leanna es una de los miles de pacientes pediátricos con cáncer que se han beneficiado de avances innovadores en tratamientos, escribió la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer en su primer informe sobre el tema.

La tasa de supervivencia a cinco años de todos los cánceres pediátricos combinados subió al 87% entre 2015 y 2021 en Estados Unidos, mucho más alta que la tasa del 63% de mediados de los años 70, según el Informe de Progreso del Cáncer Pediátrico 2025 de la AACR.

Las muertes por cáncer pediátrico cayeron un 57% entre 1970 y 2000, y otro 19% entre 2001 y 2023, según el informe.

"Con este informe inaugural, destacamos el tremendo progreso logrado contra los cánceres pediátricos y adolescentes y estamos debatiendo los desafíos restantes", declaró la expresidenta de la AACR Elaine Mardis y copresidenta del comité directivo del informe, en un comunicado de prensa.

Los cánceres pediátricos son raros pero desgarradores. Se estima que casi 15.000 niños y adolescentes en EE. UU. serán diagnosticados con cáncer en 2025, y cerca de 1.700 morirán a causa de la enfermedad, según el informe de la AACR.

Entre 2015 y 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó más de 20 terapias dirigidas y más de 10 inmunoterapias para cánceres pediátricos, según el informe.

De hecho, la proporción de medicamentos contra el cáncer aprobados específicamente para niños aumentó del 6% entre 2012 y 2016 a casi el 14% entre 2017 y 2021.

Leanna se benefició de uno de estos nuevos tratamientos, una inmunoterapia llamada terapia con células CAR T.

En el tratamiento, se extraen células inmunitarias llamadas células T de la propia sangre del paciente, explicó una de las doctoras de Leanna, la oncóloga pediátrica Dra. Susan Rheingold del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP).

"Luego los manipulamos genéticamente para que, en lugar de volver a atacar cosas como virus, ataquen las células leucémicas del niño", dijo Rheingold en el informe.

Antes de su diagnóstico, los médicos de CHOP intentaron tratar a Leanna con una serie de transfusiones de sangre durante una estancia hospitalaria de dos semanas, pero tras tres días de regreso a casa, sus síntomas regresaron.

Alrededor de la 1:30 a.m. de la noche en que volvieron a CHOP, sus padres se enteraron de lo que había estado afectando a su niña.

"Cinco médicos entraron y dijeron: 'Creemos que es leucemia'", recordó Horn. " Estaba en shock. Solo quería información. Yo pensaba: '¿Cuál es nuestro siguiente paso?'"

El equipo de atención oncológica de Leana aprendió rápidamente que probablemente la quimioterapia no le ayudaría, ya que llevaba una mutación genética que la hacía resistente a la quimioterapia.

Tras tres meses de quimioterapia, su médula ósea seguía mostrando más del 70% de células leucémicas.

Fue entonces cuando el equipo se centró en la terapia con células CAR T, que recibió la aprobación de la FDA en 2017.

"Le dijeron: 'Vamos a tomar tus células del jardín de infancia y enviarlas a la universidad, y eventualmente las recuperarás'", añadiendo que esas células entonces lucharían contra su cáncer, dijo Horn.

Leanna recibió su primera infusión de sus células inmunitarias rediseñadas en noviembre de 2024. En cuestión de semanas, su cáncer empezó a desaparecer.

"De todo lo que hemos hecho, CAR T fue la que más fácil para su cuerpo", dijo Adrian. "Usó sus propias células, y su cuerpo las absorbió. Ha sido mucho más fácil para sus huesos, sus articulaciones, sin náuseas, y no ha perdido todo el pelo."

Hoy en día, Leanna muestra casi ninguna evidencia de leucemia. Está avanzando a toda velocidad por segundo de primaria, poniéndose al día con las clases que se perdió mientras corría, reía y jugaba con amigos y familia.

"Hace diez años, la terapia CAR T no existía", dijo Horn. "Sin ella, el siguiente paso de Lianna habría sido un trasplante de médula ósea."

Siguen existiendo desafíos en curso que deben abordarse para beneficiar a todos los supervivientes de cáncer infantil, según el informe de la AACR.

Las personas supervivientes enfrentan un riesgo significativamente mayor de problemas de salud a largo plazo, con un 60% a un 90% desarrollando al menos un problema crónico en la edad adulta debido a su cáncer o al tratamiento que ha recibido, según el informe.

De hecho, a los 50 años, los supervivientes de cáncer infantil tienen casi el doble de problemas de salud crónicos que otras personas de su edad, según el informe.

Además, algunos cánceres están resultando más difíciles de descifrar que otros. Ciertos gliomas y sarcomas siguen siendo increíblemente mortales, con tasas de supervivencia a cinco años por debajo del 25%, según el informe.

"En varios tipos de cáncer letal, sigue existiendo una necesidad significativa de nuevos conocimientos, terapias novedosas y ensayos clínicos internacionales para lograr avances similares", afirmó Mardis. "Una vía para abordar esta necesidad es enfatizar la importancia del intercambio continuo de datos e información a nivel mundial y la búsqueda de nuevos sistemas modelo para la investigación, dada la naturaleza rara de estas enfermedades."

Para mantener el proceso, el informe de la AACR pide al gobierno federal que mantenga la financiación de la investigación del cáncer tanto a través de los Institutos Nacionales de Salud como del Instituto Nacional del Cáncer.

También siguen existiendo disparidades significativas en Estados Unidos en lo que respecta a los cánceres pediátricos, señaló el informe.

Los niños hispanos tienen las tasas de cáncer más altas de Estados Unidos, y los niños negros tienen un 30% más de probabilidades de morir por ciertos cánceres pediátricos que los niños blancos, según el informe.

Los niños que viven en comunidades rurales o pobres también enfrentan tasas de mortalidad más altas, a menudo porque no tienen acceso a centros oncológicos ni a ensayos clínicos, según el informe.

"Al llamar la atención sobre la promesa actual y los desafíos persistentes en este campo, confiamos en que este informe catalice mayores inversiones federales y privadas en la investigación del cáncer pediátrico, asegurando que niños y adolescentes se beneficien de los mismos avances que están transformando la atención oncológica de pacientes adultos", dijo la Dra. Margaret Foti, directora ejecutiva de AACR, en un comunicado de prensa.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre los cánceres infantiles.

FUENTES: Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2025; Informe de progreso del cáncer pediátrico de la AACR 2025, 4 de diciembre de 2025