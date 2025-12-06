El sueño se posiciona como el cuarto pilar del rendimiento deportivo junto a la alimentación, la hidratación y el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño se ha consolidado como el “cuarto pilar del rendimiento” junto con la alimentación, la hidratación y el ejercicio, según expertos y figuras del deporte de élite. Arnold Schwarzenegger, reconocido campeón de Mr. Olympia, ha defendido la importancia del descanso nocturno, afirmando que “el crecimiento ocurre cuando duermes, no cuando entrenas”, una declaración recogida por Science Focus.

Esta visión, compartida por entrenadores y atletas, subraya que la recuperación física y el progreso dependen tanto del sueño como de cualquier otro aspecto del entrenamiento.

Rutinas de sueño y adaptación en el alto rendimiento

El entrenador de alto rendimiento Nick Littlehales, pionero en la integración del sueño en los programas de entrenamiento, sostiene que “puedes entrenar todo lo que quieras, pero si no duermes, no te adaptas. Sin adaptación, no hay progreso”, según declaraciones recogidas por Science Focus.

Esta perspectiva ha llevado a que los atletas profesionales sigan rutinas de sueño estrictas, adaptadas a sus cronotipos y ciclos de entrenamiento, mientras que los aficionados suelen centrarse más en la nutrición y la planificación de ejercicios, relegando el descanso a un segundo plano.

La falta de descanso adecuado limita la capacidad de adaptación y el progreso en cualquier disciplina deportiva

Durante el sueño, el cuerpo atraviesa procesos fisiológicos fundamentales para la recuperación muscular. La fase de sueño profundo, también conocida como sueño de ondas lentas, es el momento en que el organismo se restaura, repara y regenera. En este periodo, la síntesis de proteínas repara las microlesiones musculares provocadas por el ejercicio, lo que resulta esencial para quienes experimentan dolor muscular de aparición tardía tras entrenar.

Además, la glándula pituitaria libera la hormona del crecimiento, responsable de impulsar el desarrollo y la reparación muscular. Este proceso también fortalece el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de enfermedades que pueden interrumpir los programas de entrenamiento, según detalla Science Focus.

Efectos metabólicos y hormonales

El sueño de calidad aporta beneficios metabólicos y hormonales clave. Durante el descanso nocturno, los niveles de glucógeno se reponen y las citocinas antiinflamatorias favorecen la recuperación muscular. El ritmo cardíaco disminuye y la presión arterial baja, lo que permite que el sistema cardiovascular descanse.

Estudios citados por Science Focus demuestran que un buen sueño mejora la sensibilidad a la insulina, optimizando el metabolismo de la glucosa y contribuyendo a una mejor composición corporal y niveles de energía. Además, el sueño regula hormonas esenciales como la testosterona, crucial para la resistencia y la recuperación física.

El descanso nocturno reduce el ritmo cardíaco y la presión arterial, beneficiando la salud cardiovascular

El cerebro también se beneficia profundamente del sueño. Durante la fase REM, que predomina en la segunda mitad de la noche, el cerebro realiza tareas de organización y consolidación. La memoria motora se refuerza, fijando los patrones neuronales adquiridos durante el entrenamiento, lo que permite que habilidades como un saque perfecto en tenis se consoliden durante la noche.

Además, la regulación emocional que ocurre en este periodo ayuda a gestionar el estrés y mejora la concentración y la motivación, factores determinantes para alcanzar el máximo rendimiento deportivo.

El descanso como apuesta de empresas y deportistas

La importancia del descanso ha sido reconocida por empresas como Hästens, fabricante sueco de camas con sede en Köping, que desde 1852 elabora productos de forma artesanal utilizando materiales naturales. Hästens ha impulsado la campaña Sleep to Perform, en colaboración con figuras del deporte y la creatividad, entre ellas la tenista Maria Sharapova, ganadora de cinco torneos Grand Slam.

Sharapova, embajadora de la iniciativa, ha experimentado personalmente cómo el éxito comienza al priorizar el descanso. “El sueño es esencial para el rendimiento, sin importar en qué etapa de tu carrera te encuentres”, afirma la deportista en declaraciones recogidas por Science Focus.

Más allá de ser un periodo de reposo, el sueño constituye una herramienta indispensable para liberar el potencial físico y mental, permitiendo a cada persona alcanzar su mejor versión cada día.