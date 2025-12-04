Salud

El tenis bajo la lupa: ¿es realmente el deporte más saludable?

Nuevos estudios y expertos impulsan la discusión sobre los verdaderos beneficios de este deporte, al tiempo que surgen interrogantes sobre las razones que podrían posicionarlo por encima de otras actividades físicas, según The Time

El tenis es considerado el deporte más saludable del mundo según estudios científicos citados por la USTA durante el US Open 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el US Open 2024, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) lanzó una campaña que define al tenis como “el deporte más saludable del mundo”. El mensaje, presente en las transmisiones televisivas y en el Arthur Ashe Stadium, despertó controversia sobre su veracidad y los verdaderos alcances de este deporte, según The Time.

La USTA busca posicionar al tenis en la conversación sobre salud y bienestar, fundamentando la campaña en estudios científicos recientes. Sin embargo, ni la organización ni medios especializados han confirmado si existe un acuerdo comercial que explique la prominencia del lema en pantalla.

La campaña ha despertado el interés del público, llevando a muchos a reencontrarse con la raqueta. Al mismo tiempo, surgieron dudas sobre la robustez de la evidencia científica y la amplitud de la afirmación, de acuerdo con The Time.

Los estudios científicos detrás del mensaje

La campaña se apoya en investigaciones recientes. Un estudio publicado en JAMA Network Open, con datos de más de 270.000 adultos, encontró que quienes practican deportes de raqueta muestran una menor mortalidad general y cardiovascular, superando a actividades como ciclismo o natación.

(Investigaciones recientes muestran que quienes practican deportes de raqueta, como el tenis, presentan menor mortalidad general y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo estudio, publicado en Mayo Clinic Proceedings, siguió durante casi 25 años a más de 8.500 adultos en Copenhague y halló que las personas que practicaban tenis ganaban casi una década de esperanza de vida frente a las sedentarias. Otros deportes, como bádminton (6,2 años), fútbol (4,7), ciclismo (3,7), natación (3,4), calistenia (3,1) y gimnasio (1,5), no alcanzaron los valores logrados por el tenis.

Matices y opiniones especializadas

Expertos mencionados por The Time como Amy Chan Hyung Kim, profesora asociada en la Universidad Estatal de Florida, se mostró mayormente de acuerdo con el mensaje de la USTA, aunque advierte sobre posibles lesiones y agotamiento tanto en profesionales como en aficionados. Kim reconoce las ventajas del tenis, pero recalca que la afirmación de la campaña no refleja todos los matices de la ciencia.

El presidente de la USTA, Brian Hainline, sostiene que los estudios ofrecen un respaldo sólido: “Como científico, mi lema sería: ‘Se ha demostrado inequívocamente que el tenis mejora la esperanza de vida más que cualquier otro deporte estudiado’”. Sin embargo, admite que la campaña simplifica una realidad compleja y admite la necesidad de advertencias desde el ámbito científico.

El presidente de la USTA destaca que el tenis mejora la esperanza de vida más que cualquier otro deporte estudiado hasta la fecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, James O’Keefe, cardiólogo y autor del segundo estudio, consideró que “el tenis cuenta con datos más fiables que cualquier otro deporte para afirmarlo”. Jack Groppel, expresidente del comité nacional de ciencias del deporte de la USTA, resaltó la combinación de factores físicos y psicológicos: “Cuando sumas todo… es cuando se vuelve realmente difícil debatir en contra del tenis”.

Limitaciones y comparación con otras disciplinas

A pesar del respaldo científico, los propios estudios reconocen limitaciones: algunos deportes relevantes no fueron evaluados y no siempre es posible distinguir los efectos de cada disciplina.

En el estudio británico, por ejemplo, squash y bádminton se agruparon con el tenis, lo que dificulta separar sus aportes individuales. Además, actividades populares como el baloncesto —con fuerte componente social— no fueron consideradas.

El tenis combina ejercicio físico, estimulación mental y vida social, factores clave para la salud cardiovascular y el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como señala O’Keefe: “El apoyo social es el principal predictor de muchos resultados de salud, incluida la esperanza de vida”, lo que sugiere que deportes de equipo o nuevas modalidades también pueden favorecer la longevidad y el bienestar.

El auge del pickleball en 2025 también influye. Su crecimiento llevó a la USTA a reforzar la posición del tenis en la escena deportiva estadounidense. Hainline admite que esta tendencia impulsa a destacar los beneficios del tenis, mientras que O’Keefe considera que el pickleball probablemente ofrece ventajas comparables gracias a su fuerte dimensión social.

Sin radares ni comunicación por radio, el tenis se distingue por su mezcla de ejercicio físico, estimulación mental y vida social. Más allá de los datos, es una actividad que genera placer, bienestar y sentido de comunidad. Esa combinación —salud cardiovascular, longevidad y sociabilidad— ayuda a explicar por qué el tenis se mantiene como una de las opciones deportivas más completas y atractivas en 2025.

