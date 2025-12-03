Propiedad de celulares vinculada a la depresión en la adolescencia temprana

MARTES, 2 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- En la adolescencia temprana, la tenencia de smartphones se asocia con depresión, obesidad y falta de sueño, según un estudio publicado en línea el 1 de diciembre en Pediatrics.

Ran Barzilay, M.D., Ph.D., del Hospital Infantil de Filadelfia, y sus colegas examinaron si la propiedad de un smartphone está asociada con peores resultados de salud en una muestra de 10.588 participantes del estudio Adolescent Brain Cognitive Development. Se evaluaron las asociaciones entre la tenencia de un smartphone y la edad de la primera adquisición del smartphone, reportadas por los cuidadores, con depresión, obesidad y falta de sueño a los 12 años.

Los investigadores descubrieron que a los 12 años, poseer un smartphone frente a no tenerlo se asociaba con un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño (odds ratios, 1,31, 1,40 y 1,62, respectivamente). Se observaron asociaciones para una edad más joven de adquisición de smartphones con obesidad y sueño insuficiente (odds ratios, 1,09 y 1,08 para cada año anterior de adquisición). Tras controlar la salud mental y el sueño de base, a los 13 años, entre 3.486 jóvenes que no poseían smartphone a los 12 años, quienes adquirieron uno en el último año tuvieron mayores probabilidades de reportar psicopatología clínica y sueño insuficiente en comparación con quienes no adquirieron un smartphone (odds ratios, 1,57 y 1,50, respectivamente).

"Destacamos la necesidad de más investigaciones para comprender mejor los efectos adversos de la propiedad de un smartphone durante la transición de la infancia a la adolescencia, un periodo de desarrollo que ya es de alto riesgo para trastornos psiquiátricos y problemas de sueño", escriben los autores.

Varios autores revelaron vínculos con la industria tecnológica; Un autor reveló vínculos con un bufete de abogados que representa a una empresa de redes sociales en litigios.

Resumen/Texto completo (puede ser necesario abonar o pagar algo)