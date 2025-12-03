La ciencia explica por qué te estremeces al ver el dolor ajeno

MARTES, 2 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Alguna vez te has preguntado por qué te estremeces instintivamente cuando ves que un personaje de televisión o cine sufre daño físico en pantalla?

Hay una explicación científica para por qué nos estremecemos al presenciar eventos dolorosos, aunque sepamos que no es real, informaron los investigadores el 26 de noviembre en la revista Nature.

Resulta que tales escenas activan enlaces ocultos entre las partes del cerebro que procesan la visión y el tacto, según descubrieron los investigadores.

"Cuando ves a alguien siendo hecho cosquillas o lastimado, las zonas del cerebro que procesan el contacto se iluminan en patrones que coinciden con la parte del cuerpo implicada", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Nicholas Hedger, profesor del Centro de Neurociencia y Neurodinámica Integrativa de la Universidad de Reading en Berkshire, Inglaterra. Junto con Hedger, investigadores de la Universidad de Minnesota en Minneapolis y Ámsterdam, Países Bajos, trabajaron en el estudio.

"Tu cerebro mapea lo que ves en tu propio cuerpo, 'simulando' una sensación de tacto aunque no te haya pasado nada físico", dijo Hedger.

Para el estudio, los investigadores analizaron resonancias magnéticas hechas a 174 personas mientras veían películas como "The Social Network" y "Inception".

Las regiones cerebrales, que originalmente se pensaba que solo procesaban la visión, respondían a escenas de películas que involucraban el tacto, según los investigadores.

Además, estas respuestas reflejaban sensaciones en el propio cuerpo del espectador. Esencialmente, lo que una persona veía provocaba ecos de contacto.

Resulta que existen mapas del cuerpo integrados en los sistemas visuales humanos, lo que permite una conexión profunda entre la visión y el tacto, según muestran los resultados.

"Esta charla también funciona en sentido contrario", dijo Hedger. "Por ejemplo, cuando vas al baño en la oscuridad, las sensaciones táctiles ayudan a tu sistema visual a crear un mapa interno de dónde están las cosas, incluso con una entrada visual mínima. Este 'relleno' refleja la cooperación de nuestros diferentes sentidos para generar una imagen coherente del mundo."

Este descubrimiento podría transformar nuestra comprensión de condiciones como el autismo, en las que las personas responden de forma diferente al contacto físico, dijo Hedger.

"Muchas teorías sugieren que simular internamente lo que vemos nos ayuda a entender las experiencias de otras personas, y estos procesos pueden funcionar de forma diferente en personas autistas", dijo Hedger.

"Las pruebas sensoriales tradicionales son agotadoras, especialmente para niños o personas con condiciones clínicas", continuó Hedger. "Ahora podemos medir estos mecanismos cerebrales mientras alguien simplemente ve una película, abriendo nuevas posibilidades para la investigación y el diagnóstico."

Más información

La Universidad de Oregón tiene más información sobre el procesamiento visual en el cerebro.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Reading, 26 de noviembre de 2025