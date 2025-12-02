Efecto natural: los últimos avances en técnicas estéticas de mama y rostro que potencian la belleza real

La cirugía estética apuesta por la naturalidad y el respeto a la belleza real de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cirugías estéticas han experimentado un giro en los últimos años, impulsado por avances tecnológicos y una demanda creciente de resultados naturales. Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en 2024 se realizaron cerca de 38 millones de procedimientos estéticos a nivel mundial, lo que representa un aumento del 40% respecto de 2020. Este crecimiento, acompañado por una preferencia por intervenciones menos invasivas y materiales biocompatibles, ha transformado tanto la práctica médica como las expectativas de los pacientes, de acuerdo con especialistas consultados por Infobae.

El informe de ISAPS destaca que, por primera vez, la cirugía de párpados superó a la liposucción como el procedimiento quirúrgico más frecuente, con más de 2,1 millones de intervenciones y un incremento del 13,4%. Los procedimientos faciales y de cabeza sumaron 7,4 millones, con un aumento del 4,3%. En Argentina, este cambio de paradigma se refleja en la preferencia por resultados armónicos y personalizados, alejados de transformaciones radicales. Los especialistas locales coinciden en que la naturalidad y la preservación de los tejidos se han convertido en los principales objetivos de quienes buscan mejorar su apariencia.

Los especialistas consultados por Infobae coincidieron en que la belleza del futuro se construirá a partir de la precisión científica, materiales biocompatibles y el reconocimiento de la singularidad de cada persona, marcando así una nueva etapa en la búsqueda de la armonía y el bienestar.

Avances en cirugía mamaria

Especialistas destacan la importancia de valorar la autenticidad y la armonía personal en la estética (Freepik)

El cirujano plástico Juan Manuel Serén, referente en protocolos de rápida recuperación como el ERABAS, subrayó a Infobae que la cirugía mamaria atraviesa una etapa de innovación orientada a la naturalidad.

“Puntualmente, en la cirugía mamaria, hay una tendencia notoria hacia la naturalidad”, afirmó. El doctor Serén explicó que la armonía del busto se basa en la regla 45%-55%, conceptualizada por el cirujano británico Patrick Mallucci, donde el 55% del volumen mamario debe ubicarse por debajo del pezón y el 45% por encima, además de mantener una distancia intermamaria ideal de 1,5 cm.

En cuanto a los materiales, Serén detalló que la segunda generación de implantes de bajo peso está próxima a lanzarse y se caracteriza por una superficie suave que simula la textura natural del pecho. Estos implantes, de formato anatómico y mayor proyección, permiten resultados más armónicos. Además, el especialista destacó el papel fundamental del injerto graso autólogo: “El injerto graso es lo único que hay para disminuir esa distancia intermamaria y que quede natural”, señaló. Esta técnica, que utiliza el propio tejido del paciente, complementa el uso de implantes y favorece procedimientos menos invasivos.

El injerto graso autólogo y los nuevos implantes permiten resultados más armónicos y naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro avance relevante en cirugía mamaria es la incorporación de mallas reabsorbibles, como los andamios de P4HB, que funcionan como un “corpiño interno” y mejoran los resultados en cirugías de levantamiento y mastopexias sin aumentar el riesgo de complicaciones. En el ámbito de la reconstrucción mamaria, Serén remarcó que el injerto graso no solo aporta beneficios estéticos, sino que también mejora la calidad de vida de las pacientes, ya que “la mama deja de estar fría porque tiene temperatura corporal”.

De esta forma, se restaura la temperatura corporal y favorece la neovascularización, —la formación de nuevos vasos sanguíneos—. Además, la identificación del vaso AICAP mediante indocianina verde permite preservar la sensibilidad en el pezón y la aréola tras una mastectomía.

Para el futuro, Serén proyectó una evolución hacia técnicas mini invasivas, completamente ambulatorias y con materiales 100% biocompatibles, consolidando la tendencia hacia intervenciones más seguras y naturales.

Innovaciones en procedimientos faciales

Los procedimientos actuales priorizan intervenciones mínimamente invasivas y resultados personalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la estética facial, el doctor Fernando Felice, cirujano plástico, docente de la Universidad de Buenos Aires y director médico del Congreso Internacional Masterhub, describió, en diálogo con Infobae, una serie de tecnologías y materiales que han revolucionado el tratamiento de la piel y la estructura del rostro.

Entre las plataformas más destacadas mencionó la regeneración tisular y la bioestimulación avanzada, como el uso de nanofat y microfat para mejorar la textura y luminosidad mediante células estromales, que es un tipo de célula del tejido conectivo que proporciona soporte estructural a los órganos y epitelio.

Felice también resaltó la llegada de tecnologías de energía de última generación, como el ultrasonido microfocalizado que permite tensar y levantar capas profundas de la piel sin cirugía y los láseres híbridos, que combinan efectos ablativos y no ablativos para una remodelación dérmica, para tratar eficazmente tanto la superficie como las capas más profundas de la piel simultáneamente, con tiempos de recuperación más cortos con resultados comparables a procedimientos más invasivos.

El médico explicó que la elección entre un tratamiento mínimamente invasivo y una cirugía depende de varios factores:

Grado de flacidez,

Calidad de la piel,

Expectativas del paciente

Anatomía individual

Historia clínica

La tendencia mundial favorece técnicas seguras y materiales biocompatibles para realzar la identidad única (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si existe descolgamiento estructural marcado, un lifting quirúrgico es más efectivo. Cuando hay envejecimiento superficial predominante, los tratamientos no invasivos son suficientes”, detalló.

En cuanto a materiales, el especialista destacó la aparición de biomateriales que estimulan la producción de colágeno, la integración de inteligencia artificial y mapeo anatómico para personalizar parámetros de energía, y los rellenos híbridos que combinan ácido hialurónico con sustancias bioestimuladoras para resultados más naturales y duraderos. Además, mencionó el desarrollo de protocolos para prolongar la salud de la piel, que integran antioxidantes, péptidos y fotoprotección inteligente.

Respecto a las tendencias en Argentina, Felice observó un aumento en la demanda de “resultados naturales”, la preferencia por “procedimientos rápidos y de baja recuperación, y un crecimiento en tratamientos de calidad de piel”, como la hidratación profunda y la bioestimulación. También señaló el interés creciente de pacientes jóvenes en la prevención y la armonización facial masculina, especialmente en áreas como el mentón, el ángulo mandibular y las ojeras.

El abordaje psicológico

La médica psiquiatra y psicoanalista Ana María De Lodovici, en diálogo con Infobae, advirtió que los avances técnicos deben ir acompañados de una evaluación emocional adecuada. “La dismorfia corporal es bastante frecuente, especialmente entre las adolescentes”, explicó. De Lodovici subrayó que quienes padecen este trastorno rara vez quedan satisfechos con los resultados y tienden a buscar intervenciones sucesivas, sin alcanzar la conformidad esperada.

Los avances en tecnología médica facilitan la personalización de tratamientos según las necesidades de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista diferenció la motivación saludable, que surge del consenso entre paciente y cirujano, de la búsqueda compulsiva de perfección. Para cirugías mayores, recomendó sesiones previas con un psicoterapeuta, ya que “muchas veces, la expectativa que tienen sobre el resultado no coincide con lo que finalmente van a obtener, porque la magia no existe”.

De Lodovici también alertó sobre la influencia de las redes sociales y el uso excesivo de filtros digitales, que generan una presión por alcanzar una perfección irreal. “Hoy vivimos una verdadera epidemia vinculada a las redes sociales y al uso excesivo de filtros. Esas imágenes no son reales: están completamente editadas y muestran una perfección que no existe”, afirmó. Frente a este fenómeno, propuso valorar la autenticidad y las particularidades individuales como elementos esenciales de la belleza.