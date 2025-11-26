Salud

La apnea del sueño sin tratar podría aumentar mucho las probabilidades de padecer Parkinson

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 25 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Suma una enfermedad más a los posibles riesgos de la apnea del sueño no tratada: la enfermedad de Parkinson.

Un nuevo estudio con 11 millones de veteranos estadounidenses revela que las probabilidades de una persona de desarrollar Parkinson casi se duplican si se le diagnostica apnea del sueño pero no se utiliza un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) para ayudar a controlarlo.

Tener apnea del sueño no tratada no es "garantía de que vayas a desarrollar Parkinson, pero sí aumenta significativamente las probabilidades", dijo el coautor del estudio, el Dr. Gregory Scott. Es profesor adjunto de patología en la Oregon Health and Science University (OHSU) y patólogo en el Veterans Affairs (VA) de Portland.

La investigación fue publicada el 24 de noviembre en JAMA Neurology.

Según la información proporcionada por los investigadores, aproximadamente un millón de estadounidenses están actualmente diagnosticados con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa incurable caracterizada por un aumento de la discapacidad.

Los riesgos de la enfermedad aumentan de forma constante después de los 60 años.

En el nuevo estudio, Scott y sus colegas analizaron los historiales médicos de 11 millones de veteranos militares estadounidenses que recibieron atención del VA entre 1999 y 2022.

Incluso tras ajustar por posibles condiciones de confusión como la obesidad, la edad y la hipertensión, el equipo encontró que tener apnea del sueño no tratada casi duplicaba las probabilidades de padecer Parkinson en comparación con personas cuya apnea fue tratada con CPAP.

La apnea del sueño implica dificultades respiratorias frecuentes durante el sueño que pueden afectar la cantidad de oxígeno que llega al cerebro.

"Si dejas de respirar y el oxígeno no está en un nivel normal, probablemente tus neuronas tampoco funcionen a un nivel normal", explicó el autor principal del estudio, el Dr. Lee Neilson, en un comunicado de prensa de la OHSU.

"Si sumamos eso noche tras noche, año tras año, puede explicar por qué solucionar el problema usando CPAP puede generar cierta resiliencia frente a condiciones neurodegenerativas, incluido el Parkinson", dijo Neilson, profesor adjunto de neurología en OHSU y neurólogo del equipo en el VA de Portland.

Dijo que los nuevos hallazgos son tan convincentes para la relación entre la apnea y el Parkinson que "creo que cambiará mi práctica."

Neilson señaló que la CPAP de nueva generación es más fácil de usar y más eficaz que nunca.

"A los veteranos que usan su CPAP les encanta", dijo. "Se lo están contando a otras personas. Se sienten mejor, están menos cansados. Quizá si otros conocen esta reducción del riesgo de enfermedad de Parkinson, convenzca aún más a las personas con apnea del sueño de probar la CPAP."

Más información

Hay más información sobre el dispositivo CPAP en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Oregon Health and Science University, comunicado de prensa, 24 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylaapneadelsuenosintratarpodriaaumentarmucholasprobabilidadesdepadecerparkinson

Últimas Noticias

¿Quieres un cerebro más joven? Mantén el músculo, pierde la grasa

Healthday Spanish

¿Quieres un cerebro más joven?

La forma de tu trasero puede predecir fragilidad y riesgo de diabetes

Healthday Spanish

La forma de tu trasero

Cómo disfrutar de las comidas navideñas sin sentirse lleno todo el día

Healthday Spanish

Cómo disfrutar de las comidas

Nueva muñeca de choque femenina pretende hacer los coches más seguros para las mujeres

Healthday Spanish

Nueva muñeca de choque femenina

El superalimento coreano que mantiene en equilibrio el sistema inmune y potencia las defensas

La fermentación y una cuidadosa selección de ingredientes convierten a una receta milenaria coreana en un aliado natural para mejorar la función inmunitaria y prevenir enfermedades. Cuál es y cuáles son sus beneficios comprobados por la ciencia

El superalimento coreano que mantiene
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro