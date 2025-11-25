Mantenerse delgado: ¿Qué es más efectivo, el ejercicio o una alimentación saludable?

LUNES, 24 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Cuando se trata de evitar el exceso de grasa, aumentar los niveles de ejercicio mientras mejoras tu dieta puede ser lo más efectivo, en lugar de centrarte solo en el ejercicio o en la dieta.

Ese es el hallazgo de un estudio de siete años con casi 7.300 adultos británicos.

"Descubrimos que combinar una mejor dieta con más actividad física es una forma eficaz de mejorar no solo el peso, sino también la cantidad y dónde se almacena grasa en el cuerpo", señaló el autor principal del estudio , el Dr. Shayan Aryannezhad. Ayudó a llevar a cabo la investigación mientras estaba en el Consejo de Investigación Médica (MRC) de la Universidad de Cambridge.

Hay un extra añadido en la combinación de ejercicio y dieta, dijo Aryannezhad, porque "es especialmente eficaz para reducir la acumulación de grasa dañina alrededor de los órganos." Dejó la unidad de epidemiología del MRC a principios de este año y ahora es investigador clínico en la Universidad de Oxford.

Para el estudio, Aryannezhad y sus colegas querían analizar los tipos de grasa corporal que se pierden bajo diversas estrategias de pérdida de peso .

"Cuando la gente habla de cambios en el peso corporal, a menudo se refieren a un solo número en la báscula", explicó en un comunicado de prensa de Cambridge.

"Pero no toda pérdida o ganancia de peso es igual. En primer lugar, debemos centrarnos en la masa grasa al considerar el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas. En segundo lugar, la grasa corporal se almacena en diferentes lugares, y algunos tipos son más perjudiciales que otros. Así que, cuando ganamos o perdemos peso, importa dónde ocurran estos cambios", dijo Aryannezhad.

La llamada "grasa visceral" almacenada alrededor de los órganos está fuertemente vinculada a la diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso y las enfermedades cardíacas, señalaron los autores del estudio.

En su estudio, publicado el 21 de noviembre en JAMA Network Open, el equipo de Aryannezhad siguió las dietas, niveles de actividad y niveles de grasa de casi 7.300 británicos con una edad media de 49 años cuando comenzó el estudio de 7 años.

Las personas que se dedicaron a mejorar su dieta (siguiendo más estrechamente la dieta mediterránea saludable para el corazón) o a aumentar su actividad física diaria solo ayudaron a mantener a raya el aumento de peso, incluyendo la acumulación de grasa bajo la piel y alrededor de los órganos, según informaron los investigadores. Sin embargo, el efecto tendía a ser "modesto".

Según el estudio , se observaron beneficios mucho más significativos entre las personas que mejoraron tanto su dieta como sus patrones de actividad.

Este doble enfoque llevó a un aumento de peso durante siete años, que promedió unas 4 libras menos que las personas que no alteraron sus comportamientos, y además tenían 150 gramos (unas 5 onzas) menos de grasa visceral peligrosa al final del estudio.

Tras un análisis aún más detallado, los investigadores descubrieron que la combinación de cambiar la dieta y el ejercicio era especialmente beneficiosa para evitar la grasa visceral.

"Nuestra investigación muestra que las mejoras en la dieta con más actividad física en la mediana edad no solo resultan en pérdida de peso, sino que pueden ayudar a prevenir enfermedades y apoyar un envejecimiento más saludable", dijo la autora principal del estudio, Nita Forouhi, líder del programa en MRC Epidemiology, en el comunicado de prensa. "A pesar de los retos de vivir en entornos que fomentan una alimentación poco saludable y la inactividad, hay beneficio en hacer pequeños cambios sostenidos que conducen tanto a dietas más saludables como a un mayor gasto energético."

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge, 21 de noviembre de 2025