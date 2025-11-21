Salud

Qué es el síndrome de cuello tecnológico, la condición vinculada con el uso de dispositivos

Especialistas advierten sobre el creciente impacto de esta dolencia en quienes usan tecnología a diario. Claves de expertos de Cleveland Clinic para cuidar el bienestar cervical en la vida digital

Guardar
El uso excesivo de dispositivos
El uso excesivo de dispositivos electrónicos incrementa el riesgo de padecer síndrome de cuello tecnológico, según Cleveland Clinic (Freepik)

El uso frecuente de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras está vinculado a una afección que cada vez afecta a más personas: el “tech neck” o síndrome de cuello tecnológico. Esta condición se asocia directamente a la postura inclinada de la cabeza al consultar pantallas y puede provocar dolor, rigidez y daños en el cuello, los hombros y la espalda, según advierte Cleveland Clinic.

El “tech neck” surge por uso repetitivo, cuando una persona inclina la cabeza hacia adelante para mirar los dispositivos durante largos periodos. El Dr. Andrew Bang, quiropráctico de Cleveland Clinic, explica que esta mala postura genera una presión extra sobre la columna cervical y los músculos del cuello. “Observamos que los discos cervicales en la columna se degeneran debido a esa postura adelantada de la cabeza”, señala el especialista.

El impacto invisible: la carga que soporta tu cuello al usar dispositivos

El peso promedio de la cabeza humana es de entre 4,5 y 5,5 kilogramos, y el cuello está diseñado para soportar esa carga cuando la cabeza está en posición neutral. Sin embargo, al inclinarla hacia adelante, la presión sobre la columna se incrementa drásticamente.

La postura inclinada al consultar
La postura inclinada al consultar pantallas provoca dolor y rigidez en cuello, hombros y espalda, advierten especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una inclinación leve puede hacer que el cuello soporte el equivalente a 12 kilogramos. Si esa inclinación alcanza los 30 grados, el peso que siente el cuello sube a 18 kilogramos. Si la cabeza baja hasta el regazo, la fuerza puede superar los 27 kilogramos. Además, esta posición incorrecta suele implicar hombros encorvados, potenciando la tensión en la parte superior del cuerpo.

Aunque mirar hacia abajo unos segundos no causa problemas, el daño aparece por la repetición y la acumulación de tiempo frente a la pantalla. El Dr. Bang alerta: “Si pasas largos periodos desplazándote por la pantalla día tras día, ahí es donde aparecen los problemas reales. Los problemas se acumulan”.

Los síntomas del “tech neck” son variados:

  • Rigidez y dolor en el cuello y los hombros
  • Molestias agudas o persistentes en la zona cervical
  • Riesgo de desarrollar artritis con el tiempo
  • Dolores de cabeza
  • Náuseas
  • Entumecimiento y hormigueo en brazos, manos y dedos (por irritación de los nervios)
  • Sensación de fatiga, especialmente por la reducción de la capacidad pulmonar debido a la postura encorvada
  • Dolor y molestias en los dedos y los pulgares por uso repetitivo
  • Dolor en los codos
  • Fatiga visual
El síndrome de cuello tecnológico
El síndrome de cuello tecnológico puede generar presión extra sobre la columna cervical y acelerar la degeneración de los discos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevenir el “tech neck”: buenos hábitos para la vida digital

Para evitar este problema, Cleveland Clinic recomienda varias estrategias sencillas. Lo más importante es elevar el dispositivo a la altura de los ojos para evitar inclinar la cabeza. “Intenta mantener la cabeza en una posición en la que mires hacia adelante”, sugiere el Dr. Bang. Cambiar de postura cada 20 minutos es esencial: la mejor postura es siempre estar en movimiento.

Limitar el tiempo de uso de dispositivos a sesiones de entre 15 y 30 minutos puede marcar la diferencia. Para llamadas largas, se aconseja usar soportes o auriculares, así el teléfono permanece a la altura de los ojos.

Si ya se presentan dolores o rigidez, Cleveland Clinic indica la importancia de incorporar estiramientos regulares en la rutina para relajar el cuello, los hombros y la espalda. Aplicar calor ayuda a aliviar la tensión muscular, mientras que el frío puede reducir inflamación y dolor agudo.

Los síntomas del tech neck
Los síntomas del tech neck incluyen dolor cervical, rigidez, dolores de cabeza, fatiga y entumecimiento en brazos y manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar con especialistas, como un quiropráctico o fisioterapeuta, puede ser útil para recibir terapias manuales y ejercicios fortalecedores. Aunque los analgésicos de venta libre pueden servir para un alivio temporal, no son una solución a largo plazo.

Ser consciente de los propios hábitos tecnológicos es fundamental para reducir el riesgo. Ajustar la forma de sostener y mirar el dispositivo puede evitar problemas futuros y mejorar el bienestar físico. Cleveland Clinic insiste en que identificar y cambiar pequeñas acciones cotidianas puede resultar clave para prevenir el síndrome de cuello tecnológico y limitar sus efectos negativos.

Temas Relacionados

Tech neckSíndrome de cuello tecnológicoPostura y dispositivos electrónicosCleveland ClinicDolor de cuelloNewsroom BUE

Últimas Noticias

8 alimentos que combaten la inflamación, incluso con mejores resultados que el jengibre

Ensayos clínicos y meta-análisis citados por Very Well indicaron que diferentes opciones reducen marcadores inflamatorios de manera más significativa que remedios tradicionalmente recomendados

8 alimentos que combaten la

Herpes labial: qué lo activa y cuáles son las claves para controlar los brotes, según expertos

Distintos hábitos, condiciones de salud y situaciones cotidianas pueden favorecer la recurrencia de esta condición, afirman expertos de Cleveland Clinic. Cómo lograr un manejo efectivo

Herpes labial: qué lo activa

Qué le pasa al organismo al consumir chauchas todos los días

Expertos de Cleveland Clinic y Verywell Health plantean hallazgos sorprendentes sobre los efectos de sumar este vegetal a la rutina diaria. Cómo obtener todos sus beneficios

Qué le pasa al organismo

Cáncer: claves para reconocer 8 síntomas que no deben subestimarse, según una experta

La demora en la consulta puede resultar en diagnósticos tardíos y menos posibilidades de tratamientos exitosos, explicó una especialista del instituto Cancer Research UK a The Independent

Cáncer: claves para reconocer 8

Qué es la regla 3x3 x 12, la sencilla rutina que promueve hábitos saludables con acciones efectivas

Profesionales de fitness y expertos en nutrición recomiendan aplicar este método para adoptar, de manera sencilla, conductas positivas al comenzar el día. Claves para mejorar el bienestar físico y mental, según Women’s Health

Qué es la regla 3x3
DEPORTES
La autocrítica de Franco Colapinto

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

TELESHOW
El libro que se convirtió

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

INFOBAE AMÉRICA

La NASA detecta una inusual

La NASA detecta una inusual roca brillante en el cráter Jezero que podría cambiar lo conocido sobre Marte

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Las Fuerzas Armadas de Honduras empezaron el despliegue del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre