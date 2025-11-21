En la enfermedad de Crohn, se debe iniciar con fármacos avanzados, sugieren nuevas guías

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Nuevas directrices recomiendan que los médicos aborden la enfermedad de Crohn de frente, pidiendo el uso de fármacos de vanguardia lo antes posible para calmar el trastorno autoinmune gastrointestinal lo antes posible.

Las directrices actualizadas de la Asociación Americana de Gastroenterología rechazan un enfoque "step-up" en el que las personas solo adquieren fármacos más avanzados después de haber probado fármacos más baratos y menos efectivos como los esteroides o fármacos inmunomoduladores como las tiopurinas.

En su lugar, los médicos deberían acudir directamente a fármacos de anticuerpos monoclonales que actúen en diferentes factores que promueven la enfermedad de Crohn, según las directrices de 2025 publicadas en la revista Gastroenterology.

"La ciencia en la enfermedad de Crohn avanza rápidamente, y nuestro objetivo era traducir esa evidencia en recomendaciones claras y significativas para los clínicos de primera línea", dijo el autor de la guía , el Dr. Siddharth Singh, gastroenterólogo de la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona, en un comunicado de prensa.

Las compañías de seguros fomentan el enfoque progresivo como medio para limitar costes, según la AGA. Se exige a los pacientes probar medicamentos menos efectivos pero más baratos antes de que las aseguradoras acepten cubrir medicamentos más avanzados.

"No escribimos esta directriz para seguir las normas de seguro", dijo Singh. "La cobertura del seguro debe seguir las pruebas."

La enfermedad de Crohn ocurre cuando el sistema inmunitario causa inflamación dañina en el tracto digestivo de una persona, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK).

Los síntomas más comunes son diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso, pero si no se trata, la enfermedad de Crohn puede provocar anemia, pérdida ósea, desnutrición y cáncer de colon, según el NIDDK.

En su nueva guía, la AGA recomienda infliximab, adalimumab, ustekinumab, risankizumab, mirikizumab, guselkumab o upadacitinib como tratamientos de primera línea para la enfermedad de Crohn de moderada a grave.

La mayoría de estos fármacos son terapias con anticuerpos monoclonales que actúan sobre diferentes factores biológicos que impulsan la inflamación asociada a la enfermedad de Crohn, según los expertos.

Las directrices también recomiendan un fármaco de molécula pequeña llamado upadacitinib, que ayuda inhibiendo una enzima que promueve la inflamación. Otros medicamentos sugeridos incluyen certolizumab, pegol y vedolizumab.

La directriz recomienda específicamente no utilizar la clase de fármacos inmunomoduladores conocidos como tiopurinas para hacer desaparecer los síntomas de Crohn.

Sin embargo, las tiopurinas pueden usarse para mantener a raya el Crohn en pacientes que han entrado en remisión mediante esteroides, según la guía.

"Estas recomendaciones tienen como objetivo ayudar a pacientes y proveedores a tomar decisiones informadas", dijo Singh. "Nuestro objetivo es potenciar la toma de decisiones compartida y garantizar que estas opciones basadas en la evidencia sean accesibles y estén cubiertas por el seguro."

"Los pacientes deben reconocer que ahora existen múltiples opciones de tratamiento disponibles, independientemente de en qué punto se encuentren en su proceso de tratamiento", dijo el Dr. Frank Scott, presidente del panel de guías, en un comunicado de prensa. "Estas directrices destacan esas opciones -- y piden a los pagadores que alineen sus formularios con la medicina basada en la evidencia."

FUENTES: Asociación Americana de Gastroenterología, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2025; Gastroenterología, diciembre de 2025