Vacuna contra COVID ofrece un impulso a la salud de los niños con eccema

LUNES, 10 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- La vacuna contra la COVID parece proporcionar un impulso de salud a los niños con eczema, según un estudio reciente.

Los niños con eccema (dermatitis atópica) parecen experimentar menos infecciones y complicaciones alérgicas si reciben la vacuna contra la COVID, informaron investigadores durante el fin de semana en una reunión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología en Orlando, Florida.

"Nuestro estudio sugiere que la vacunación contra la COVID-19 no solo protege contra el coronavirus, sino que también podría tener beneficios más amplios para la salud de los niños con dermatitis atópica", señaló el investigador principal, el Dr. Zhibo Yang, pediatra de la Rama Médica de la Universidad de Texas.

"Encontramos unas tasas más bajas tanto de afecciones alérgicas como de infecciones entre los niños vacunados, en comparación con sus pares no vacunados", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores compararon a casi 5,800 niños con eccema que habían recibido la vacuna contra la COVID con el mismo número de niños no vacunados con eccema.

Los resultados mostraron que los niños vacunados tenían:

38% menos de riesgo de infecciones de oído 40% menos de riesgo de neumonía 52% menos de riesgo de bronquitis y bronquiolitis 46% menos riesgo de infecciones virales no COVID 45% menos de riesgo de sinusitis 35% menos de riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores 44% menos de riesgo de infecciones de la piel

Los niños vacunados contra la COVID también tenían un riesgo más bajo de complicaciones alérgicas como el asma (un 30 por ciento más bajo), la rinitis alérgica (un 44 por ciento) y la dermatitis de contacto (un 46 por ciento), encontraron los investigadores.

Además, los resultados mostraron que la inyección parecía retrasar la aparición de afecciones como infecciones de oído, bronquiolitis, infecciones virales, infecciones de las vías respiratorias superiores y rinitis alérgica.

La vacuna parece proporcionar un refuerzo al sistema inmunológico, aunque los investigadores no pudieron decir exactamente cómo lo hace.

"La dermatitis atópica es una afección crónica de la piel impulsada por el sistema inmunitario y con frecuencia precede al desarrollo del asma y la rinitis alérgica", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Tristan Nguyen, estudiante de la Rama Médica de la Universidad de Texas. "Los niños con EA también tienen un mayor riesgo de infecciones, incluidas las que afectan la piel y el sistema respiratorio".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la vacunación contra la COVID para niños.

FUENTE: Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2025