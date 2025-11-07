Las lesiones de la médula espinal ponen a las personas en riesgo de problemas de salud crónicos

JUEVES, 6 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Una lesión de la médula espinal podría ser solo el comienzo de los problemas de salud de una persona, según un estudio reciente.

Las personas que han sufrido lesiones de la médula espinal son más propensas a desarrollar una serie de problemas de salud crónicos, reportaron los investigadores en la edición del 4 de noviembre de la revista JAMA Network Open.

La presión arterial alta, el colesterol elevado, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas, la diabetes y una serie de problemas cerebrales y afecciones psiquiátricas son algunos de los problemas que probablemente afecten a una persona que ha tenido una lesión traumática de la médula espinal.

Este aumento en el riesgo es independiente de la edad del paciente, la ubicación de su lesión de la médula espinal o su salud previa, encontraron los investigadores.

"El viaje no termina cuando los pacientes con lesiones traumáticas de la médula espinal salen del hospital o de la rehabilitación", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Saef Izzy, neurólogo del Mass General Brigham, en Boston.

"Se deben implementar programas para identificar a los pacientes en riesgo para que podamos gestionar mejor su atención crónica y abordar los problemas de salud que ponen a los pacientes en mayor riesgo de muerte", añadió.

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron la salud de más de 1,000 pacientes con lesiones de la médula espinal tratados en Mass General Brigham y de 1,700 tratados por el Sistema de Salud de la Universidad de California entre enero de 1996 y enero de 2024.

Los investigadores emparejaron a estos pacientes con personas similares sin una lesión de la médula espinal, y los siguieron durante un periodo de seguimiento de hasta 20 años.

En comparación con el grupo de control sano, las personas con lesiones de la médula espinal tuvieron:

60% más riesgo de presión arterial alta 50% más de riesgo de colesterol elevado 2.5 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular 80% más riesgo de arterias obstruidas que conducen a enfermedades cardíacas 50% más de riesgo de diabetes Riesgo triplicado de demencia Se triplica el riesgo de convulsiones Más del doble del riesgo de depresión

La mayoría de esos riesgos para la salud se vincularon con un mayor riesgo de muerte tras una lesión de la médula espinal, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, la presión arterial alta posterior a una lesión duplicó el riesgo de muerte de una persona; las alteraciones hormonales aumentaron el riesgo de muerte cinco veces o más; la depresión triplicó el riesgo; las convulsiones aumentaron el riesgo más de seis veces; y la demencia casi cinco veces, encontraron los investigadores.

Una lesión de la médula espinal podría afectar la salud de una persona al causar inflamación, afectar la función de los vasos sanguíneos, interrumpir las funciones automáticas del cuerpo y dañar su microbioma intestinal y su respuesta inmune, especularon los investigadores.

Las personas con una lesión de este tipo también podrían sufrir de una falta de actividad física, una dieta malsana y aislamiento social, todo lo cual puede contribuir a una mala salud, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias de atención a largo plazo proactivas y multidisciplinarias", dijo Izzy. "Se necesitan estudios futuros para identificar intervenciones efectivas para reducir la carga de la enfermedad crónica entre los pacientes que han tenido una lesión traumática de la médula espinal".

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre el trauma de la médula espinal.

FUENTES: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 4 de noviembre de 2025; Abierto de la red JAMA, 4 de noviembre de 2025