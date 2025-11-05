Salud

Las grabaciones familiares podrían aliviar el delirio en la UCI

MARTES, 4 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Una voz reconfortante desde casa podría ser suficiente para calmar a los pacientes de la UCI con ventilación, señala un estudio reciente.

Hasta 4 de cada 5 pacientes de la UCI con ventilación mecánica desarrollan delirio o confusión repentina, pánico, malestar e ira.

Pero reproducir mensajes grabados de un miembro de la familia puede reorientar a los pacientes y ayudarlos a mantener la calma, informaron los investigadores el 1 de noviembre en el American Journal of Critical Care.

"Las evidencias han mostrado durante mucho tiempo que la participación de la familia es un elemento clave en la prevención y las intervenciones del delirio, pero las familias con frecuencia se enfrentan a desafíos para participar plenamente en la atención de sus seres queridos", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Cindy Munro, decana emérita de la Facultad de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 178 pacientes de la UCI con ventilación mecánica y asignaron al azar a la mitad para recibir mensajes grabados de un miembro de la familia.

El estudio se realizó en nueve UCI en dos grandes hospitales del sur de Florida entre abril de 2018 y noviembre de 2020, con una pausa de tres meses durante la pandemia de COVID-10.

Los mensajes grabados, cada uno de dos minutos de duración, se reproducían cada hora durante las horas habituales de vigilia diurna entre las 9 a.m. y las 4 p.m., dijeron los investigadores.

Los mensajes grabados por un miembro de la familia usaban el nombre de la persona, les recordaban dónde estaban y les hacían saber que estaban en ventilación y que podrían tener otros cables y tubos para ayudarlos a recuperarse.

Los mensajes también le recordaron a la persona enferma que tanto los profesionales de la salud como los miembros de la familia los vigilaban regularmente.

"Diseñamos esta intervención para aumentar la presencia de la familia para que un paciente pudiera escuchar a un ser querido, incluso si su familia no podía estar físicamente al lado de la cama", dijo Munro.

Las personas que recibieron los mensajes personalizados de los miembros de la familia tuvieron significativamente más días sin delirio que las que no los recibieron, muestran los resultados.

Los resultados también sugieren que cuanto más a menudo los pacientes escuchan estos mensajes, mayor es su número de días sin delirio, dijeron los investigadores.

"Los mensajes de voz grabados por la familia son intervenciones no farmacológicas potencialmente de alto impacto y bajo costo que pueden prevenir el delirio en pacientes que reciben ventilación mecánica en la UCI", concluyeron los investigadores en su estudio.

FUENTE: Asociación Estadounidense de Enfermeras de Cuidados Críticos, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2025; Revista Estadounidense de Cuidados Críticos, 1 de noviembre de 2025

