Toallitas desmaquillantes Neutrogena retiradas del mercado debido a posibles bacterias

LUNES, 27 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Se ha anunciado un retiro voluntario del mercado de algunos lotes de toallitas limpiadoras ultrasuaves desmaquillantes de Neutrogena.

Las pruebas de la compañía detectaron la presencia de una bacteria potencialmente dañina en las toallitas.

Kenvue Brands, el fabricante de las toallitas desechables con sede en Summit, Nueva Jersey, está retirando el producto afectado de los estantes luego de una evaluación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

El retiro de Clase II involucra 1,312 cajas de toallitas de 50 unidades y paquetes de 25. Un retiro de Clase II es la segunda designación más grave, lo que indica que la exposición podría causar problemas de salud temporales o reversibles, aunque la probabilidad de que ocurra problemas graves es poco probable.

La compañía retiró las toallitas por precaución, según The New York Times, y ningún otro producto de Neutrogena dio positivo para la bacteria.

No se ha identificado la fuente de contaminación y no estaba claro si se han reportado enfermedades.

Los productos retirados dieron positivo para Pluralibacter gergoviae, un tipo de bacteria que se encuentra comúnmente en fuentes ambientales como el agua y el suelo, según Pathogens. Es resistente a los conservantes que se utilizan a menudo en la industria cosmética.

Las infecciones por P. gergoviae son raras. Sin embargo, puede causar complicaciones graves, como enfermedades respiratorias, infecciones del tracto urinario, sepsis e infecciones oculares, en pacientes con afecciones médicas preexistentes, sistemas inmunitarios debilitados o edad avanzada.

Las toallitas afectadas se distribuyeron y vendieron principalmente en Texas, Carolina del Sur, Georgia y Florida.

Detalles del producto:

Producto: Toallitas limpiadoras ultrasuaves desmaquillantes Neutrogena Tamaño/Cuenta: 50 unidades, paquete de 25. Número de lote: 1835U6325A (que se encuentra en el paquete)

Esta no es la primera vez en 2025 que una compañía de cuidado personal emite un retiro del mercado por posible contaminación por P. gergoviae , informó The Times .

Anteriormente, Amika, una marca de cuidado del cabello, retiró todas las botellas de su champú antioxidante mirrorball high shine and protect vendido en 2023 y 2024.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre los riesgos para la salud y las clasificaciones de retiro.

FUENTES: The New York Times, 26 de octubre de 2025; Patógenos, 9 de noviembre de 2023